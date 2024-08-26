«Я не знаю, как мои земляки платят за ипотеку». Россиянин — честно о жизни в Великобритании, ценах и уровне жизни

Лондон делится на четыре части. В каждой из них есть свой проездной на общественном транспорте, но есть и совместный билет на все четыре «области» Источник: Getty Images











В последние несколько лет многие россияне обсуждают тех, кто переехал в другую страну. Новоиспеченные эмигранты, отвечая на вопросы бывших соотечественников об отъезде, называют, как правило, три причины: «новые возможности», «другой уровень жизни», «следует подлечиться». Обычно перемывают косточки тем, кто оказался за границей недавно, но хватает и тех, кто уехал давно. Например, Лев Трофимов выбрал Великобританию около 15 лет назад. По одной простой причине: с детства тяготел ко всему, что связано с туманным Альбионом. О трудностях, с которыми столкнулся, и о том, почему не возвращается, он рассказал NN.RU. Имя изменено по просьбе героя.



Лев родился в Нижнем Новгороде в обычной семье. Ходил в школу, был открыт всему новому и заворожен тем, что происходит за рубежом. И записался на бесплатные курсы английского языка. Их открыли в свое время по инициативе политика Бориса Немцова, который в тот момент был губернатором Нижегородской области.

В старших классах Лева увлекся английской литературой. Читал произведения Диккенса, Дефо, Конана Дойля. Нравилась и музыка в стиле брит-поп. Любил смотреть фильмы с Юэном Макгрегором, Стивеном Фраем и Хью Грантом в главных ролях.

После школы попал в ивент-сферу. Организовывал всевозможные праздники и вечеринки в клубах.

— В ту пору было много англоязычных туристов, и я общался с ними, совершенствовал язык, — рассказывает Лев.

Вскоре молодой человек перебрался в Москву. Работать предстояло в той же сфере, только уровень стал повыше — доверяли организацию визитов британских и американских звезд, которые приезжали в Россию на гастроли.

В Лондоне левостороннее движение. Посмотрите, как непривычно располагаются остановки общественного транспорта — закрытой частью к дороге Источник: «Google Карты»













— Однажды я отправился по работе в Лондон. И словно почувствовал этот город своим. Решил — а почему бы не рискнуть, не остаться? Мне тогда не было и 30 лет. Думаю, это самый замечательный возраст для принятия таких решений. Я добился получения рабочей визы и оформил вид на жительство. Через три года получил британский паспорт. С тех пор у меня двойное гражданство, — отмечает Лев.



Однако переезд за рубеж никому не дается просто. К тому же Великобритания — одна из самых дорогих стран в мире. И возникает масса бытовых сложностей. Например, иммигранты не понимают, почему так дорого арендовать квартиру или как справиться с общественным транспортом, который ходит, как ему вздумается.

Работа и зарплата

Первое, что нужно сделать на новом месте — определиться, как получать доход. Все хотят устроиться на стабильную работу и получать хорошую зарплату. Однако в Англии это не так просто.



— Найти работу тут сложно. По этой причине в том же самом Лондоне русская диаспора среднего класса (я не беру олигархов и уехавших из России после начала СВО звезд музыки и телевидения) практически отсутствует. Для гуманитария ситуация вообще безнадежная. В кино, на ТВ, в СМИ должности занимают прежде всего британцы, во вторую очередь американцы, затем — австралийцы, а на остальных мест уже не хватает, — говорит Лев.

Так выглядит обычная улица в пригороде недалеко от аэропорта Лондона Источник: «Google Карты»













На текущем месте работы Лев получает около четырех тысяч фунтов в месяц (457 тысяч рублей). По его словам, он мог бы заработать те же деньги в Москве в сфере медиа, но возвращаться не планирует.



Недвижимость



Аренда скромной, в скандинавском стиле, квартиры на окраине Лондона обойдется примерно в 1,3 тысячи фунтов (примерно 148,5 тысячи рублей по нынешнему курсу). Если хотите жить в центре, придется отдать 2–3 тысячи фунтов (228–342 тысячи рублей).



При этом квартира может оказаться в общем доме. Например, сдадут еще четыре спальни, и все квартиросъемщики будут пользоваться общими кухней и ванными.

Местами Лондон выглядит как обычный индустриальный город Источник: «Google Карты»











Во многих странах арендодатели требуют заключить договор на долгий срок, однако, по словам Льва, в Англии есть иные варианты. Например, заключать договор на год необязательно, но часто нужны залог и оплата за первый и последний месяцы. Простыми словами — тройной размер месячной оплаты потребуется внести сразу при заселении.



