А в туалет как оленеводы ходят? Отвечаем на неловкие вопросы о жителях Крайнего Севера

Под Салехардом есть этнопарк, в котором можно узнать буквально всё об оленеводах и других жителях Севера. Это место появилось 24 года назад, тогда тут было всего несколько чумов. Туристам в этнопарке устраивают «чумовые» посиделки и туры выходного дня. Для полного погружения предложат самостоятельно собрать чум и, конечно, приготовить уху или шурпу. Корреспондент E1.RU отправилась в этнопарк и заехала в поселок Горнокнязевск, где познакомилась с бытом местных жителей.
Далее — от первого лица.
Горнокнязевск — маленький поселок на правом берегу реки Оби, в 15 километрах от ямальской столицы — Салехарда. Основан в XVII веке. Здесь располагалась резиденция хантыйского князя Ивана Тайшина, первого наместника русского царя на Ямале.
В этнопарке проводят экскурсии, я попала на одну из таких. Встречают сразу на входе. Первым делом нужно пройти небольшой обряд очищения, чтобы не злить местных духов. Конечно, выглядит это как развлечение для туристов. Гости с удовольствием подвязывали ленточки и прыгали через дымящийся казан. Так туристы просят прощения у местных богов за вторжение на чужие земли.
На входе есть берестяной чум, который сложно было бы даже в ипотеку взять. Ему около 20 лет, а стоит он 3,5 миллиона рублей. Так дорого, потому что производство сложное: надо найти землю, где растет хорошая береза, отыскать саженцы, чтобы посадить, найти рыбаков, у которых есть разрешение на ловлю (потребуется рыбий жир).
Бересту надо вываривать в больших котлах. Не все мастера владеют этой древней технологией.
Затем всех угощают щекуром (закуской, в составе которой рыба и соль. — Прим. ред.) и замороженной морошкой. Рыбная строганина — на любителя, мне не понравилась, а вот ягода отличная! Мясо и рыба есть в рационе у оленеводов, так в парке предлагают познакомиться с их питанием. У них есть только белковая и жировая пища, без углеводов, потому что всё остальное (рис, картофель, фрукты, овощи, злаки) здесь не растет.
Северному человеку углеводы противопоказаны, рассказывает экскурсовод Ольга Хоротэтто. Их привычная еда богата витаминами, минералами и микроэлементами.
Отдельное внимание уделяют и одежде оленеводов. На ноги надевают кисы, а еще есть бурки с твердой подошвой и унты.
Кисы — традиционная обувь у коренных народов Крайнего Севера (ненцы, ханты, манси и др.), сшитая из шкуры с голени оленя, с плотной подошвой, высотой до колена.
В кисах подошву делают из меха, взятого с разных частей тела оленя. Мужчинам — из шкуры со лба, женщинам — из межкопытной щетки. Обувь с рисунками обычно надевают по праздникам. Шубы для женщин делают мехом внутрь и наружу.
Когда нужно сделать замшу, шкуру оставляют в воде или заворачивают в мокрый мох. Происходит ферментация, мех отваливается, и получается чистая кожа. Из этой кожи делают летние кисы, платье, сорочки, пеленки, а мужчинам — одежду.
Для мужского аркана, чтобы ловить оленей, кожу вырезали спиралью длиной около 40 метров.
Самый частый вопрос от туристов: «Как оленеводы ходят в туалет?» Место для этого дела выбирают подальше от оленей — там, где они не пасутся. Мужчина одет в удобную малицу, у которой всё со всех сторон прикрыто. Так не холодно, руки свободны — садишься в назначенном месте, и всё.
Малица — широкая удлиненная меховая рубаха с рукавами и капюшоном. Шьется из двух цельных оленьих шкур мехом внутрь. Рукава широкие, чтобы можно было высвобождать руки, не снимая шубу.
А в наше время иногда делают и маленькие чумы для туалета. Обязательно ходят по двое, потому что есть опасность нападения диких животных. Также в отхожем месте стоит палка, чтобы прогонять оленей и других зверей.
Вместо туалетной бумаги иногда используют сено (вероятно, экскурсовод имела в виду сушеный мох), которое заготавливают заранее и хранят в нартах. Также его иногда подкладывают в люльку детям или используют вместо стелек.
Нарты — узкие и длинные сани, которые используются на Севере для езды на оленях и собаках.
