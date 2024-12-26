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Страна и мир «Решение принимает командир»: из-за плана «Ковер» в Ярославль направили московские самолеты

«Решение принимает командир»: из-за плана «Ковер» в Ярославль направили московские самолеты

Аэропорт в Туношне подготовился к приему

1 393
5 комментариев

В Москве ввели план «Ковер»

Источник:

26 декабря из-за действующего в Москве плана «Ковер» в аэропорт под Ярославлем перенаправили столичные рейсы. Об этом сообщили 76.RU в пресс-службе ярославского Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

— Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль и Казань объявлены запасными аэродромами. Решение о выборе запасного аэропорта принимает командир судна, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе Министерства.

Там отметили, что аэропорт в Туношне готов к приему рейсов. Какие именно самолеты зайдут на посадку в Ярославль, на данный момент неизвестно.

План «Ковер» вводят в регионе при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы.

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, Росавиация объявила о временных ограничениях в работе аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга.

Напомним, в ярославском аэропорту находится только одна взлетно-посадочная полоса, длиной почти 3 километра. Этого достаточно для посадки нескольких рейсов. По данным местных властей, запасной аэродром способен одновременно принимать до 6 самолетов.

Обновление.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах сняли в 16:39.

— Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — сообщили в Росавиации.

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Комментарии
5
Инженер1
6 минут
На рублевку чегой то не попадут тож...
Гость
34 минуты
Ярославль не подведёт, всех примем
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