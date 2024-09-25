Известного мецената могут депортировать из-за «угрозы нацбезопасности»: его версии

Председатель Азербайджанской диаспоры рассказал, как судится с силовыми структурами и что думает о неочевидной ситуации, которая с ним произошла Источник: Евгения Бикунова











Глава Азербайджанской диаспоры в Архангельске Тарлан Гасымов много лет сотрудничал с властью и занимался благотворительностью, в том числе помогал участникам СВО. Весной этого года его внезапно лишили гражданства РФ из-за угрозы нацбезопасности страны, и никто из силовых структур до сих пор не объяснил, что именно сделал меценат. Сейчас он пытается признать это незаконным, но даже в суде ему пока не удалось выяснить деталей. Наши коллеги из 29.RU пообщались с Тарланом и его адвокатом, а также обратились к официальным документам и попытались найти там хоть какую-то конкретику.

«Обидно, что за свой труд получил такой результат»

Тарлан Гасымов живет в Архангельске с начала нулевых. Здесь у него семья и свой бизнес. В 2016 году он возглавил Азербайджанскую диаспору Архангельской области и начал активно заниматься общественной и благотворительной деятельностью, старался укрепить отношения между Азербайджаном и Россией.

В 2020 году губернатор Александр Цыбульский присвоил Тарлану Гасымову звание «Благотворитель Архангельской области». А в декабре 2023-го меценату вручили главную общественную награду региона — «Достояние Севера».

Тарлан на присуждении звания дипломанта региональной общественной награды «Достояние Севера» Его медали Тарлан с директором губернаторского центра Архангельской области Максимом Арбузовым 1 из 3 Тарлан на присуждении звания дипломанта региональной общественной награды «Достояние Севера» Источник: fnkaa.ru

Как еще отмечали Тарлана Гасымова Узнать За несколько лет предприниматель получил множество грамот и благодарностей. Его вклад в укрепление межнационального сотрудничества и заслуги в общественной и благотворительной деятельности отмечали в Госдуме, правительстве Архангельской области, администрации Архангельска, в АОСД, САФУ, СГМУ и других структурах. В 2020 году региональный минздрав вручил Тарлану Гасымову благодарность за спонсорскую помощь в сложных эпидемиологических условиях из-за COVID-19. Также меценат был несколько раз награжден медалями от ветеранской организации войск спецназначения. Помимо этого, Тарлан Гасымов оказал материальную помощь при восстановлении Александро-Ошевенского монастыря после пожара. За это он получил благодарность от наместника монастыря игумена Феодосия (Курицына).

Председатель диаспоры получил уведомление о прекращении гражданства в мае. Решение приняло областное УМВД. В документе сообщалось, что он совершил действия, создающие угрозу национальной безопасности.

Последний российский паспорт Тарлан Гасымов получил в 2019 году после того, как ему исполнилось 45 лет. С 26 апреля его паспорт является недействительным по решению УМВД России по Архангельской области о прекращении гражданства РФ на основании подп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». То есть на основании совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. По закону, неважно, когда были совершены эти действия. Прекратить гражданство по этой причине можно в любой момент.

Тарлан сразу же обратился за юридической помощью, чтобы обжаловать решение УМВД. В своем иске предприниматель утверждал, что ничего угрожающего национальной безопасности страны не совершал, и настаивал на том, что его права нарушены, поскольку он приобретает статус лица без гражданства.

Мы встретились с Тарланом Гасымовым, чтобы поговорить о его проблеме Источник: Иван Митюшёв











В интервью 29.RU Тарлан Гасымов признался, что история с гражданством сильно его подкосила и в том числе отразилась на его здоровье. Наш собеседник не скрывает и своей обиды:

— У меня все члены семьи граждане Российской Федерации. Братья, сестры, все вокруг меня, столько людей. Только одна мама, она уже в возрасте, гражданка Азербайджана. И всё. Россия — наша родина. Нам дали здесь строить мечеть. Мы соблюдаем все межнациональные моменты. Живем здесь мирно, дружно, деньги зарабатываем, у нас семьи здесь.

Своей деятельностью, которой я уже 8 лет занимаюсь, я больше полезен был местному обществу, чем азербайджанской диаспоре. Тарлан Гасымов председатель РОО «Азербайджанская диаспора Архангельской области»

Азербайджанцы здесь уже живут 20−30 лет, большинство, если у кого-то какие-то проблемы есть, они сами решают эти проблемы — ко мне очень редко обращаются за помощью. А деятельность наша культурная и благотворительная — мы занимались ей с первого дня. Кто обращается, мы всё время помогаем, делаем хорошее дело. Целая пачка многолетних благодарностей… Мне обидно. Обидно, что за свой труд получил такой результат.

