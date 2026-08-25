«Просто позор!» Как страна встала на защиту школьницы, которую чиновники решили привлечь за рисунок смешариков

14-летняя Ксения нарисовала персонажей из «Смешариков» и чуть не получила две уголовные статьи Источник: Максим Улитов / 71.RU

Если вы очень хотите славы — большой такой, на всю страну, спросите, как осуществить мечту, у чиновников Болохово, маленького городка в Тульской области. Они знают, что это такое — «проснуться знаменитым». Вот только не факт, что именно о такой известности вы мечтаете.

18 августа Болохово прогремел на всю страну совершенной дикостью, которая запросто могла бы стать основой для рассказа Салтыкова-Щедрина. 14-летнюю Ксению Щендрыгину местные чиновники готовы были привлечь аж по двум уголовным статьям за рисунки мультгероев на детской площадке.

Статья 167 УК РФ об умышленной порче имущества и статья 214 УК РФ о вандализме! И за что? За портреты Кроша, Ёжика и Нюши!

Чем чиновникам не угодили Смешарики, как страна встала на сторону юной художницы из Тульской области и чем закончился конфликт — в репортаже 71.RU.

«Расценим как смягчающее обстоятельство»

Сама история началась совершенно внезапно с рядового поста администрации города Болохово в социальных сетях. Там чиновники опубликовали коллаж из трех рисунков и фотографии подростка с текстом следующего содержания:

Такой коллаж чиновники приложили к посту с обвинениями ребенка в вандализме Источник: https://vk.ru/amobolohovo

«Обращаем ваше внимание: размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена ответственность по ст. 214 УК РФ (Вандализм) и ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества). Санкции — от крупных штрафов до обязательных работ.

По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения, личность нарушителя установлена. В связи с этим обращаемся к автору и его родителям: до момента официального завершения проверки у вас есть возможность добровольно устранить последствия — привести покрытие в первоначальный вид. Это будет расценено как смягчающее обстоятельство и может повлиять на меру ответственности.

Покрытие предназначено для безопасности детей, а не для творчества. Порча имущества — правонарушение, за которое придется отвечать по закону», — сообщили чиновники в социальных сетях.

Место, где произошел скандал — по сути, единственная достопримечательность города Источник: Максим Улитов / 71.RU

Если в администрации Болохово и надеялись найти поддержку горожан, то напрасно. Люди в комментариях указали чиновникам, что вандализм — это скорее переполненные урны и неубранные улицы.

«Предлагаю писать заявления в полицию на администрацию за переполненные мусорки, за заросшие травой улицы и дворы, за неубранные урны в парке.........!»

«И вот за это „расследование“ слугам народа заплатили зарплату из бюджета (из налогов, которые платит народ)! Сколько на это рабочего времени было потрачено? Как минимум отсмотреть записи за несколько дней, составить акты, заявление в полицию, распечатать это всё, перенести записи на накопитель, отнести в полицию, написать в этой группе пост и т. д. и т. п. Вот за всё это люди заплатили всем причастным лицам зарплату, в том числе и полицейским, которые принимали заявление и будут проводить свое расследование, вести дело, писать бумажки, привлекать ответственных, а потом еще суд, который тоже зп получает из бюджета…. Просто ПОЗОР!!!»

«В противоположном углу стоит песочница, где, по ощущениям, не подметали песок со времен открытия этой самой площадки. На кого заявление в данном случае писать? На годовалых малышей, которые случайно раскидывают песок за пределы песочницы? Или на ответственных лиц, которые не убирают территорию, а пишут заявления на подростков, которые красиво рисуют, вместо разведения помойки? Это сюр какой-то, ей богу…»

Примерно вот так выглядели все четыре с лишним тысячи комментариев на «тему» в паблике администрации.

Но администрация не сдавалась. Мало того, что настаивала — девочку нужно строго наказать, так еще и вспомнив, кто здесь власть, чиновники стали грозить штрафами за оскорбление каждому болоховцу, кто выскажется в адрес администрации.

