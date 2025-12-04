НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Новое кладбище
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Зима Когда в Ярославле выпадет снег: прогноз синоптиков

Когда в Ярославле выпадет снег: прогноз синоптиков

Публикуем погоду на неделю

995
Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на первую неделю декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю декабря

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на наступление декабря, природа в Ярославской области не спешит переходить в зимний режим. По данным центра «Фобос», в ближайшее время в Центральной России морозов и сугробов ожидать не стоит.

«В Центральной России вплоть до конца недели атмосферные процессы будут развиваться по-осеннему», — уточнили эксперты.

По словам ведущего специалиста «Фобоса» Михаила Леуса, на погоду сейчас влияет антициклон над Волгой, который удерживает спокойные и безосадочные условия.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле до конца недели температура воздуха будет оставаться в плюсовых значениях. Однако снег в городе, согласно прогнозам синоптиков, должен выпасть с 5 по 7 декабря.

Погода на неделю в Ярославле:

  • в четверг, 4 декабря, ожидается переменная облачность, +1…+3 °С, ветер слабый. Ночью переменная облачность, температура −1…+1 °С;

  • в пятницу, 5 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления будет переменная облачность. Температура ночью и днем −1…+1 °С, ветер умеренный;

  • в субботу, 6 декабря, прогнозируется переменная облачность, небольшой снег с сильным туманом. Температура ночью и днем 0…+2 °С, ветер слабый;

  • в воскресенье, 7 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег с туманом. Ночью и днем 0…+2 °С.

На следующей неделе, с 8 по 14 декабря, в Ярославле заметно похолодает. Ночью столбик термометра может опуститься до –2 °С. В первую половину недели днем температура воздуха будет удерживаться около –1 °С. К пятнице, 12 декабря, снова потеплеет до +4 °С.

Ждете настоящую зиму?

Да!
Не люблю зиму
Мне без снега хорошо
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Прогноз погоды Снег Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
45 минут
В декабре у нас погода Тут сюрпризов только жди: То холодные туманы, То весенние дожди... Утром иней на деревьях, К ночи тучи набежали, Барабанит дождь в оконце. Зиму с раннею весною Часто путает природа, И понять бывает сложно Что у нас за время года!?
Гость
1 час
Не факт, что прогноз сбудется, у нас всё ещё тепло.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление