НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

ю-з.

 749мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Вырастут пени за коммуналку
Дома без отопления
Эвакуировали школу
Кто строит новую Россию
Рушат легендарный дом
Как увидеть затопленную Мологу
Разожгли костер в парке
Сносят дом в центре: видео
Разборки у склада Wildberries
Страна и мир «У нас разные проблемы»: россиянка уехала учиться в США — честный рассказ о плюсах и минусах заграничной жизни

«У нас разные проблемы»: россиянка уехала учиться в США — честный рассказ о плюсах и минусах заграничной жизни

Дарью Овчинникову пригласили в США с полной оплатой обучения, проживания и питания

191
9 комментариев

19-летняя Дарья Овчинникова из Красноярского края учится в одном из старейших частных колледжей США из ассоциации «Семь сестер» — это женский аналог ассоциации Лига плюща.

Переезд в Америку был волнительным, но не трудным:

— У меня всё было максимально просто. Проход через границу занял буквально пару минут, — рассказала она нашим коллегам из NGS24.RU.

Студенческий городок оказался огромным. Первое время Дарья даже ходила по нему с картой, чтобы не заблудиться. Почти все здания — учебные корпуса и жилые дома построены в архитектурном стиле «старой» Англии.

— Мой университет гордится, что вместо общежитий тут система жилых домов. С виду это обычные коттеджи, которые разделены на комнаты. Моя подруга живет в маленьком доме, у нее всего 17 соседей. Я живу в той части кампуса, где дома побольше — это четырехэтажные коттеджи.

По уровню комфорта Дарья в восторге от своего студенческого дома. Она тут же развеивает миф об Америке, который широко растиражирован в России: якобы в США не распространено централизованное отопление.

— Штат Массачусетс находится на северо-востоке США. Тут есть все сезоны и зима достаточно холодная для этой страны. Поэтому у нас есть централизованное отопление. В моей комнате установлены обычные батареи. Пока тепло не включили, потому что за окном плюс 23 градуса. Надобности нет, — говорит она.

В коротком видео чуть выше девушка рассказывает о нюансах американского высшего образования, менталитете местного населения и недостатках питания.

ПО ТЕМЕ
Америка США Визы в США Американцы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
На образование в США ( и не только на него ) всех людей выделяют в 10-ки раз больше чем у нас, и это факт!
Гость
51 минута
Воровать и покупать умы и технологии со всего мира, в этом да, им равных нет и это факт!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление