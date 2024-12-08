Падение режима Асада: как прошел госпереворот в Сирии, где президент сдал страну боевикам и сбежал

Бойцы сирийской оппозиции празднуют победу после свержения сирийского правительства в Дамаске Источник: Омар Санадики / AP Photo











Сирийские повстанцы и боевики взяли под контроль столицу страны Дамаск, а президент Башар Асад после переговоров с рядом участников этого конфликта покинул свой пост и бежал из республики. Его судьба и местонахождение до сих пор неизвестны. Мы собрали все факты в нашем материале.

Что произошло в Сирии

27 ноября в северо-западной провинции Идлиб, которая не контролируется правительственными силами, началось масштабное наступление сирийских повстанцев и боевиков. 6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — город, являющийся столицей одноименной провинции на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, которые ранее контролировали только часть провинции.

Уже 8 декабря сирийские боевики захватили столицу страны Дамаск, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Боевики заняли центральную площадь Омейядов и захватили здание государственного телеканала Сирии. Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщает о взрывах в городе.

Телеканал Al Mayadeen передал информацию о том, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс. По данным The Wall Street Journal, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где проживает лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

В окрестностях Дамаска, в городе Джарамана, что в трех километрах к юго-востоку от столицы Сирии, разрушили статую, посвященную отцу Асада. Также штурму подверглось посольство Ирана в Дамаске, передает иранский телеканал Press TV.

Боевики разгромили резиденцию Башара Асада. Судя по фото и видео, они постарались вынести оттуда всё самое ценное. Также местные СМИ сообщают, что в Дамаске началось разграбление Центрального банка.

Асад передал власть

Башар Асад пытался договориться с оппозицией о передаче власти в Сирии, но его план не увенчался успехом, сообщает BILD со ссылкой на источники в дипломатических кругах Катара.

Переговоры проходили в Катаре. Асад должен был уйти в отставку в субботу и отправиться в Россию. После этого планировалось прекратить боевые действия, а власть передать временному правительству. Затем власть должна была перейти к оппозиции.

Как пишет BILD, ключевой политической силой должна была стать не группировка Хайят Тахрир аш-Шам (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ), которая вела наступление на Дамаск, а «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Турцией. Однако этот план не был реализован, причины не уточняются.

Сирийцы размахивают флагами в знак победы, празднуя прибытие бойцов оппозиции в Дамаск Источник: Омар Санадики / AP Photo











— Башар Асад покинул пост, оставив указания осуществить передачу власти мирным путем. Решение было принято в ходе переговоров со сторонами конфликта, Россия в этих переговорах не участвовала, — сообщил МИД РФ.

По информации Al Jazeera, на фоне этих событий премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли покинул свой дом и направился в отель в Дамаске, чтобы передать власть оппозиции.

Премьер-министр Сирии покинул свой дом Источник: Al Jazeera

После этого в республике начался переходный процесс. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что работает над его немедленным началом. Министр юстиции Сирии Ахмад Саид считает, что передача власти в стране пройдет гладко, передает Al Arabiya.

Глава так называемого временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа назвал приоритетными для сирийской оппозиции задачами защиту мирных граждан и формирование переходного правительства, передает ТАСС.

Что происходит с Асадом после отставки

После того как Асад покинул пост президента Сирии, политический лидер подался в бега. Он сел в самолет и улетел в неизвестном направлении. Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, на котором, предположительно, Асад покинул Дамаск, появился на радарах в районе Дамаска около 05:00 мск 8 декабря. Борт исчез с радаров примерно через 40 минут полета неподалеку от города Хомс. Его местонахождение до сих пор неизвестно, следует из данных сервиса Flightradar24.

Примечательно, что самолет вылетел из Дамаска в сторону прибрежных районов, где находятся российские авиа- и морская базы. Не долетая до этих районов, борт сделал резкий разворот, после чего исчез в 02:39. Глава МИД Турции Хакан Фидан предполагает, что Асад может быть за пределами Турции.

Фасад здания правительства, на котором изображен Асад, изрешетили пулями Источник: Омар Альбам AP Photo











Известно, что Асад просил несколько стран принять его, но получил отказ. Предполагается, что политик мог направиться в Африку, сообщил член политкомитета сирийской оппозиции НКОРС в беседе с ТАСС.

Действия России

Россия не участвовала в переговорах о передаче власти от Асада. Министерство иностранных дел России с большой тревогой наблюдает за событиями в Сирии и призывает стороны искать политическое решение без применения насилия.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности российских граждан в Сирии. Военные базы России в этой стране находятся в состоянии повышенной боеготовности, и в настоящее время им ничто не угрожает.

Москва поддерживает контакт со всеми оппозиционными группировками, поощряет инклюзивный политический процесс и призывает уважать мнения всех этнических и религиозных групп в стране.

МИД России надеется, что эти принципы будут учтены ООН и всеми участниками, включая призыв специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии о созыве межсирийских переговоров в Женеве.