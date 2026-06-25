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Дороги и транспорт Что с бензином Цены растут последние две недели: «Ярославльстат» опубликовал данные по бензину и дизелю

Цены растут последние две недели: «Ярославльстат» опубликовал данные по бензину и дизелю

Как изменилась цена на топливо

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В Ярославской области топливо дорожало последние две недели | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославской области топливо дорожало последние две недели | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области топливо дорожало последние две недели

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

«Ярославльстат» сообщил о росте цен на топливо в Ярославской области в течение двух недель с 8 по 22 июня. Данные об этом опубликованы на сайте органа.

По приведенной информации, за неделю с 9 по 15 июня бензин прибавил в цене на 0,16%, дизельное топливо — на 0,29%. На неделе с 15 по 22 июня бензин подорожал в среднем на 0,18%, дизельное топливо — на 0,40%.

По информации «Ярославльстата», цена бензина в Ярославской области была следующей:

  • бензин автомобильный марки АИ-92: 8 июня — 62,36 рубля за литр, 22 июня — 62,56 рубля за литр;

  • бензин автомобильный марки АИ-95: 8 июня — 67,06 рубля за литр, 22 июня — 67,27 рубля за литр;

  • бензин автомобильный марки АИ-98 и выше: 8 июня — 91,96 рубля за литр, 22 июня — 92,72 рубля за литр;

  • дизельное топливо: 8 июня — 76,95 рубля за литр, 22 июня — 77,47 рубля за литр.

Интересно, что со 2 по 8 июня бензин в регионе подешевел на 0,22%, а дизельное топливо на 0,5%.

Напомним, в Ярославской области громко о проблемах с бензином заявили жители Рыбинска 19 июня. Люди сообщали о больших очередях на заправках. К жалобам присоединились и жители областного центра. Сообщалось, что многие заливают бензин про запас в канистры, из-за этого топливо заканчивалось быстрее. На фоне нехватки бензина на части заправок стали ограничивать объем отпускаемого топлива, а частные заправки взвинтили цены.

Все о ситуации с бензином в Ярославской области читайте в нашем сюжете.

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Комментарии
6
Гость
17 минут
Зачем разгоняете панику такими статьями!? Президент столько раз уже всем повторял, что у нас всё идёт строго по плану, и нет провода для паники и переживаний, всё в чётком соответствии с графиком. Не переживайте, всё будет хорошо.
Гость
41 минута
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Гость
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