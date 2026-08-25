Правила платных медуслуг изменят с 1 сентября: что нужно знать пациентам и клиникам

Пациентов предупредят, что их ждет, если не соблюдать рекомендации Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Новые правила предоставления платных медицинских услуг вступают в силу с 1 сентября. Это следует из постановления правительства. Рассказываем подробнее, что поменяется для пациентов и сотрудников клиник.

Теперь договор об оказании платных медуслуг можно заключить дистанционно — через сайт клиники, мобильное приложение или платформу MAX. При анонимных обращениях указывать паспортные данные не требуется. Платные услуги сверх стандарта медпомощи теперь оказывают только по письменному согласию пациента.

Также с 1 сентября клиники обязаны включать в договор уведомление о последствиях несоблюдения рекомендаций врача. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю, руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

«Теперь в текст договора обязательно нужно включать уведомление о том, что несоблюдение назначенного режима лечения и других рекомендаций врача может снизить качество платной услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на здоровье», — сказал Мартынов.

Он назвал это важным инструментом для защиты медучреждений в спорных ситуациях. Также, по его словам, клиники больше не обязаны без запроса предоставлять подробную информацию о методах лечения, рисках и ожидаемых результатах. Теперь эти сведения выдают только по просьбе пациента.