Администрация напомнила, что штрафы грозят каждому, кто будет оскорблять чиновников Источник: Администрация г. Болохово Киреевского района / ВКонтакте

Скандал вышел на федеральный уровень — в поддержку Ксюши высказались:

глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила: «Вместо того, чтобы искать вандалов, подарите ребенку мелки»;

детский омбудсмен Яна Лантратова. Она также раскритиковала подход, при котором детское творчество пытаются превратить в повод для серьезного разбирательства;

депутат Госдумы Виталий Милонов, который выступил против чрезмерного наказания ребенка. По его мнению, подобные ситуации нужно решать прежде всего через разговор с родителями;

губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посоветовал местным властям «отстать от ребенка» и пообещал направить «усердие местной власти в нужное русло».

В целом, ни один крупный паблик, ни один блогер эту историю вниманием не обошел. Уши чиновников в Болохове в эти дни светили ярче лампочек.

«Ни одной мысли не было, что всё так обернется»

Корреспондент 71.RU встретился с матерью Ксении — Любовью Щедрыгиной. Она подробно рассказала о том, как сейчас обстоят дела и что они пережили из-за безобидного развлечения дочки.

«Я и подумать не могла, что обычные рисунки со „Смешариками“, по которым дочь фанатеет с детства, приведут к такой ситуации. Эти рисунки на улице видели все, они нравились детям и взрослым, которые посещали площадку и многие с ними даже фотографировались. Дочка самоучка, она не учится в художественной школе. Вот решила нарисовать на площадке — купила специальные мелки и рисовала этот рисунок несколько дней», — говорит Любовь.

Новость о том, что в администрации оказывается планируют довести дело аж до уголовки, стала для семьи шоком.

«Ни одной мысли в голову не пришло, что это может вот так обернуться, — вздыхает Любовь Щедрыгина. — Но, конечно, сейчас уже ситуация другая. Администрация принесла извинения и сообщила об отзыве заявления, а губернатор Тульской области сам позвонил и выразил сожаления. Ну и заодно позвал к себе на прием в Тулу».

От смешариков почти ничего не осталось Источник: Максим Улитов / 71.RU

Сильнее всего от действий чиновников пострадала 14-летняя девочка, которая испугалась по-настоящему.

«Ребенок очень сильно испугался. Кроме того, ладно бы она что-то плохое сделала, что-то сломала, испортила — это один вопрос. Другое дело в том, что она сделала рисунок на детской площадке. Кто бы в такой ситуации подумал, что это может обернуться статьей уголовного кодекса? Она хотела украсить эту площадку для детишек. У нее хорошо получается рисовать. Она вот решила проявить себя так», — считает мать Ксении.

Женщина особо отметила, что не ожидала и всей той народной поддержки, которая пришла в связи с этой ситуацией.

«Когда увидела, что люди с других городов, со всей России нас поддерживают, это очень-очень сильно нас воодушевило и поддержало в тот момент. Мы изначально испугались. Представьте, ребенок 14 лет, и ей предъявляют две уголовные статьи, ну такое себе, — подчеркнула Любовь. — Люди писали много теплых слов, звонили и интересовались судьбой Ксюши. Даже представители студии, которая выпускает „Смешариков“, пригласили нас к ним».

«Я увидела идею для рисунка в интернете, мне в первую очередь попался Ёжик. А потом пришла идея сделать их с Крошем, лежащими как было в одной из серии мультика. Нюшу я сначала рисовать не планировала. Это меня другие дети попросили ее дорисовать. Выбрала зеленый тротуар, так как это была имитация травы. Для рисунка использовалась масляная пастель. Рисовала я этот рисунок дня три, где-то 11 августа закончила. И я и мои друзья, мы были в шоке от всего, но поддержка людей дала мне мотивацию дальше заниматься творчеством», — поделилась своим мнением о случившемся и Ксения.

Сами по себе рисунки достаточно маленькие и не занимают какого-то большого пространства. Сейчас благодаря усилиям администрации они довольно сильно затерты.

Благодаря усилиям администрации рисунки оказались почти стерты Источник: Максим Улитов / 71.RU

Что думают люди о скандале вокруг рисунков?

Корреспонденту 71.RU удалось спросить у нескольких прохожих их мнение о произошедшем. Если коротко — большинство людей считает, что администрация, мягко говоря, «перегнула палку».

