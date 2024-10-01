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Страна и мир инструкция Отпуск в Европе: как получить «шенген» осенью 2024 года — подробная инструкция в карточках

Отпуск в Европе: как получить «шенген» осенью 2024 года — подробная инструкция в карточках

Рассказываем, какие документы нужно собрать, как выбрать визовый центр и сколько это будет стоить

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Туристические шенгенские визы сейчас одобряют 60–80% россиянам

Сезон летних отпусков позади, но это значит, что сейчас, возможно, самое время посмотреть Европу без толп туристов и 30-градусной жары. Если вы давно мечтаете съездить за границу, но вас пугают визовые сложности, эта подробная и понятная инструкция — для вас. Рассказываем в карточках, как получить «шенген» осенью 2024 года: какие страны выдают визы россиянам, что нужно для того, чтобы получить одобрение, и на какой срок есть шанс оформить «шенген». Читайте и сохраняйте гайд, чтобы не потерять!

  1. Какие страны выдают россиянам «шенген»
  2. Сколько стоит виза
  3. Как и куда подавать документы
  4. Какие документы нужны
  5. Как долго ждать визу
  6. На сколько выдадут «шенген»
  7. Что еще нужно сделать перед поездкой
1

Какие страны выдают россиянам «шенген»

Многие европейские страны закрыли свои визовые центры на территории России. В основном это государства Прибалтики и Восточной Европы. В то же время самые крупные страны Западной Европы остаются открытыми для путешествий.

Вот список стран, куда сейчас можно получить туристическую шенгенскую визу:

  • Австрия;

  • Венгрия;

  • Германия;

  • Греция;

  • Испания;

  • Италия;

  • Мальта;

  • Норвегия;

  • Португалия;

  • Словения;

  • Франция;

  • Хорватия;

  • Швейцария;

  • Швеция;

  • Болгария и Румыния (недавно вошли в шенгенскую зону).

2

Сколько стоит виза

Визовый сбор — 90 евро (около 9300 рублей по курсу на 25 сентября 2024 года). Большинство стран также оформляют визы детям до 6 лет бесплатно, а тем, кому от 6 до 12 лет, — за 45 евро.

Кроме визового сбора предстоит потратиться на сервисный сбор визового центра, если подаете документы не напрямую в консульство. Это от 21 евро (2150 рублей).

Для оформления шенгенской визы необходима медицинская страховка, которая действовала бы во время всей поездки. Она обойдется вам от 2 евро в день (от 200 рублей).

3

Как и куда подавать документы

Проще всего воспользоваться услугами одного из сертифицированных визовых центров. Жителям Москвы в этом смысле повезло: в столице таких центров больше, чем в других городах России. Узнать, какие центры и где доступны конкретно для вашей страны назначения, можно на сайте консульства.

Запись в визовые центры чаще всего доступна онлайн, но учитывайте, что свободных окон не так много и лучше начать мониторить их как минимум за несколько недель до предполагаемого срока подачи документов.

С доступностью записи могут быть сложности, особенно во Франции и Испании, где популярны визовые боты для перехвата слотов на подачу​. Можно воспользоваться таким ботом, но гарантий, что записаться получится, вы не получите, а за услугу придется заплатить.

4

Какие документы нужны

Чтобы повысить свои шансы на одобрение туристической визы, важно собрать полный пакет документов, подтверждающих вашу личность, цели поездки и способность обеспечить себя за границей.

В пакет входят:

  • загранпаспорт, действительный минимум 3 месяца после окончания поездки;

  • фотографии (2 шт., соответствующие требованиям);

  • медицинская страховка с покрытием не менее 30 000 евро на все дни поездки;

  • выписка с банковского счета с движением средств за последние 3 месяца (минимум 100 евро на день пребывания);

  • подтверждение доходов (справка с работы или аналог);

  • билеты туда и обратно и бронь отеля​.

5

Как долго ждать визу

Стандартный срок рассмотрения — от 2 недель до 1 месяца. Рекомендуется подавать документы за 1–3 месяца до поездки. Раньше, чем за 3 месяца до даты отъезда, по закону подача документов невозможна.

6

На сколько выдадут «шенген»

Если еще несколько лет назад россияне с легкостью могли получить «шенген» на год или три года, теперь всё изменилось. Визу вам, вероятнее всего, одобрят лишь под конкретные даты поездки. Если повезет — можно будет получить туристический «шенген» на полгода при условии хорошей визовой истории, поэтому, если вы меняли загранпаспорт, не забудьте приложить предыдущий с визами и штампами.

К сожалению, всегда существует вероятность отказа. По статистике тревел-форумов, одобрение сейчас получают лишь 60–80% россиян, подающих документы на «шенген». Часто причина в недостаточно убедительном пакете документов, поэтому обратите на это особое внимание. При отказе визовый и сервисный сборы не возвращаются.

7

Что еще нужно сделать перед поездкой

Позаботьтесь о том, чтобы вам было чем расплачиваться за границей, ведь карты российских банков там больше не принимают. Можете взять с собой наличку, но лучше кроме этого оформить банковскую карту, которой можно будет расплачиваться в Европе. Для этого не обязательно ездить в Белоруссию или Казахстан: банки предоставляют возможность оформить карту с доставкой прямо до двери в Москве и других крупных городах, либо можно воспользоваться виртуальной картой. Забронировать отели, купить билеты на поезда и автобусы по Европе также можно при помощи таких карт.

Что касается связи, перед поездкой имеет смысл купить европейскую сим-карту. Соответствующие предложения есть у многих компаний. За тариф с 6 Гб интернета и 300 минутами звонков нужно будет отдать около 10 евро.

Прочитайте также рассказ россиянина, прожившего несколько лет в Германии и разочаровавшегося в этой стране. Или историю студентки из России, которая поступила в голландский университет и переехала в Нидерланды.

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