Тарлан лично помогал благоустраивать Чумбаровку с 2020 по 2022 годы. Вместе с другими членами диаспоры красил скамейки, урны и клумбы Источник: из архива Тарлана Гасымова

О заслугах Тарлана Гасымова не раз писали и в штабе помощи участникам СВО «Вместе мы сильнее», который работает при губернаторском центре. Там отмечали, что с начала спецоперации Совет национальностей Архангельской области в лице мецената и представители Азербайджанской диаспоры ежемесячно передают фруктово-овощные наборы семьям военнослужащих.

Вот такие наборы получают семьи участников СВО, которые находятся в трудной жизненной ситуации Источник: Штаб «Вместе мы сильнее» / T.me











— Больше миллиона рублей мы отправили в Донбасс, — добавил предприниматель. — Я всегда был толерантным человеком. Понимаете, это мне помогает. Благотворительность — это мое внутреннее чувство. Когда я это делаю, мне становится легче.

Добавим, что Тарлан Гасымов не является гражданином Азербайджана. Во время распада Советского Союза он был прописан в РСФСР и всегда был именно россиянином.

«Саботаж российско-азербайджанской дружбы»

Новость о том, что Тарлана Гасымова лишили российского гражданства, дошла и до местных телеграм-каналов. В одном из них писали, что это может быть связано с «грызней внутри азербайджанской диаспоры и борьбе за влияние на местные органы власти».

Меценат также продвигает азербайджанскую культуру Источник: Тарлан Гасымов / Vk.com











Сам Тарлан утверждает, что члены диаспоры по-прежнему воспринимают его как лидера и настроены к нему доброжелательно. А историю с гражданством называет чьим-то «заказом».

— Я неоднократно говорил, что мне мешает моя активность. Ну вот это чистый заказ, это саботаж российско-азербайджанской дружбы, — считает он. — Я не могу сказать, что конкретно вот эта диаспора нам мешает, или вот этот конкретный человек. Есть вот просто такая логика, что у активных людей бывают проблемы. Я с одним юристом говорил, он мне ответил: «Тарлан, ты, может быть, в 2022 году был хорошим, в 2023-м был хорошим, а в 2024-м вдруг стал плохим».

Еще вчера кому-то я был нужным человеком, а сегодня, когда помощь мне нужна, ко мне спиной поворачиваются. Тарлан Гасымов председатель РОО «Азербайджанская диаспора Архангельской области»

Наш собеседник добавил, что некоторые уроженцы Азербайджана теперь стали переживать и о своем статусе:

— Они говорят, если сегодняшняя власть, сегодняшние законы, в отношении тебя так поступают, а нам тогда, простым гражданам, здесь что делать?

Раньше меценат часто присутствовал и на заседаниях в правительстве Источник: правительство Архангельской области











Тарлан Гасымов также столкнулся с тем, что его перестали приглашать на городские мероприятия:

— Вот, например, недавно был молодежный форум (с 27 по 29 июня в честь Дня молодежи в Архангельске прошел фестиваль под девизом «Объединяя Россию». — Прим. ред.). Меня не пригласили.

— А раньше приглашали?

— Конечно.

О судебных тяжбах

Дело по иску Тарлана Гасымова к УМВД рассматривали в Октябрьском районном суде. Во время процесса выяснилось, что факт совершения им действий, создающих угрозу нацбезопасности, был установлен региональным управлением ФСБ. То есть решение о прекращении гражданства основано на этом заключении и по логике сначала нужно обжаловать его.

Заключение об установлении факта совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности, вынесла 3 апреля Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

Параллельно адвокат предпринимателя Евгений Митин подал еще один иск, уже к РУ ФСБ. Дело по нему рассматривали в Ломоносовском районном суде.

По словам Евгения Митина, то самое заключение ФСБ об угрозе нацбезопасности они тоже получили только через судебный запрос.

