Когда в Ярославле выпадет снег: прогноз синоптиков

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю декабря Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на наступление декабря, природа в Ярославской области не спешит переходить в зимний режим. По данным центра «Фобос», в ближайшее время в Центральной России морозов и сугробов ожидать не стоит.

«В Центральной России вплоть до конца недели атмосферные процессы будут развиваться по-осеннему», — уточнили эксперты.

По словам ведущего специалиста «Фобоса» Михаила Леуса, на погоду сейчас влияет антициклон над Волгой, который удерживает спокойные и безосадочные условия.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле до конца недели температура воздуха будет оставаться в плюсовых значениях. Однако снег в городе, согласно прогнозам синоптиков, должен выпасть с 5 по 7 декабря.

Погода на неделю в Ярославле:

в четверг, 4 декабря, ожидается переменная облачность, +1…+3 °С, ветер слабый. Ночью переменная облачность, температура −1…+1 °С;

в пятницу, 5 декабря , в течение суток на фоне повышенного давления будет переменная облачность. Температура ночью и днем −1…+1 °С, ветер умеренный;

в субботу, 6 декабря , прогнозируется переменная облачность, небольшой снег с сильным туманом. Температура ночью и днем 0…+2 °С, ветер слабый;

в воскресенье, 7 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег с туманом. Ночью и днем 0…+2 °С.

На следующей неделе, с 8 по 14 декабря, в Ярославле заметно похолодает. Ночью столбик термометра может опуститься до –2 °С. В первую половину недели днем температура воздуха будет удерживаться около –1 °С. К пятнице, 12 декабря, снова потеплеет до +4 °С.