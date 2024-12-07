В Париже снова открыли Нотр-Дам — его 5 лет реставрировали после пожара. Как изменился собор: фото и видео

7 декабря в Париже провели церемонию открытия собора Нотр-Дам-де-Пари. Показываем, как он выглядит после пяти лет ремонта.
Напомним, в 2019 году собор Парижской Богоматери сгорел при пожаре. У него обрушилась кровля и упал знаменитый шпиль, было повреждено внутреннее убранство. Тем не менее несущие конструкции здания не пострадали. Также удалось спасти реликвии, включая терновый венец Христа.
Изначально предполагалось, что на реставрацию понадобится до 15 лет и сотни миллионов евро. Однако французы уложились в пять лет: над собором за это время поработало около двух тысяч человек.
Деньги на ремонт собирали всем миром. Более 340 тысяч человек со всей планеты пожертвовали 364 миллиона долларов.
Реставраторы подошли к делу с максимальным вниманием. 96-метровый шпиль восстановили по оригинальному проекту — из дубовой древесины и свинца.
Строители восстановили сводчатые потолки и алтарь, провели новое освещение. Стены очистили от копоти, включая многовековую пыль, которая делала их серыми. В итоге собор внутри стал выглядеть непривычно светлым.
На крыше собора по-прежнему установлены строительные леса. Полностью реставрацию закончат только к 2030 году. Однако внутри всё готово к приему туристов, и уже 8 декабря собор откроют для всех посетителей.
1,5 тысячи билетов на церемонию открытия раскупили за считаные минуты. Особыми гостями были президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди США Джилл Байден, британский принц Уильям, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и другие политики.
Макрон прочитал благодарственную речь, после прошла литургия в честь открытия собора. На ней звучал орган из 8 тысяч духовых труб.
Посмотрите также несколько видео с открытия собора. С набережной Сены за церемонией наблюдали десятки тысяч человек. Те, кому повезло оказаться внутри, тем временем фотографировались с Илоном Маском.