— Мы получили вот это уведомление (о прекращении гражданства. — Прим. ред.), и в тот момент еще даже не зная, что основанием для него послужило заключение ФСБ , мы, естественно, пошли оспаривать решение МВД, — пояснил он 29.RU. — В ходе рассмотрения дела представитель МВД сказала, что к ним поступила информация о вынесении вот этого заключения ФСБ, и они выполнили свою функцию в автоматическом режиме. Я в суде ходатайствовал: «Давайте назначим ФСБ соответчиками и расширим предмет иска, будем признавать заключение недействительным». Судья, к сожалению, отказала.

Суды по искам Тарлана идут с мая Источник: Иван Митюшёв











Адвокат также просил приостановить судебное производство в Октябрьском районном суде до окончания рассмотрения дела в Ломоносовском. В этом ходатайстве ему тоже отказали.

В итоге Октябрьский районный суд не удовлетворил иск Тарлана Гасымова. В решении от 22 июля сказано, что УМВД действовало по закону:

— Поскольку решение вопросов государственной безопасности, в том числе, касающихся режима пребывания иностранных граждан, отнесено к компетенции ФСБ России, предоставленная названным государственным органом информация об угрозе безопасности, создаваемой иностранным гражданином, обязательна для органа внутренних дел и является основанием для принятия последним предусмотренного законом решения.

В суде не приняли во внимание ни многолетние заслуги Тарлана Гасымова, ни его аргументы:

— Доводы истца о том, что он желает проживать на территории России и трудиться, наличие гражданства у его супруги и детей, проживающих на территории России, не могут служить основанием для признания оспариваемого решения незаконным. Нахождение в Российской Федерации семьи административного истца применительно к спорной ситуации не позволяет принять иное решение по вопросу о его гражданстве в связи с наличием информации о том, что Гасымов Т.Г.о. создает угрозу безопасности Российской Федерации, гражданам Российской Федерации.

В Октябрьском районном суде не увидели оснований для удовлетворения иска Источник: Иван Митюшёв











Адвокат председателя Азербайджанской диаспоры считает, что судья подошла к вопросу формально.

— Она сказала, что решение принято компетентным, уполномоченным органом на основаниях, предусмотренных законом. И всё, до свидания. А о том, что мы оспариваем сами вот эти основания, — ни слова, — утверждает Евгений Митин.

Что касается иска мецената к ФСБ, дело по нему передали в областной суд, ссылаясь на гостайну.

— [Все документы по делу] дают основания считать, что в иске указаны обстоятельства, которые составляют государственную тайну, что свидетельствует о его подсудности Архангельскому областному суду, — сказано в определении Ломоносовского районного суда о передаче дела по подсудности от 5 августа.

Что относится в гостайне Узнать Закон определяет государственную тайну как защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Дата заседания в областном суде пока не назначена. Адвокат Тарлана Гасымова попытался обжаловать определение Ломоносовского районного суда.

— Почему дело доходит до рассмотрения областным судом и почему эта информация носит секретный статус, нам непонятно. Это, я считаю, недопустимая путаница для специалистов в области права. У нас есть «Закон о государственной тайне», в котором есть статья, где, конечно, очень длинный, большой перечень сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне, но сведений о совершении лицом каких-то действий, связанных с угрозой нацбезопасности, такого там нет, — рассуждает Евгений Митин.

Угрожал нацбезопасности. Но как?

Тарлан Гасымов до сих пор не знает, как именно создал угрозу нацбезопасности страны. В заключении ФСБ об этом не говорится.

— Меня один вопрос интересует, что меня делает противником, носителем угрозы национальной безопасности Российской Федерации? Что мне не хватает, либо что я сделал, чтобы заслужить это? — спрашивает председатель азербайджанской диаспоры.

— Мы четыре месяца пытаемся добиться, что же, по мнению органов ФСБ, является угрозой национальной безопасности , с учетом того, что в отношении Тарлана Гасымовича ни уголовного, никакого другого дела никогда не возбуждалось (Тарлан Гасымов привлекался только к административной ответственности за нарушение ПДД. — Прим. ред.), — говорит его адвокат.

Спрашиваем и в МВД, и в ФСБ, и через суд пытаемся запросить, что конкретно Тарлан Гасымович такого сделал, и не видим ответа. Для нас это загадка, тайна, покрытая мраком. Евгений Митин адвокат

— Мы разные версии выдвигаем. Я вот у Тарлана Гасымовича спрашиваю: «А может, вы получали финансирование от недружественного государства, может быть, от какой-то организации, которая признана в России экстремисткой? Может, где-то в публичном пространстве призывали к насильственному изменению основ конституционного строя России? Может, вы где-то делали заявление о неполноценности одной расы, о превосходстве одной нации над другой?». И так далее.

