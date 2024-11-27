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Страна и мир Город в России накрыла «буря столетия», такого снега там не было еще никогда: новости 27 ноября

Город в России накрыла «буря столетия», такого снега там не было еще никогда: новости 27 ноября

Что произошло за сутки

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В Благовещенске пассажиры и прохожие выталкивают автобусы из снежных заносов, застревает даже снегоуборочная техника

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 ноября.

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за «бури столетия»

В Благовещенске выпало такое количество снега, какое обычно выпадает за всю зиму. Школьники переведены на дистанционное обучение до пятницы включительно. О подробностях происходящего сообщает местная администрация и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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— Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями «бури столетия». ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно, — уточняют в городской администрации.

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Работодателям на их усмотрение разрешили сократить рабочий день или перевести сотрудников на дистант.

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— По информации Амурского гидрометцентра, в областном центре за сутки 26 ноября выпало 22,6 миллиметра снега. За ночь 27 ноября — 12,7 миллиметра снега, — отметили в администрации Благовещенска.

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В Красноярском крае 11-классница пошла кормить скот и умерла. Подозревают соседа

В селе в Красноярском крае погибла 17-летняя девушка. 11-классница пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома, пока ее родители находились в Красноярске. Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил ее в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животного. Он позвал соседей на помощь. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть школьницы.

Прокуратура Красноярского края / Telegram

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Следователи подозревают в убийстве 41-летнего соседа семьи. Предполагается, что мужчина ненавидел отца девушки и решил, пока он с женой в Красноярске, уничтожить весь их скот. Когда он пробрался в помещение с животными, там он увидел их дочь.

Мужчина ударил девушку несколько раз поленом по голове. Та потеряла сознание. Подозреваемый оставил ее, «понимая, что на девушку могут напасть свиньи», сообщают в СК. Животные действительно покусали ее, в результате та умерла от кровопотери.

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Обвиняемый в убийстве одиннадцатиклассницы мог совершить с ней действия сексуального характера, сообщили в СК.

Израиль и Ливан заключили перемирие

В среду, 27 ноября, в 04:00 по местному времени (05:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был одобрен израильским военно-политическим кабинетом во вторник вечером.

Президент США Джо Байден 26 ноября выступил с речью по поводу перемирия между Израилем и «Хезболлой» и заявил, что стороны приняли предложение США. Также он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за помощь.

Израильский военно-политический кабинет вечером 26 ноября абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступил с обращением о необходимости прекращения огня на северном фронте и подчеркнул, что в случае любого нарушения перемирия со стороны «Хезболлы» Израиль возобновит боевые действия.

Предложенный США план урегулирования предполагает, что в течение 60 дней «Хезболла» отойдет к северу от реки Литани, протекающей в 20-30 километрах от границы с Израилем, а все территории на юге Ливана займет армия этой страны. Израиль в это время полностью выведет свои вооруженные силы из Ливана. США гарантирует, что поддержит Израиль против угроз с территории Ливана, и обещает пресекать возможное восстановление военного присутствия «Хезболлы» на юге Ливана. Контролировать реализацию плана будет международный комитет во главе с США.

Биржевой курс доллара превысил 108 рублей

На международном валютном рынке «Форекс» курс доллара превысил 108 рублей. Об этом стало известно в среду, 27 ноября, из данных биржи.

Курс американской валюты по отношению к рублю оказался выше отметки в 108 рублей впервые за 2 года и 8 месяцев, отмечает РБК. В предыдущий раз такое было 16 марта 2022 года.

Официальный курс доллара, установленный на 27 ноября ЦБ РФ, находится на уровне 105,0604 рублей, евро — 110,4943 рублей.

Мы разбирались, в чем причина падения рубля и как ситуация будет развиваться дальше.

Собака четыре дня ждёт на берегу Уфы утонувшего хозяина

В Башкирии беспокоятся о судьбе собаки, которая четыре дня сидит на берегу реки Уфы и ждёт утонувшего хозяина. Об этом пишет UFA1 со ссылкой на Госкомитет РБ по ЧС.

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Хозяин Белки 24 ноября решил на велосипеде переехать реку, но провалился под лёд и утонул. Лёд на реке местами не превышает одного сантиметра в толщину. С того момента Белка не уходила с места трагедии. Родственники пытались забрать её домой, но у них ничего не получалось.

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Сначала спасатели нашли только велосипед на дне. А сегодня днём, по данным МЧС, из воды вытащили и погибшего мужчину. Он не доехал до берега всего около 100 метров.

— Сегодня надежда в глазах собаки погасла, — рассказали в МЧС.

Житель Башкирии утонул в том же самом месте, где семь лет назад погибли его жена и друг. Тогда, в октябре 2017 года, мужчина сплавлялся по реке вместе с женой и другом на байдарке. Байдарка перевернулась, выплыл только он.

У иностранцев начнут собирать биометрию

С 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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— Уполномоченная организация Москвы организует геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта. Новые правила направлены на то, чтобы создать надёжную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство, — заявил Дмитрий Медведев.

РПЦ предложила уравнять в социальных правах духовенство и военных в зоне СВО

Русская православная церковь (РПЦ) предложила уравнять в социальных правах духовенство и военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, президент России Владимир Путин уже одобрил соответствующие поправки к действующему законодательству.

Ранее на XXV Всемирном русском народном соборе «Настоящее и будущее Русского мира» в рамках обсуждения этой темы было выдвинуто предложение наделить традиционные конфессии исключительным правом на заключение соглашений с Министерством обороны для направления представителей в войска. В таком случае может быть установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству — и установлен запрет на выдачу священникам оружия и боеприпасов.

Корабль с пассажирами, приплывшими посмотреть китов, затонул у Териберки

В селе Териберка Мурманской области в акватории Баренцева моря опрокинулось прогулочное судно с пассажирами. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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Пассажиров спасли и доставили на берег. На борту судна были туристы из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщил источник «Фонтанки».

Всего на лодке было девять пассажиров и два члена экипажа — капитан и помощник. Людей с перевернувшегося судна «Боец» забрала проходящая мимо «Святая Екатерина».

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