Еще на территории парка есть небольшой загон с двумя оленями. Они едят всё, кроме мяса. Туристы угощали их ягелем. Местному самцу три года, а самочке год.
Интересный факт: часто оленеводы обмениваются оленями, чтобы обновить стадо и избежать генетического вырождения.
Чтобы стадо не разбегалось, с оленеводами живут лайки. Их используют как помощников. Если лайка при рождении не имеет определенных признаков, от нее избавляются. На лапах у собак специальные перепонки, а на локтях — выступ. Эти особенности помогают им не проваливаться под снег. Если таких свойств у лайки нет, она вырастает и начинает нападать на оленей.
Также стараются убивать диких оленей, потому что они могут увести за собой целое стадо.
Самой интересной локацией стал чум, потому что за чашечкой чая можно на протяжении нескольких минут спрашивать у экскурсовода всё что угодно.
Чтобы зайти в чум, нужно сначала постучать об один из шестов, но хозяйка вас не пригласит. Нужно подождать 3–5 минут, чтобы жители приготовились вас встречать и накрыли на стол. Заходить внутрь нужно спиной, как бы переворачиваться.
Место для чума выбирает мужчина, а собирают жилище все вместе. Женщина внутри выбирает место для очага. Командует тоже она, а остальные помогают. Раньше в центре был костер, потом появились печки-буржуйки.
Сначала заносится нижнее убранство чума. Раньше зимой на земле раскладывали шкуры, а современные оленеводы кладут ламинат, он легко собирается и разбирается, удобно кочевать. В летний период доски не стелят.
Там, где иконы, мужчина кладет вещи, а снаружи с той же стороны стоят священные нарты, к которым не может подходить женщина. В экспозиции на улице около демонстрационного чума ничего такого не было.
Как собирают чум? Летом на это уходит 30 минут, зимой — час. Сначала ставят три шеста, их подвязывают. Затем семья определяет, в какое отверстие пойдет дым.
Дальше нужно ставить остальные шесты. В среднем их 30–40 штук, иногда до 50.
Если семья богатая и у нее много оленей, она может позволить себе длинные шесты. Если семья поскромнее — чуть покороче. Считается, что оленеводы не говорят «бедный» или «нищий» — принято говорить «скромный».
Оленевод никогда не скажет, сколько у него оленей: боится, что сглазят. Он может иметь несколько бригад, которыми управляют «подчиненные».
Чтобы обустроить огромный чум, необходимо 100 шкур оленей в несколько слоев. Половина из них ляжет мехом внутрь, затем шкуры закидывают мехом наружу, чтобы скатывался снег.
В чуме есть рукомойник, обычно он слева или справа от входа. Оленеводы моют только открытые части тела. Полностью они моются, только когда приезжают в поселок к родственникам или идут в баню.
Местные оленеводы кочуют каждые две недели, а бывает, и каждые три дня, если рацион закончится. Кочевать приходится, чтобы олени набирали массу. Их владельцы конкурируют между собой, чтобы захватить лучшие пастбища.
Каждый сезон оленеводы собираются с главами поселков и отмечают на карте, как они будут передвигаться, чтобы не пересекаться. Браки обычно заключаются в праздник. Если места кочевий совпадают, тогда создаются семьи и празднуют свадьбы.
Чаще организуют современные свадьбы, но в последнее время становится модно делать всё по старинке, в том числе выкупить невесту и пригнать стадо оленей.
Кстати, у оленеводов нет определенного срока, с какого и до какого возраста рожать. Всё зависит от здоровья, но государство мотивирует матерей думать о потомстве. Существует даже «чумовой капитал». Раньше его выдавали за третьего и последующих детей, сейчас — начиная со второго.
Собираясь рожать, женщина заблаговременно вызывает вертолет. Современные оленеводы знают, что за 2–3 недели надо приехать в роддом, получить льготы. Просто так в тундре рожать запрещают — нужно оформлять документы. Также женщина может получить образование, тогда она не возвращается кочевать. Из-за этого среди оленеводов много холостяков.
За порядком в этнопарке следит охрана с помощью видеонаблюдения от «Ростелекома». Всего на территории установлено около 40 камер. В случае чего они помогут найти вандалов, которые не ценят то, что создавалось больше 20 лет.
А в сувенирной лавке — рай! Сложно удержаться и не купить что-нибудь на большую землю.