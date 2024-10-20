Молодая мать из Владимирской области заморила сына голодом и выбросила его на помойку. Новости 20 октября

Тело ребенка обнаружили среди мусора рядом с жилым домом Источник: «Подслушано Ковров» / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 110 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. 11 из них уничтожили в небе над Орловской областью, четыре — над Брянской.

В результате удара по Белгородской области пострадали четыре человека, в их числе — один ребенок, заявил губернатор Вячеслав Гладков. После обстрела Липецкой области на проезжей части обнаружили обломки БПЛА, вспыхнул пожар. По данным главы региона Игоря Артамонова, никто не пострадал.

Также силы ПВО сбили дрон в Раменском городском округе — он летел на Москву, заявил глава столицы Сергей Собянин. Четыре человека получили ранения после атаки по Нижегородской области. Пострадавшие — сотрудники пожарной части, уточнил губернатор Глеб Никитин.

Еще три украинские ракеты сбили в Курской области.

Квадроберы в кальянной

Москвичка привела в кальянную дочь-квадробера на поводке.

На девочке была маска кота и перчатки с лапами животного. Пока женщина курила кальян, подросток сидела у ног матери на корточках, мяукала и ластилась к прохожим. Всё это время москвичка продолжала держать поводок в руках.

Посетители сняли происходящее на видео Источник: «Москва 125» / T.me

Подробнее о новой субкультуре и агрессивной реакции на нее мы рассказывали в этом материале.

Убийство годовалого малыша

Во Владимирской области молодая мать убила годовалого ребенка. Как сообщили в местном СК, 19-летняя девушка оставила своего сына одного в квартире на длительное время. Малыш скончался из-за отсутствия еды и воды.

Когда девушка вернулась домой, она положила тело ребенка в коробку и выбросила его. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемая созналась в содеянном.

Спасение львенка

Подмосковные ветеринары пытаются спасти жизнь львенка, который жил в кальянной в Грозном. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Животному четыре месяца, он в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, сотрудники кальянной кормили льва детской кашей на коровьем молоке, что очень опасно для здоровья зверей. Вес львенка составлял всего четыре килограмма, тогда как в норме — 15-20 килограммов. У животного сломаны передние лапы, он практически не видит, также врачи выявили проблемы с почками и анемию.

Львенка спасли местные волонтеры. Они смогли забрать зверька у владельца заведения и транспортировать его в Москву. Животному сделали переливание крови, врачи ведут за ним круглосуточное наблюдение в отделении интенсивной терапии и не теряют надежды, что он поправится.

Мошенники в Telegram

В МВД России предупредили о новом способе мошенничества, который становится популярным в мессенджере Telegram.

Аферисты рассылают сообщения с вредоносными файлами. Чаще всего незнакомцы задают вопрос: «Это ты на фото?», прикрепляя изображения с расширением «APK». Силовики напоминают, что фотографии не могут иметь такое расширение, в отличие от вредоносного ПО.

Подробности нашумевших историй