В аренду можно взять обычную комнату. Такой вариант в центре города стоит около 900–1200 фунтов (102–137 тысячи рублей), на окраине — 800 фунтов (91,4 тысячи рублей). Также ежемесячно нужно платить «council tax» — это местный муниципальный сбор, который выходит по сумме в 100–120 фунтов (11,4–13,7 тысячи рублей) за квартиру-студию. Кроме того, надо платить за отопление, воду и электричество. По воспоминаниям Льва, летом он добавлял около 50 фунтов (5,7 тысячи рублей) в месяц к арендной плате, зимой (с включенным отоплением) сумма возрастала до 110–150 фунтов в месяц (12,5–17,1 тысячи рублей).



— Долгое время я снимал комнату. Потом занял у лондонского друга 45 тысяч фунтов на первоначальный взнос и взял в ипотеку студию на окраине Лондона под 5,85%. Но со следующего месяца процент должны срезать на 0,25. До пандемии процент был вообще ноль, но после ковидных ограничений ставку начали повышать — и вот довели до 5,85%, потому что была инфляция, — объясняет Лев.



При этом для того, чтобы вам одобрили ипотеку в Лондоне, недостаточно просто получить гражданство и найти работу. По словам Льва, в банке проверяют кредитную историю (она должна быть хорошей), убеждаются в отсутствии старых долгов, в том, что счета за телефон и интернет оплачены. Также платеж по будущей ипотеке не должен превышать треть вашего месячного дохода.

С высотками соседствуют малоэтажные постройки Источник: «Google Карты»













— В России любят брать ипотеку на 10-20 лет. И платят за нее очень много. Я не знаю, если честно, как россияне с этим вопросом справляются. У нас, в Англии, в основном такие кредиты рассчитаны на долгие годы. И в принципе, исторически здесь гораздо выгоднее аренды ипотека.



Лев взял ипотеку на 32 года и продолжает ее выплачивать каждый месяц. Первые пять лет платеж составлял 516 фунтов в месяц (58,9 тысячи рублей), теперь (из-за инфляции) приходится платить по 900 фунтов в месяц (102,8 тысячи рублей).

Образование



В Англии престижно не только иметь недвижимость, но и отучиться в высшем учебном заведении. Когда Лев продал наследство в России, у него появилась возможность поступить в университет. Правда, всё равно пришлось взять кредит на ту сумму, которой не хватало.

Вход в университет там, где стена здания выполнена из стекла Источник: «Google Карты»











— Процент кредита на учебу составил 1,5%. В итоге я закончил лондонский университет искусств и получил корочки кинорежиссера.

Кстати, платежи в счет кредита поступают только при наличии официальных работы и зарплаты, а в промежутках за тобой не будут охотиться приставы. Если ты работаешь, но не платишь — да, тебе звонят, достают. Но дело в том, что в Великобритании вообще трудно получить кредит и кредитную карточку. То есть страховка банка — это добросовестность заемщика, его финансовая история. Нет такого, чтобы кредиты «впаривали» всем подряд.





К слову, учиться на бакалавра нужно три года. В общем программа стоит 9–12 тысяч фунтов в год (1,02–1,3 миллиона рублей). Из-за высокой стоимости даже местные берут кредит на много лет вперед, а потом выплачивают с помощью вычетов из зарплаты. Так может продолжаться почти до самой пенсии.

Так университет, в котором учился Лев, выглядит внутри Источник: «Google Карты»













Если возникнет желание поступить на магистра, нужно отучиться либо год на дневном отделении, либо несколько лет на вечерне-заочном. Заплатить придется около 10–11 тысяч фунтов в год (1,1–1,2 миллиона рублей).



— К сожалению, режиссером я не стал, но британский диплом о высшем образовании всё равно пригодился — например, для работы в компании Sony Pictures. Там я работал в отделе по производству трейлеров к блокбастерам, снятым Sony. Монтировал эти трейлеры и прописывал титры для русского рынка, — говорит Лев.



Прожиточный минимум на месяц

Помимо учебы и ипотеки, есть и много других нужд, которые требуют денег. Сюда входят как бытовые расходы, так и развлечения.



Например, по словам Льва, на продукты в неделю можно тратить по-разному (как и в России). Всё зависит от количества денег на счету и в кошельке. В минимальную корзину входят упаковка мясных полуфабрикатов, примерно 300 граммов сыра, хлеб, яйца, пачка масла, килограмм яблок, пара коробок молока, упаковка спагетти. Такой набор обойдется примерно в 50 фунтов, или 5,7 тысячи рублей.

