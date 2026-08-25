«Микрозаймы» опять прут вверх, долги растут, а коллекторы действуют всё жестче

Деньги дают быстро, отдавать приходится долго и много Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Российские ростовщики (те, что действуют под легальными вывесками «займов до зарплаты»), которых несколько лет подряд ужимали под давлением регулятора, снова высунули голову. На 1 августа 2026 года в стране работало 803 МФО — на 8,4% больше, чем год назад. Рост зафиксирован впервые с 2022 года. При этом за семь месяцев ликвидировали всего 27 организаций — на 34% меньше, чем в 2025-м. А они все ужесточают свои условия — выдают микрозаймы в среднем под 247% годовых. За год ставка выросла на 27%. Удорожание объясняют ужесточением правил и ростом проблемных долгов. Просрочки свыше 90 дней уже допускает каждый третий клиент.

Подробности — в материале MSK1.RU.

Рынок не воскрес. Он просто перекрасился

«Думаю, рост числа МФО является временным, связанным с ужесточением требований Банка России по выдаче банковских кредитов», — говорит MSK1.RU Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ.

По ее оценке, часть нынешнего роста вообще нельзя считать появлением новых самостоятельных игроков. После введения с 1 марта 2026 года обязательной биометрической идентификации для онлайн-займов МФО начали передавать функции выдачи займов дочерним микрокредитным компаниям. В результате бизнес фактически меняет юридическую конструкцию… ну а статистика лишь фиксирует новые организации.

Еще в 2022 году база «Контур.Фокус» насчитывала 811 МФО, затем показатель снижался до 758 в 2023-м, 744 — в 2024-м и 741 — в 2025 году. Нынешние 803 — скорее восстановление после нескольких лет чистки, чем возвращение к безудержному росту.

Ахмед Юсупов, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По», видит в этом прежде всего результат регуляторной зачистки. ЦБ последовательно повышал требования к капиталу, ограничивал долговую нагрузку заемщиков и стоимость кредитов, вводил макропруденциальные лимиты.

«Сокращение числа принудительных уходов с рынка говорит о том, что оставшиеся участники устойчивее финансово и лучше соответствуют требованиям регулятора, а не о смягчении контроля», — подчеркивает эксперт.

МФО плодятся, потому что старые правила больше не работают

Самая интересная часть истории начнется в 2027 году. Борисова ожидает, что тогда количество МФО снова начнет сокращаться. Правило «один заем в одни руки», вступающее в силу с апреля, должно ограничить спрос. По оценкам, на которые ссылается эксперт, объем займов может сократиться примерно на 30%.

«На рынке останутся наиболее крупные компании и МФО, имеющие связь с банковскими структурами, которые смогут оперативно адаптироваться и перестраивать продуктовые линейки», — прогнозирует Борисова.

Иными словами, микрофинансирование постепенно превращается из поля для множества относительно небольших игроков в территорию крупных финансовых групп. Количество вывесок может расти, а реальная концентрация бизнеса одновременно усиливаться.

Коллекторы устроили охоту за свежими долгами

В первом полугодии 2026 года МФО выставили на продажу долгов на 63,4 млрд рублей, а коллекторы выкупили 92,1% этого объема. Год назад было 85,5%, а в первом полугодии 2024-го — всего 71,5%.

То есть рынок взыскания практически разобрал всё, что ему предложили. МФО всё чаще продают свежую досудебную просрочку, а не старые долги, которые годами болтаются в портфеле и постепенно превращаются в почти безнадежный актив.

«Рост привлекательности долгов для коллекторов связан с их „омоложением“. Если раньше МФО преимущественно продавали долги с существенным сроком просрочки, то сегодня они выставляют на продажу досудебные долги. В такой ситуации вероятность взыскания возрастает, а должник проще идет на контакт и реструктуризирует задолженность. Сформированный из таких долгов портфель требует меньше ресурсов на управление, существенно экономит время, принося более высокую прибыль», — объясняет Борисова.

Юсупов считает это одним из признаков того, что сами МФО стали лучше управлять рисками.

«Компании стали продавать более свежую, досудебную просрочку вместо застарелых безнадежных долгов», — согласен эксперт.

Впрочем, у этой «цивилизованности» есть жесткая оборотная сторона. МФО больше не хотят годами носить проблемные кредиты на собственном балансе. Чем быстрее заемщик выходит в просрочку, тем быстрее его долг может отправиться на рынок цессии. Заемщику дают меньше воздуха, а рынок взыскания получает больше работы.

При этом в ближайшей перспективе ситуация с просрочкой может даже ухудшиться. Борисова предупреждает: часть клиентов годами перекредитовывала старые обязательства, а теперь такая схема перестает работать.

Ждите, коллекторы придут скоро!