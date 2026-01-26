Ярославцев предупредили о метели и сильных снегопадах. Когда регион накроет непогода

Публикуем прогноз погоды для жителей Ярославской области Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. По прогнозу, с 18:00 26 января до 09:00 27 января в городе и области прогнозируется метель, сильный снегопад и ухудшение видимости до 300–800 метров.

«Усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю. <…> Пешеходы, аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Водители, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — сообщили в мэрии Ярославля.

Телефон экстренных служб: 112.