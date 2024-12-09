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Страна и мир На выездной сессии в Стамбуле обсудят экономическое взаимодействие России и Турции

На выездной сессии в Стамбуле обсудят экономическое взаимодействие России и Турции

Одна из тем встречи — наращивание объемов взаимных инвестиций

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1 комментарий

Ожидается, что одной из площадок для дальнейшего сотрудничества двух государств станет Петербургский международный экономический форум

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Главной темой выездной сессии, которая пройдет в Стамбуле 10 декабря, станет развитие торгово-экономического взаимодействия России и Турции и укрепление деловых и инвестиционных связей между двумя странами.

— Россия и Турция обладают многолетним и стабильным партнерством, которое активно развивается в таких сферах, как торговля, промышленность и энергетика. За последние годы товарооборот между нашими странами значительно вырос, превысив 60 миллиардов долларов в 2023 году. Турция является одним из ключевых экономических партнеров России, и обе стороны заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества. Выездная сессия станет важной вехой в укреплении двусторонних отношений и развитии новых бизнес-инициатив, — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Мероприятие организовано Фондом Росконгресс при поддержке Посольства Российской Федерации и Торгового представительства РФ в Турецкой Республике.

На повестке дня — поиск новых механизмов для поддержки партнерства российских и иностранных компаний. На встрече участникам презентуют ключевые бизнес-коммуникационные платформы Фонда Росконгресс: Петербургский международный экономический форум, Российскую энергетическую неделю, туристический форум «Путешествуй», юридический форум, форум индустрии дизайна, Кавказский инвестиционный форум, Конгресс молодых ученых, форум будущих технологий и форум «Здоровое общество».

— Эти инициативы привлекают внимание международного сообщества, создавая возможности для деловых связей и обмена опытом. Проекты Фонда Росконгресс способствуют расширению экономического сотрудничества и обсуждению актуальных вопросов глобальной экономики. Мы уверены, что наше сотрудничество с Турцией будет укреплять взаимовыгодные связи и способствовать реализации крупных бизнес-инициатив, — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Участники сессии также обсудят успешные примеры российско-турецкого сотрудничества и обменяются идеями по преодолению текущих вызовов. Особое внимание будет уделено взаимодействию на Петербургском международном экономическом форуме.

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ПМЭФ-2025 Турция Фонд Росконгресс
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Комментарии
1
Инженер1
1 час
небось о помидорах будет договариваться.
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