На Солнце произошла мощная вспышка: что теперь грозит Земле

На Солнце 14 августа в 09:40 произошла мощная вспышка высшего балла. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). Место взрыва находится как раз напротив Земли. И это значит, что в ближайшие дни нас может ждать сильная магнитная буря.
— Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля. То есть по сути воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным. Однако факт выброса массы пока не подтвержден, — отметили ученые.
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент является умеренно стабильной. Однако в течение ближайших 2-3 суток сохраняется риск, что последствия солнечной активности все же скажутся на нашей планете и ее жителях.
Напомним, в ближайшие два года ученые прогнозируют увеличение количества магнитных бурь на Земле. Это связано с 11-летним циклом солнечной активности. В периоды его минимума на нашей планете может происходить всего 1–2 магнитные бури в год, а при максимуме — до 50. По расчетам ученых, очередной пик солнечной активности начался в 2019 году. Своего максимума он достигнет в июле 2025 года.