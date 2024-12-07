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Страна и мир В Париже снова открыли Нотр-Дам — его 5 лет реставрировали после пожара. Как изменился собор: фото и видео

В Париже снова открыли Нотр-Дам — его 5 лет реставрировали после пожара. Как изменился собор: фото и видео

Посмотрите на обновленный собор Парижской Богоматери

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9 комментариев

Собор внутри стал белым, а не серым, как прежде

Источник:

7 декабря в Париже провели церемонию открытия собора Нотр-Дам-де-Пари. Показываем, как он выглядит после пяти лет ремонта.

Напомним, в 2019 году собор Парижской Богоматери сгорел при пожаре. У него обрушилась кровля и упал знаменитый шпиль, было повреждено внутреннее убранство. Тем не менее несущие конструкции здания не пострадали. Также удалось спасти реликвии, включая терновый венец Христа.

Крыша и шпиль сгорели полностью
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Так пожар выглядел с дрона
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Изначально предполагалось, что на реставрацию понадобится до 15 лет и сотни миллионов евро. Однако французы уложились в пять лет: над собором за это время поработало около двух тысяч человек.

Еще один кадр пожара. Тушить огонь сверху пожарные не могли, потому что боялись разрушить то, что уцелело

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Деньги на ремонт собирали всем миром. Более 340 тысяч человек со всей планеты пожертвовали 364 миллиона долларов.

Приалтарная часть сразу после пожара — и теперь, после реставрации

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Реставраторы подошли к делу с максимальным вниманием. 96-метровый шпиль восстановили по оригинальному проекту — из дубовой древесины и свинца.

Процесс реставрации

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Строители восстановили сводчатые потолки и алтарь, провели новое освещение. Стены очистили от копоти, включая многовековую пыль, которая делала их серыми. В итоге собор внутри стал выглядеть непривычно светлым.

Видео об обновленном соборе

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На первом плане — алтарь

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На крыше собора по-прежнему установлены строительные леса. Полностью реставрацию закончат только к 2030 году. Однако внутри всё готово к приему туристов, и уже 8 декабря собор откроют для всех посетителей.

К счастью, внешний декор здания почти не пострадал

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Макрон во время первого визита в восстановленный собор

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1,5 тысячи билетов на церемонию открытия раскупили за считаные минуты. Особыми гостями были президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди США Джилл Байден, британский принц Уильям, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и другие политики.

Еще несколько потрясающих фото

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Точная причина пожара так и осталась невыясненной

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Макрон прочитал благодарственную речь, после прошла литургия в честь открытия собора. На ней звучал орган из 8 тысяч духовых труб.

Орган собора

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Посмотрите также несколько видео с открытия собора. С набережной Сены за церемонией наблюдали десятки тысяч человек. Те, кому повезло оказаться внутри, тем временем фотографировались с Илоном Маском.

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Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам Париж Франция
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Комментарии
9
с++
1 час
Вот что Керхер животворящий делает. Читал, что в Шартрском соборе тоже помыли знаменитую Чёрную мадонну и... она оказалась белая. А сколько за последнее столетие всяких диссертации и статей было написано о культе Чёрной мадонны, что ей покланялись тамплиеры, какие то особые ритуалы и ещё куча всякой ерунды. А оказалось, что просто девушку помыть надо было.
Гость
3 часа
Супер 🔥♥️👍 а мы будем Пальмиру востанавливать у братьев сирийцев, пока своё всё разваливается
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