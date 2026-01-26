НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Ярославцев предупредили о метели и сильных снегопадах. Когда регион накроет непогода

Ярославцев предупредили о метели и сильных снегопадах. Когда регион накроет непогода

Публикуем прогноз специалистов

902
Публикуем прогноз погоды для жителей Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RUПубликуем прогноз погоды для жителей Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Публикуем прогноз погоды для жителей Ярославской области

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. По прогнозу, с 18:00 26 января до 09:00 27 января в городе и области прогнозируется метель, сильный снегопад и ухудшение видимости до 300–800 метров.

«Усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю. <…> Пешеходы, аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Водители, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — сообщили в мэрии Ярославля.

Телефон экстренных служб: 112.

Согласно данным специалистов «Фобоса», на неделе с 26 января по 1 февраля теплый циклон должен изменить погоду в Центральной России. На смену морозам придут потепление и снегопады. В Ярославской области чуть потеплеет к среде, 28 января. Температура днем составит -8…-13 градусов. Правда, к выходным в регион снова вернутся морозы до -22 градусов.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
4
Гость
6 минут
Кому-то хорошо для лыжного экстрима, Но мне совсем не в кайф холодное ни что. Не надо мне снегов, я ненавижу зиму. Давайте подождём до мартовских ручьёв...
Гость
19 минут
Пешеходные дорожки не посыпаны кругом сплошной гололед Бардак полнейший

Гость
