А в туалет как оленеводы ходят? Отвечаем на неловкие вопросы о жителях Крайнего Севера

У оленей невероятно мягкие носики! Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Под Салехардом есть этнопарк, в котором можно узнать буквально всё об оленеводах и других жителях Севера. Это место появилось 24 года назад, тогда тут было всего несколько чумов. Туристам в этнопарке устраивают «чумовые» посиделки и туры выходного дня. Для полного погружения предложат самостоятельно собрать чум и, конечно, приготовить уху или шурпу. Корреспондент E1.RU отправилась в этнопарк и заехала в поселок Горнокнязевск, где познакомилась с бытом местных жителей.

Далее — от первого лица.

Гости проходят обряд очищения дымом Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Горнокнязевск — маленький поселок на правом берегу реки Оби, в 15 километрах от ямальской столицы — Салехарда. Основан в XVII веке. Здесь располагалась резиденция хантыйского князя Ивана Тайшина, первого наместника русского царя на Ямале.

В этнопарке проводят экскурсии, я попала на одну из таких. Встречают сразу на входе. Первым делом нужно пройти небольшой обряд очищения, чтобы не злить местных духов. Конечно, выглядит это как развлечение для туристов. Гости с удовольствием подвязывали ленточки и прыгали через дымящийся казан. Так туристы просят прощения у местных богов за вторжение на чужие земли.

Мужчинам нужно было перешагнуть через казан, женщинам — просто побыть около дыма Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Каждый мог подвязать ленточку на священном дереве — березе Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











На входе есть берестяной чум, который сложно было бы даже в ипотеку взять. Ему около 20 лет, а стоит он 3,5 миллиона рублей. Так дорого, потому что производство сложное: надо найти землю, где растет хорошая береза, отыскать саженцы, чтобы посадить, найти рыбаков, у которых есть разрешение на ловлю (потребуется рыбий жир).

Бересту надо вываривать в больших котлах. Не все мастера владеют этой древней технологией.

Чум стоит как однушка в городе-миллионнике Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Затем всех угощают щекуром (закуской, в составе которой рыба и соль. — Прим. ред.) и замороженной морошкой. Рыбная строганина — на любителя, мне не понравилась, а вот ягода отличная! Мясо и рыба есть в рационе у оленеводов, так в парке предлагают познакомиться с их питанием. У них есть только белковая и жировая пища, без углеводов, потому что всё остальное (рис, картофель, фрукты, овощи, злаки) здесь не растет.

Северному человеку углеводы противопоказаны, рассказывает экскурсовод Ольга Хоротэтто. Их привычная еда богата витаминами, минералами и микроэлементами.

Лучшее знакомство с другими культурами — однозначно через еду Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Отдельное внимание уделяют и одежде оленеводов. На ноги надевают кисы, а еще есть бурки с твердой подошвой и унты.

Кисы — традиционная обувь у коренных народов Крайнего Севера (ненцы, ханты, манси и др.), сшитая из шкуры с голени оленя, с плотной подошвой, высотой до колена.

В кисах подошву делают из меха, взятого с разных частей тела оленя. Мужчинам — из шкуры со лба, женщинам — из межкопытной щетки. Обувь с рисунками обычно надевают по праздникам. Шубы для женщин делают мехом внутрь и наружу.

Когда нужно сделать замшу, шкуру оставляют в воде или заворачивают в мокрый мох. Происходит ферментация, мех отваливается, и получается чистая кожа. Из этой кожи делают летние кисы, платье, сорочки, пеленки, а мужчинам — одежду.

Для мужского аркана, чтобы ловить оленей, кожу вырезали спиралью длиной около 40 метров.

А это традиционная одежда оленеводов Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Самый частый вопрос от туристов: «Как оленеводы ходят в туалет?» Место для этого дела выбирают подальше от оленей — там, где они не пасутся. Мужчина одет в удобную малицу, у которой всё со всех сторон прикрыто. Так не холодно, руки свободны — садишься в назначенном месте, и всё.

Малица — широкая удлиненная меховая рубаха с рукавами и капюшоном. Шьется из двух цель­ных олень­их шкур ме­хом внутрь. Ру­ка­ва ши­ро­кие, чтобы можно было высвобождать ру­ки, не сни­мая шубу.

А в наше время иногда делают и маленькие чумы для туалета. Обязательно ходят по двое, потому что есть опасность нападения диких животных. Также в отхожем месте стоит палка, чтобы прогонять оленей и других зверей.

Вместо туалетной бумаги иногда используют сено (вероятно, экскурсовод имела в виду сушеный мох), которое заготавливают заранее и хранят в нартах. Также его иногда подкладывают в люльку детям или используют вместо стелек.

На территории парка есть несколько видов нарт, о каждом из них рассказывают отдельно Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Нарты — узкие и длинные сани, которые используются на Севере для езды на оленях и собаках.

Еще на территории парка есть небольшой загон с двумя оленями. Они едят всё, кроме мяса. Туристы угощали их ягелем. Местному самцу три года, а самочке год.

