Цены растут последние две недели: «Ярославльстат» опубликовал данные по бензину и дизелю

В Ярославской области топливо дорожало последние две недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Ярославльстат» сообщил о росте цен на топливо в Ярославской области в течение двух недель с 8 по 22 июня. Данные об этом опубликованы на сайте органа.

По приведенной информации, за неделю с 9 по 15 июня бензин прибавил в цене на 0,16%, дизельное топливо — на 0,29%. На неделе с 15 по 22 июня бензин подорожал в среднем на 0,18%, дизельное топливо — на 0,40%.

По информации «Ярославльстата», цена бензина в Ярославской области была следующей:

бензин автомобильный марки АИ-92: 8 июня — 62,36 рубля за литр, 22 июня — 62,56 рубля за литр;

бензин автомобильный марки АИ-95: 8 июня — 67,06 рубля за литр, 22 июня — 67,27 рубля за литр;

бензин автомобильный марки АИ-98 и выше: 8 июня — 91,96 рубля за литр, 22 июня — 92,72 рубля за литр;

дизельное топливо: 8 июня — 76,95 рубля за литр, 22 июня — 77,47 рубля за литр.

Интересно, что со 2 по 8 июня бензин в регионе подешевел на 0,22%, а дизельное топливо на 0,5%.

Напомним, в Ярославской области громко о проблемах с бензином заявили жители Рыбинска 19 июня. Люди сообщали о больших очередях на заправках. К жалобам присоединились и жители областного центра. Сообщалось, что многие заливают бензин про запас в канистры, из-за этого топливо заканчивалось быстрее. На фоне нехватки бензина на части заправок стали ограничивать объем отпускаемого топлива, а частные заправки взвинтили цены.