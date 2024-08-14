Суд поставил точку в споре о главном наследии Юры Шатунова: послушать песни артиста теперь будет сложнее

Песни Юрия Шатунова перешли к его семье Источник: Юрий Шатунов / YouTube











Семья солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова получила права на его песни. Теперь они смогут получать доход от его хитов, а кавер-группам придется раскошелиться, если они хотят их спеть на мероприятиях.



— Исключительные права на творчество Юрия Шатунова принадлежат его семье. Так решил Хостинский районный суд, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.



Исключительное право дает возможность заключать лицензионные договоры, продавать экземпляры произведений, а также распоряжаться ими любым законным образом. Правообладатели самостоятельно принимают решение, разрешать или не разрешать другим людям использовать песни. За нарушение может грозить штраф вплоть до пяти миллионов рублей. Это касается случаев, когда исполнитель получил деньги за выступление, на котором исполнил чужие хиты, а разрешение на это не получал. Однако в кругу семьи или на школьном празднике это можно делать.



В список произведений вошли следующие хиты:



«А я к тебе протяну ладони»;

«Медленно уходит осень»;

«Бездомный пес»;

«Белые розы»;

«Взрослые»;

«Глупые снежинки»;

«Конечно всё»;

«Лето»;

«Маскарад»;

«Месяц июль»;

«Метель в чужом городе»;

«Ну что же ты»;

«Осенний парк»;

«Пусть будет ночь»;

«Ради тебя»;

«Седая ночь»;

«Рано ушедшая осень»;

«Розовый вечер»;

«Старый лес»;

«Тающий снег»;

«Телефонный роман»;

«Ты просто был»;

«Я откровенен».

Юрий Шатунов и Андрей Разин в эпоху пика популярности «Ласкового мая» Источник: Юрий Шатунов / Vk.com











Песни не могли поделить между собой семья Шатунова и его бывший продюсер Андрей Разин. Наследники певца утверждали, что солист «Ласкового мая» и создатель группы Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на 23 музыкальных произведения. Разин же ссылался на то, что что получил права на песни раньше — в 1992 году. Однако экс-продюсер не смог предоставить оригинал договора.



По словам адвоката Александра Добровинского, авторские отчисления от песен Шатунова могут принести его семье десятки миллионов. Всё будет зависеть от того, где их будут в дальнейшем использовать.

