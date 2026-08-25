Хотел жену, а попал к чужой женщине. Россияне жалуются, что не могут дозвониться до близких

Дозвониться до близких стало сложнее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Клиенты разных операторов связи начали сталкиваться с проблемами во время телефонных звонков. Люди отмечают, что на их вызовы стали отвечать совершенно посторонние люди, притом что номер телефона точно набран правильно. Е1.RU разбирается, что это за ошибка и как ее исправить.

«Трубку взял какой-то ребенок»

На днях жительница Екатеринбурга Екатерина выложила в соцсети видео, в котором рассказала о ситуации. Она получила сообщение в мессенджере от своего мужа с вопросом о том, почему с ее телефона отвечают другие женщины — и не одна и та же, а каждый раз разная. При этом на мобильный хозяйки номера не поступило ни одного звонка.

Сначала Екатерина не придала этому значения, списав проблему на сбой сети, но потом она наткнулась в соцсетях на ролик, в котором другая женщина описывала подобную ситуацию, и это еще больше ее смутило.

Она записала на видео несколько попыток дозвониться до своего номера с другого телефона — и действительно каждый раз на звонок отвечали чужие голоса.

«Честно говоря, меня даже немного ужасает эта ситуация. То есть твой номер телефона, который зарегистрирован на тебя, принадлежит тебе, на нем не включена переадресация, не стоит автоответчик, почему-то попадает в руки другого человека. Более того, возможно, даже не человека. Мы почитали комментарии и выяснили, что, скорее всего, на звонок отвечает ИИ. Но с какой целью, зачем и почему это происходит, мы не знаем», — сказала Екатерина.

Екатерина подробно описала ситуацию в видео Источник: katerinafaro / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В подписи к ролику она уточнила, что ее сотовый оператор — «Билайн», а вторая девушка, которая оказалась в подобной ситуации, пользуется услугами «Т-Мобайл». Некоторые пользователи в комментариях к видео поделились, что тоже сталкивались с такими проблемами.

Читатель E1.RU Александр рассказал, что столкнулся с проблемой, когда звонил родному брату:

«Я набрал номер брата, выбрал его в списке на телефоне. Трубку взял какой-то ребенок, которому мужской голос на заднем плане передал, что надо ответить: „Вы ошиблись номером“. Потом я проверил, что номер у моего брата не менялся, и что это было — мы так и не поняли. А буквально сегодня мне позвонила незнакомая женщина и спросила Андрея. Но может, это просто совпадение», — поделился Александр.

Что говорят сотовые операторы

С вопросами о том, почему такое происходит, мы обратились ко всем крупным сотовым операторам, в том числе к представителям «Т-Мобайл» и «Билайн», которых упоминают пользователи, но прокомментировать ситуацию смогли только в «Мегафоне» и «Мотиве».

В пресс-службе «Мегафона» ответили E1.RU, что сотовый оператор не получал подобных обращений от своих абонентов, а при возникновении таких проблем клиентам посоветовали обращаться в службу поддержки своего оператора связи.

В «Мотиве» тоже сказали, что таких жалоб не получали. Коммерческий директор компании Андрей Золотарёв объяснил, с чем могут быть связаны трудности при дозвоне:

«При звонке абонента „А“ одного оператора абоненту „Б“ другого оператора первый оператор платит второму за соединение. Это называется интерконнект. В выручке любого оператора интерконнект — значимая статья дохода. В данном случае второй оператор переадресует звонок на так называемого „секретаря“, задачей которого является удержание на линии абонента „А“ с целью увеличения выручки. На „секретаря“ могут переадресовываться звонки, когда абонент „Б“ не в сети или занят, спамерские звонки и т. п.

Если второй оператор посчитает номер абонента „ А “ спамерским, то абоненту „ Б “ звонок не поступит. Сценарий работы с такими звонками также предполагает смену голосов, чтобы затруднить оборудованию спамеров определение того факта, что их звонки признаны спамом», — прокомментировал Андрей Золотарёв.

Коммерческий директор «Мотива» также уточнил, что решать проблему нужно в индивидуальном порядке, и тоже посоветовал обращаться к своим операторам связи.

Действуют мошенники?

Руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов заявил, что дать точный ответ о причинах возникновения подобных трудностей без доступа к телефону и без его изучения сложно.

«Существует множество возможных причин возникновения похожей ситуации, начиная с проблем на стороне оператора, включая компрометацию сигнального протокола (она позволяет злоумышленникам перехватывать входящие СМС, отслеживать местоположение абонентов или совершать переадресацию звонков. — Прим. ред.), и заканчивая вредоносным программным обеспечением на телефоне, которое подменяет звонок. При этом я не исключаю, что это может быть просто вброс для создания паники или хайпа», — отметил Евгений Янов.

Эксперт не исключает, что это может быть делом рук мошенников — с технической точки зрения это возможно: вмешательство в маршрутизацию вызова на уровне сигнальной сети (SS7) или оборудования оператора позволяет подменить номер.

«Еще в 2008 году впервые были выявлены уязвимости в системе SS7, когда немецкий исследователь Тобиас Энгель продемонстрировал метод слежки за пользователями мобильных сетей. В 2015 году эксперты SR Labs, находясь в Германии, перехватили СМС-сообщения австралийского сенатора Ника Ксенофонта и британского журналиста. Затем они следили за перемещениями сенатора во время его поездки в Токио.

Однако в современном мире подобные атаки на маршрутизацию вызовов крайне редки, учитывая множество регламентов и мер, принятых сотовыми операторами для нейтрализации подобной активности», — заключил Евгений Янов.

Таким образом причиной попадания «не туда» при совершении звонков могут стать борьба со спамом, сбой в системе или действия мошенников. Чтобы установить точную причину, следует обратиться в службу поддержки своего сотового оператора.

А вы сталкивались с такими проблемами? Да, при звонках другим Да, до меня не могли дозвониться Нет

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