Интересный факт: часто оленеводы обмениваются оленями, чтобы обновить стадо и избежать генетического вырождения.

Чтобы стадо не разбегалось, с оленеводами живут лайки. Их используют как помощников. Если лайка при рождении не имеет определенных признаков, от нее избавляются. На лапах у собак специальные перепонки, а на локтях — выступ. Эти особенности помогают им не проваливаться под снег. Если таких свойств у лайки нет, она вырастает и начинает нападать на оленей.

Также стараются убивать диких оленей, потому что они могут увести за собой целое стадо.

Олени — одни из самых добрых животных на свете! Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Самой интересной локацией стал чум, потому что за чашечкой чая можно на протяжении нескольких минут спрашивать у экскурсовода всё что угодно.

Чтобы зайти в чум, нужно сначала постучать об один из шестов, но хозяйка вас не пригласит. Нужно подождать 3–5 минут, чтобы жители приготовились вас встречать и накрыли на стол. Заходить внутрь нужно спиной, как бы переворачиваться.

Сразу заходить в настоящий чум нельзя, нужно постучаться Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Место для чума выбирает мужчина, а собирают жилище все вместе. Женщина внутри выбирает место для очага. Командует тоже она, а остальные помогают. Раньше в центре был костер, потом появились печки-буржуйки.

Вместо костра в современном чуме буржуйки Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Сначала заносится нижнее убранство чума. Раньше зимой на земле раскладывали шкуры, а современные оленеводы кладут ламинат, он легко собирается и разбирается, удобно кочевать. В летний период доски не стелят.

На экскурсии туристам предлагают горячий чай с сушками Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Там, где иконы, мужчина кладет вещи, а снаружи с той же стороны стоят священные нарты, к которым не может подходить женщина. В экспозиции на улице около демонстрационного чума ничего такого не было.

Да, среди оленеводов есть православные и язычники, а еще баптисты Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Как собирают чум? Летом на это уходит 30 минут, зимой — час. Сначала ставят три шеста, их подвязывают. Затем семья определяет, в какое отверстие пойдет дым.

Дальше нужно ставить остальные шесты. В среднем их 30–40 штук, иногда до 50.

На территории этнопарка есть несколько чумов, в которые может зайти гость Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Если семья богатая и у нее много оленей, она может позволить себе длинные шесты. Если семья поскромнее — чуть покороче. Считается, что оленеводы не говорят «бедный» или «нищий» — принято говорить «скромный».

Оленевод никогда не скажет, сколько у него оленей: боится, что сглазят. Он может иметь несколько бригад, которыми управляют «подчиненные».

Чтобы обустроить огромный чум, необходимо 100 шкур оленей в несколько слоев. Половина из них ляжет мехом внутрь, затем шкуры закидывают мехом наружу, чтобы скатывался снег.

В чуме есть рукомойник, обычно он слева или справа от входа. Оленеводы моют только открытые части тела. Полностью они моются, только когда приезжают в поселок к родственникам или идут в баню.

Кадр из чума-часовни на реке Полябте Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Местные оленеводы кочуют каждые две недели, а бывает, и каждые три дня, если рацион закончится. Кочевать приходится, чтобы олени набирали массу. Их владельцы конкурируют между собой, чтобы захватить лучшие пастбища.

Каждый сезон оленеводы собираются с главами поселков и отмечают на карте, как они будут передвигаться, чтобы не пересекаться. Браки обычно заключаются в праздник. Если места кочевий совпадают, тогда создаются семьи и празднуют свадьбы.

Чаще организуют современные свадьбы, но в последнее время становится модно делать всё по старинке, в том числе выкупить невесту и пригнать стадо оленей.

Люлька висит недалеко от алтаря Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Кстати, у оленеводов нет определенного срока, с какого и до какого возраста рожать. Всё зависит от здоровья, но государство мотивирует матерей думать о потомстве. Существует даже «чумовой капитал». Раньше его выдавали за третьего и последующих детей, сейчас — начиная со второго.

Собираясь рожать, женщина заблаговременно вызывает вертолет. Современные оленеводы знают, что за 2–3 недели надо приехать в роддом, получить льготы. Просто так в тундре рожать запрещают — нужно оформлять документы. Также женщина может получить образование, тогда она не возвращается кочевать. Из-за этого среди оленеводов много холостяков.

За порядком в этнопарке следит охрана с помощью видеонаблюдения от «Ростелекома». Всего на территории установлено около 40 камер. В случае чего они помогут найти вандалов, которые не ценят то, что создавалось больше 20 лет.

Зло не пройдет! Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Камера есть и на входе в сувенирную лавку: вдруг кто-то пронесет покупку мимо кассы Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











А в сувенирной лавке — рай! Сложно удержаться и не купить что-нибудь на большую землю.

На полках много деревянных игрушек. Есть и классические игры, которые нам знакомы, и более экзотические Источник: Анастасия Баранова / E1.RU









