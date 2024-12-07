В Париже снова открыли Нотр-Дам — его 5 лет реставрировали после пожара. Как изменился собор: фото и видео

Собор внутри стал белым, а не серым, как прежде Источник: Stephane de Sakutin, Pool via AP











7 декабря в Париже провели церемонию открытия собора Нотр-Дам-де-Пари. Показываем, как он выглядит после пяти лет ремонта.

Напомним, в 2019 году собор Парижской Богоматери сгорел при пожаре. У него обрушилась кровля и упал знаменитый шпиль, было повреждено внутреннее убранство. Тем не менее несущие конструкции здания не пострадали. Также удалось спасти реликвии, включая терновый венец Христа.

Крыша и шпиль сгорели полностью Источник: RT_com / Twitter.com (ныне соцсеть X)











Так пожар выглядел с дрона Источник: AmichaiStein / Twitter.com (ныне соцсеть X)











Изначально предполагалось, что на реставрацию понадобится до 15 лет и сотни миллионов евро. Однако французы уложились в пять лет: над собором за это время поработало около двух тысяч человек.

Еще один кадр пожара. Тушить огонь сверху пожарные не могли, потому что боялись разрушить то, что уцелело Источник: RT_com / Twitter.com











Деньги на ремонт собирали всем миром. Более 340 тысяч человек со всей планеты пожертвовали 364 миллиона долларов.

Приалтарная часть сразу после пожара — и теперь, после реставрации Источник: Chrispophe Petit Tesson and Stephane de Sakutin, Pool via AP

Реставраторы подошли к делу с максимальным вниманием. 96-метровый шпиль восстановили по оригинальному проекту — из дубовой древесины и свинца.

Процесс реставрации Источник: AP Photo / Thibaut Camus











Источник: AP Photo / Thibaut Camus











Строители восстановили сводчатые потолки и алтарь, провели новое освещение. Стены очистили от копоти, включая многовековую пыль, которая делала их серыми. В итоге собор внутри стал выглядеть непривычно светлым.

Видео об обновленном соборе Источник: ABC News / YouTube.com

Источник: Sarah Meysonnier, Pool via AP











Источник: Stephane de Sakutin, Pool via AP











На первом плане — алтарь Источник: Stephane de Sakutin, Pool via AP

Источник: Chrispophe Petit Tesson, Pool via AP











На крыше собора по-прежнему установлены строительные леса. Полностью реставрацию закончат только к 2030 году. Однако внутри всё готово к приему туристов, и уже 8 декабря собор откроют для всех посетителей.

К счастью, внешний декор здания почти не пострадал Источник: Chrispophe Petit Tesson, Pool via AP











Макрон во время первого визита в восстановленный собор Источник: Sarah Meysonnier, Pool via AP











1,5 тысячи билетов на церемонию открытия раскупили за считаные минуты. Особыми гостями были президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди США Джилл Байден, британский принц Уильям, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и другие политики.

Еще несколько потрясающих фото Источник: Stephane de Sakutin, Pool via AP











Точная причина пожара так и осталась невыясненной Источник: AP Photo / Michel Euler











Макрон прочитал благодарственную речь, после прошла литургия в честь открытия собора. На ней звучал орган из 8 тысяч духовых труб.

Орган собора Источник: Stephane de Sakutin, Pool via AP

Источник: Stephane de Sakutin, Pool via AP











Посмотрите также несколько видео с открытия собора. С набережной Сены за церемонией наблюдали десятки тысяч человек. Те, кому повезло оказаться внутри, тем временем фотографировались с Илоном Маском.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram.com

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram.com