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Страна и мир На Солнце произошла мощная вспышка: что теперь грозит Земле

На Солнце произошла мощная вспышка: что теперь грозит Земле

Прогноз ученых

318
3 комментария

На Солнце произошел мощный взрыв

На Солнце 14 августа в 09:40 произошла мощная вспышка высшего балла. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). Место взрыва находится как раз напротив Земли. И это значит, что в ближайшие дни нас может ждать сильная магнитная буря.

— Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля. То есть по сути воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным. Однако факт выброса массы пока не подтвержден, — отметили ученые.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент является умеренно стабильной. Однако в течение ближайших 2-3 суток сохраняется риск, что последствия солнечной активности все же скажутся на нашей планете и ее жителях.

Напомним, в ближайшие два года ученые прогнозируют увеличение количества магнитных бурь на Земле. Это связано с 11-летним циклом солнечной активности. В периоды его минимума на нашей планете может происходить всего 1–2 магнитные бури в год, а при максимуме — до 50. По расчетам ученых, очередной пик солнечной активности начался в 2019 году. Своего максимума он достигнет в июле 2025 года.

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Солнце Земля Вспышка
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Комментарии
3
Гость
14 августа 2024, 19:47
В последнее время одни вспышки на Солнце...
Гость
14 августа 2024, 19:43
Земле гроzит только Таврический с его планом
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