На Солнце произошла мощная вспышка: что теперь грозит Земле

На Солнце произошел мощный взрыв Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











На Солнце 14 августа в 09:40 произошла мощная вспышка высшего балла. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). Место взрыва находится как раз напротив Земли. И это значит, что в ближайшие дни нас может ждать сильная магнитная буря.

— Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля. То есть по сути воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным. Однако факт выброса массы пока не подтвержден, — отметили ученые.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент является умеренно стабильной. Однако в течение ближайших 2-3 суток сохраняется риск, что последствия солнечной активности все же скажутся на нашей планете и ее жителях.