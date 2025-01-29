В Калужской области браконьер взял в заложники и убил троих лесничих: новости 29 января

Сгоревший автомобиль сотрудников лесничества Источник: Прокуратура Калужской области











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 января.

Снежный циклон на Сахалине

День у сахалинцев не задался с самого утра. Из-за сильного снежного циклона оказались заблокированы дома, машины и даже поезда.

В Долинском районе около поселка Сокол в снегу застрял пассажирский поезд. В составе находилось три пассажира, но им предоставили автобус. А вот жители села Березняки с утра не смогли выйти из дома и расчищать себе путь на работу лопатами. В аэропорту Южно-Сахалинска были задержаны более 10 рейсов — части бортов все же удалось вылететь. Лайнеры, которые только приземлились, были вынуждены выруливать при практически нулевой видимости.

Приземлившиеся самолеты из-за метели выруливали практически при нулевой видимости Источник: Говорит Москва / Telegram

Снег засыпал дома Источник: Говорит Москва / Telegram











Дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме по поручению губернатора области.

В Индии во время религиозного фестиваля погибли люди

Трагедия в Индии унесла по меньшей мере 30 человек, еще 60 пострадали. Цифры растут с каждой минутой, однако власти пока не сообщают точное количество жертв.

Катастрофа произошла в северной части страны, где сейчас проходит шестинедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела. Праздник считается одним из самых значимых событий в религиозном календаре индуистов. Миллионы верующих должны были присутствовать на священном дне ритуального омовения в месте слияния рек Ганг и Ямуна.

— Смертельные давки в толпе являются печально известной особенностью индийских религиозных праздников, — сообщает телеканал France24.

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Россиянам могут позволить сдавать на водительские права в новом формате

Депутат Госдумы Антон Ткачёв направил в МВД предложение о возможности сдачи экзаменов на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором и прохождения теоретической части без обязательного посещения автошколы. Парламентарий считает, что возможность самостоятельной подготовки к экзаменам позволит гражданам существенно сэкономить, потому как сейчас средняя стоимость обучения в автошколах в России составляет около 25 000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 50 000 рублей.

— Прошу вас рассмотреть целесообразность внедрения возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов практических занятий с инструктором и теоретической части без необходимости посещения автошколы, — говорится в письме депутата на имя профильного министра Владимира Колокольцева.

Ткачев считает, что реализация этой инициативы не скажется на качестве выдаваемых водительских удостоверений, так как будущие водители, готовящиеся самостоятельно, будут обязаны сдавать те же экзамены, что и обучающиеся в автошколах. В этом случае возможности для недобросовестного получения водительских удостоверений будут значительно снижены, передают РИА Новости.

Браконьер из Калужской области взял в заложники и убил троих лесничих

В деревне Усохи Калужской области лесничие обнаружили незаконную вырубку леса и наведались к виновнику. 64-летний Сергей Борисов открыл огонь по трем сотрудникам лесничества. После этого, он взял в заложники инженера лесничества и сына одного из убитых.

Лесоруб приковал заложников наручниками и сжег их служебный автомобиль вместе с телами погибших сотрудников лесничества. Женщине-инженеру удалось вызвать полицию. Когда к дому Борисова прибыли сотрудники правоохранительных органов, лесоруб уже покончил с собой.

На месте инцидента проводятся следственные мероприятия Источник: Прокуратура Калужской области











Пострадавших доставили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют мотивы преступника. По предварительной информации, Борисов занимался незаконной вырубкой леса и нападение было реакцией на попытку задержания, передает Комсомольская правда.

Сумма долга Google российским телеканалам выросла до дуодециллиона

Сумма штрафа корпорации Google российским телеканалам в конце января 2025 года выросла до 1,81 дуодециллиона рублей. Сейчас капитализация компании составляет 2,17 трлн долларов, что в миллиарды триллионов раз меньше, чем сумма штрафа перед Россией.

Дуодециллион — единица с 39 нулями рублей.

Каждый день сумма претензий к компании растет за счет пени. Ограничений на общую сумму штрафа нет. Но эксперты предполагают, что вскоре она может достичь гугола.

Гугол — единица с 100 нулями — математический термин, который стал источником вдохновения при выборе названия поисковой системы Google.

Российские туристы чуть не утонули в Таиланде на экскурсии

Мужчина с семьей отдыхал на Пхукете, где купил тур на остров Пхи-Пхи у местного агентства Patong Wisdom Tour, но без чека. За лодочный тур он заплатил 3,3 тыс. бат (около 10 тысяч рублей).

По информации россиянина, вместо распечатанного чека он получил на руки от турагентства написанную от руки бумажку.

Во время экскурсии на судне туристы слышали сильный скрежет. Капитан закричал, чтобы борт и экипаж начал вычерпывать прибывающую воду ведрами. Граждане впали в панику, многие пытались бесконтрольно пробиться вперед — одна из женщин упала в воду и запуталась в веревках, но к счастью ее удалось спасти.

Во время крушения борт и экипаж вычерпывали ведрами прибывающую воду Источник: Readovka / Telegram