— Нет, такого не было, — отвечает Тарлан Гасымов.

В том, чтобы остаться без гражданства, приятного мало Источник: Иван Митюшёв











По словам Евгения Митина, в заключении ФСБ должно быть указано, какие конкретно действия совершил Тарлан Гасымов.

— Существует определенная процедура, она прописана в приказе ФСБ, он совершенно открытый, не секретный, он официально опубликован. И там четко написано, что в этом заключении должны быть указаны конкретные действия, которые совершил гражданин и которые создают угрозу национальной безопасности. В нашем заключении этого нет вообще. Сведения о факте не могут быть секретными, они должны быть указаны, согласно этому документу. И более того установлено, что первый экземпляр этого заключения направляется гражданину, в отношении которого оно вынесено. А доказательства — это пожалуйста, они могут быть действительно секретными, вопросов нет. Чем это подтверждается, рапортом секретного сотрудника, внедренного агента, видеозаписью скрытой камеры видеонаблюдения… Это да, это уже гостайна.

Евгений Митин опирается на приказ ФСБ России от 08.09.2023 № 399, в котором утвержден порядок вынесения заключения об установлении факта совершения гражданином РФ действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, и форма такого заключения.

Юрист отметил, что такая секретность вызывает у него недоумение:

— Ситуация исключительная и есть опасения, скажем так, возврата в не самые приятные исторические времена с не самыми корректными административными практиками в отношении граждан. Почему нам не дают информацию? Чтобы такого больше не повторилось, например? Может быть, мы согласимся, что действительно вот это совершили, и тогда нам и не нужно что-то доказывать. Может, проступок не столь тяжкий. А может быть, мы скажем: «Ребята, какая-то ошибка, вы нас с кем-то перепутали, мы этого не делали». То есть имели бы возможность как-то защищаться.

Еще человек что-то натворил нехорошее, то в принципе, почему бы его не выдворить, мера разумная. Но мы на сегодняшний день даже не можем дать оценку, насколько вот эта мера соразмерна тому, что Тарлан Гасымович сделал, если и сделал. Евгений Митин адвокат

Можно ли вообще добиться признания заключения ФСБ недействительным через суд — пока не понятно. Евгений обращался к судебной практике, но не нашел похожих дел.

— Кроме того, во время одного из перерывов в Ломоносовском суде я задал представителю ФСБ вот этот вопрос. Я говорю: «Вообще в нашем регионе много таких дел?». Он сказал, что на его памяти это первое, — добавил юрист.

Про депортацию

Российский паспорт Тарлана Гасымова на данный момент всё еще действителен. Но если судебное разбирательство закончится не в его пользу, документ будет аннулирован. Адвокат Евгений Митин рассказал, как может измениться жизнь предпринимателя с утратой российского гражданства:

— Как лицо без гражданства он должен будет встать на самостоятельный миграционный учет. Если он этого не сделает, это будет нарушением миграционных правил, что дает основание органам власти его выдворить. Если он встанет на учет, то сможет оставаться в стране, но не будет обладать правами гражданина России , в частности, принимать участие в выборах, также сложности возникнут с переоформлением всех документов, в том числе банковских карт. И денежные переводы ведь тоже отслеживаются. И разница между гражданином Российской Федерации и лицом без гражданства на самом деле колоссальная — там внимание повышенное.

Тарлан на выборах президента Источник: Тарлан Гасымов / Vk.com

По словам юриста, угроза депортации всё равно сохранится даже при условии того, что Тарлан Гасымов встанет на учет как лицо без гражданства.

— При неблагоприятном сценарии его могут выдворить как лицо, которое совершило неизвестное нам действие, создающее угрозу национальной безопасности. Именно по этому основанию, не потому, что он стал лицом без гражданства, министерство юстиции может признать его пребывание на территории Российской Федерации нежелательным. Это уже отдельный административный орган, отдельная процедура. То есть ему предложат добровольно покинуть территорию России в определенный срок. Они могут, условно, сказать: «Если не уедете, тогда уже мы вас принудительно выдворим. А уж куда именно, это уже будем решать на месте». Грубо говоря, куда им удобнее, куда дешевле всего будет, туда и выдворят. У нас ведь в законе написано «за пределы России».

Сам Тарлан Гасымов надеется, что ситуация с гражданством разрешится, и он сможет спокойно жить в России, как раньше. В этом его поддерживают близкие.