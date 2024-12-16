Израиль нанес мощный удар по военным объектам в Сирии. Видео с оглушительными взрывами и пламенем

Видео взрывов Источник: SHOT / Telegram

В ночь на 16 декабря Израиль нанес мощный удар по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные источники.

В городах слышны взрывы и видно яркое пламя.

Взрывы прозвучали на западном побережье Сирии Источник: SHOT / Telegram

Под удар также попали провинции Хама и Хомс Источник: SHOT / Telegram

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщал журналистам, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы предотвратить его попадание к радикальным формированиям. Уже на прошлой неделе, после свержения президента Башара Асада, по военным базам Сирии было нанесено не менее 250 ударов, бомбардировке также подверглись научно-исследовательские центры и оборонная промышленность.

Мы рассказывали, что лидером новых властей Сирии стал Абу Мухаммед аль-Джулани. Он заявлял, что Министерство обороны намерено распустить все группировки, но перед принятием политических решений необходимо тщательно проанализировать ситуацию в стране.