Магазины практически ничем не отличаются от российских. Там так же можно купить готовую еду Источник: «Google Карты»













Еще одна немаловажная статья ежедневных расходов — проезд. Лев говорит, что в Лондоне он стоит особенно дорого. Так, проездной на метро на 4 зоны (так поделен город) обойдется в 200 фунтов в месяц (22,8 тысячи рублей). Одна поездка на автобусе при этом стоит 1,75 фунта (200 рублей). Но всё же метро остается одним из самых удобных вариантов для передвижения по городу. Если нужно в пригород или в соседний город, тогда на помощь приходят поезда. Цены на поезд находятся в пределах 50–60 фунтов за поездку из Лондона до моря и обратно (5,7–6,8 тысячи рублей).

По всему Лондону всё еще стоят легендарные телефонные будки Источник: «Google Карты»













Без интернета в современном большом городе тоже не прожить, поэтому нужно быть готовым заплатить за это благо цивилизации еще 30 фунтов в месяц (3,4 тысячи рублей). Телефония выйдет в 20 фунтов (2,2 тысячи рублей). А вот обычный спортзал стоит примерно 30–50 фунтов в месяц (3,4–5,7 тысячи рублей).



Медицина

Принято считать, что за границей медицина куда лучше и прогрессивней. Как оказалось, не во всём.

Так выглядит одна из больниц города — она названа в честь королевы Марии. Медучреждение работает по системе NHS Источник: «Google Карты»













— Бесплатное медицинское обслуживание тут хорошее, на системе NHS. Правда, все платят налоговый сбор, но зато обеспечивается базовое медицинское обслуживание для всех. Платная медицина — очень хорошая, но за нее платят отдельно, по страховке, если хотят. А вот эстетикой выгоднее заниматься в России: лично я летал в Нижний Новгород, чтобы поставить коронки и сделать голливудскую улыбку, — признается Лев.

NHS (National Health Service) — это государственная медицинская система, деятельность которой распространяется на все части Соединенного Королевства. Например, в России есть участковые больницы, над ними — районные, затем областные и так далее. В Великобритании такого разделения нет, поскольку основная идея системы — полная доступность базовой программы медпомощи всем жителям страны без исключения.

Уровень жизни и разница менталитетов



По мнению Льва, количество успешных и богатых людей в России и в Британии приблизительно одинаковое. Однако в последней сохранилась аристократия, которая содержит фамильные замки. А иметь такую недвижимость — удовольствие недешевое.



— Как вы знаете из фильмов Гая Ричи, исторические здания требуют больших ремонтных вложений, да и коммунальные платежи там колоссальные. Но вот того треша, который показывает нам Гай, — с выращиванием марихуаны под графской землей — здесь, конечно же, нет. В Британии много аэропатрулей, которые с вертолетов замеряют тепловизорами территорию. И эти подземные плантации с подогревами они бы засекли. Поэтому местная знать выкручивается иным образом: они часть владений открыли для туристов. Организовали родовые музеи и к ним автобусами возят зевак. Таким образом семьи зарабатывают на продаже билетов. Так как потоки путешественников не прекращаются, аристократия вполне может позволить себе и содержание фамильного имущества, и другие капризы.



Однако различия в менталитете всё же есть. По словам Льва, в Британии очень уважают личные границы. Поэтому не принято подходить просто так к незнакомцам с вопросами и делать замечания на улице.



— Даже среди низших социальных слоев нет такого поведения. Кстати, здесь таких называют chaves — русский синоним «маргиналы, гопники».



Так выглядит обычная улица в пригороде Лондона Источник: «Google Карты»











Возвращение в Россию

Как признался Лев, помимо Великобритании, он тепло относится к Испании. И по его наблюдениям, многие британские пенсионеры на старости лет отправляются жить именно туда.



Возвращаться на Родину Лев не планирует:



— Я задавал себе этот вопрос много раз, еще до пандемии, когда периодически приезжал навещать семью. Но в итоге понял, что не хочу. Уже выработались другие, эстетические прежде всего, критерии. Мне нравится, как в Британии выглядят улицы — все, а не избранные. Нравится ухоженная провинция. Нравятся даже маленькие расстояния. Ощущение, что живешь в красивой шкатулке. В Объединенном Королевстве есть свои минусы, например бюрократия. Также цифровизация государственных услуг в Британии уже отстает от российской. Высокие цены на всё, в том числе на ресурсы, как мы говорили. Но я уже привык и приспособился, и мне важнее, что я не вижу разбитого асфальта, не вывезенного снега или непролазной грязи, бурьяна, стихийных свалок, переполненных урн, панелек в заплатках плохой краски и цемента и так далее.

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