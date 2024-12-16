Израиль нанес мощный удар по военным объектам в Сирии. Видео с оглушительными взрывами и пламенем

В ночь на 16 декабря Израиль нанес мощный удар по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные источники.
В городах слышны взрывы и видно яркое пламя.
Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщал журналистам, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы предотвратить его попадание к радикальным формированиям. Уже на прошлой неделе, после свержения президента Башара Асада, по военным базам Сирии было нанесено не менее 250 ударов, бомбардировке также подверглись научно-исследовательские центры и оборонная промышленность.
Мы рассказывали, что лидером новых властей Сирии стал Абу Мухаммед аль-Джулани. Он заявлял, что Министерство обороны намерено распустить все группировки, но перед принятием политических решений необходимо тщательно проанализировать ситуацию в стране.
В интервью Syria TV аль-Джулани подчеркнул важность перехода «от революционных действий к государственному строительству». По его мнению, чтобы обеспечить стабильность, в стране необходимо создать государственные и правовые институты. Он также призвал к восстановлению Сирии «на современных основах», гарантирующих права и справедливость для всех сирийцев.