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Страна и мир Названы видеосервисы, которые россияне чаще всего смотрят в ежедневно

Названы видеосервисы, которые россияне чаще всего смотрят в ежедневно

Публикуем итоги исследования Mediascope

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1 комментарий

Аналитики изучили, как и что смотрели пользователи в августе

Стало известно, какие видеоплощадки российские зрители смотрят чаще других в ежедневном режиме. Исследование в августе 2024 года провел Mediascope. По его данным, в лидерах оказались YouTube и «VK видео».

— Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов, август 2024 года: YouTube — 52 миллиона человек, «VK видео» — 36,8 миллиона человек, Rutube — 5,5 миллиона человек, «Кинопоиск» — 4,1 миллиона человек, — сообщают в исследовании.

Данные приведены без учета SmartTV, а данные Rutube — без учета фонового и внедренного на сторонних площадках просмотра.

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Комментарии
1
Гость
5 сентября 2024, 22:20
"Данные приведены без учета SmartTV, а данные Rutube без учета фонового и без внедрен ногой на сторонних площадках просмотра." Какая то фраза из АП... там такие любят...
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