«Видимо, администрации было скучно или нечего делать, раз они решили докопаться до ребенка и рисунков. А вообще, администрация у нас скандальная. С ними регулярно все судятся и ругаются, а они ничего не делают, — делится мнением Алевтина Александровна, женщина лет 30, гулявшая поблизости от площадки. — Я уже год не могу добиться компенсации за упавшее аварийное дерево на автомобиль. Регулярно люди пишут жалобы на стихийные мусорки — приходит ответ, мол, вы сами накидали, сами и убирайте».

Одна из женщин — бабушка, пришедшая с внуком на площадку, — высказала довольно оригинальное мнение о произошедшей ситуации:

«Я вот лично против того, чтобы на площадках рисовали. Не поймите меня неправильно: рисунки красивые. Но вот девочка их нарисовала, это увидят дети, которые рисовать не умеют, а повторить захотят. И что тогда делать? Поэтому лучше бы, конечно, чтобы было какое-то отдельное место для детских рисунков».

Другая пара прохожих — мать с дочерью (обе взрослые) тоже считают, что администрация, мягко говоря, поступила странно. Особенно рисунки понравились дочери — Анне, — которая, по ее признанию, является профессиональным художником.

«Ну что она тут, какие-то попы нарисовала или похабщину? Красивые, милые рисунки из хорошего мультика. Тут претензии должны быть не к ребенку, а к тому взрослому, который додумался угрожать за это уголовными статьями», — поделилась женщина.

Вообще, по логике администрации, в парке можно будет предъявить уголовную статью почти каждому ребенку. Вот сколько детских рисунков «маленьких вандалов» можно найти вокруг — да, разной степени художественной ценности, но всё же.

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А теперь, раз мы разобрались с рисунками, «Смешариками» и мнением людей, давайте обратим внимание на администрацию и город вокруг. Ведь, наверное, администрация Болохово просто настолько хорошо работает и блюдет чистоту вверенной территории, что готова тратить свои силы на войну с подростками. Ведь у них же всё вокруг идеально. Да?

Что творится в Болохово, или «ужасы нашего городка»

Болохово — обычный, ничем не примечательный город Тульской области. В нем проживает около 9 тысяч человек, а из достопримечательностей есть только городской парк (посвященный воинам 413-й дивизии). Сам городок славен своим хлебозаводом и несколькими предприятиями.

Прогуливаясь по этому небольшому городку, можно чудесным образом обнаружить, что стены домов исписаны вдоль и поперек. Многие стены покрыты плесенью и мхом. А прямо рядом с тем самым парком, где случился скандал, стоят несколько брошенных развалин, превращенных в мусорку и общественный туалет.

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Само здание администрации тоже не блещет. Хотя, казалось бы, жилой дом, где находятся и местное правительство, и местные депутаты, должен выглядеть прилично? Но нет — обшарпанные стены, рядом бесхозная машина. По закону администрация обязана убирать «брошенки», но, видимо, «темней всего под фонарем».

А если пройти всего сто метров от здания администрации, откроется прекрасный вид на местный кинотеатр. Нет, это не заброшка! Он работает. Стены исписаны вдоль и поперек, детская площадка рядом выглядит как полигон бытовых отходов.

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При наличии вот этого всего администрация всерьез решила взяться за подростка?

И, конечно, мы хотели спросить это у самих чиновников. Когда корреспондент 71.RU попытался поговорить с главой администрации Болохово Марией Чуйкиной и пришел в администрацию, выяснилось, что никто здесь ничего не знает. Дверь в приемную закрыта. Да и вообще, сотрудники собрались на обед — в 12:45, хотя по их же регламенту, уходить они должны не раньше 13:00. Никаких публичных извинений администрация Болохово Ксении не принесла.

Кстати, горожане тоже пожаловались в полицию на главу Болохово Марию Чуйкину — они обнаружили на странице женщины видео, на котором чиновница едет за рулем, рядом с ней на переднем сиденье — ее маленький ребенок без ремня, кресла и «прочих удерживающих устройств», а всё это Мария снимает на телефон. Нарушения ПДД налицо. И болоховцы требуют от ГАИ водителя наказать. Как говорится, сама начала.