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Страна и мир «Врачи сказали, что он умрет через 2 часа». Парень-модель чудом выжил в жутком ДТП в Таиланде — видео

«Врачи сказали, что он умрет через 2 часа». Парень-модель чудом выжил в жутком ДТП в Таиланде — видео

Сейчас ему требуется операция и дорогостоящая реабилитация

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Россиянин Никита Гендлер совершенно случайно стал моделью, но сразу же начал блистать на международных подиумах в Корее, Китае, Париже и Милане. Все изменилось в один день, когда он вместе с другом попал в страшное ДТП в Таиланде. Вопреки прогнозам врачей он выжил и даже пришел в сознание. Смотрите историю о невероятной тяге к жизни — в видео чуть выше.

Парень с необычной внешностью родом из Иркутской области. Никита ходил в обычную школу, затем поступил в техникум, где осваивал профессию технолога, в свободное от занятий время занимался боксом и баскетболом. Но однажды незнакомая девушка отправила его фотографии в модельное агентство, и Никите перезвонили с предложением начать обучение.

Карьера в моделинге развивалась стремительно — уже через два месяца Никита заключил свой первый контракт и уехал в Корею. После этого была неделя моды в Европе — он блистал на подиумах в Париже и Милане. Затем снова работа в Азии.

Летом 2023 года снова нужно было готовиться к поездке на неделю моды, но возникли проблемы с визой. Чтобы не терять время, парень перебрался в Таиланд, куда давно мечтал попасть. Там он продолжал работать, помогая продвижению своего друга. До вылета в Париж оставались буквально считанные дни, когда случилась трагедия.

17 сентября 2023-го он вместе с другом попал в аварию — их байк сбил автомобилист и скрылся с места происшествия. Товарища врачи быстро привели в чувство, а вот Никите потребовалась сложнейшая операция. Сначала тайские медики отказывались спасать россиянина, требуя денег. Мама Никиты быстро подписала необходимые документы, а его старший брат организовал сбор необходимой суммы. Деньги собрали за считанные часы — переводы приходили из разных уголков мира.

Через полтора месяца парня доставили в Иркутскую область.

Сейчас Никите требуется еще одна операция, которую проведут по квоте в московской клинике. Там же, в столице, семья уже подыскала реабилитационный центр. Двухмесячный курс реабилитации стоит 3,2 миллиона рублей.

 — Наверно, внутренний стержень, который есть у Никиты, дает ему силы не сдаваться. Мне психолог говорил, что в основном люди, которые приходят в сознание и понимают, что с ними произошло, впадают в депрессию, они не хотят ничего делать, они отказываются есть. Никита не такой. Ему постоянно нужен какой-то движ, он по 6-8 раз ест в сутки, он уже научился жестами шутить, у нас смех на всю квартиру стоит, — рассказывала нам мама Никиты.

ПО ТЕМЕ
ДТП в Таиланде Сбор денег Реабилитация Ангарск Мода
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