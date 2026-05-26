Показали, что происходит на площадке строительства третьего моста через Волгу: фото

Так выглядит площадка строительства третьего моста через Волгу Источник: Ярославская область / Мах.ru

Власти рассказали и показали, как движется работа по строительству третьего моста через Волгу в Ярославле. Фото со строительной площадки выложили в группе «Ярославская область» в мессенджере Мах, принадлежащей региональному правительству.

«Сейчас возводят первую часть конструкции. Будет построено 14 опор, специалисты одновременно работают над 10 из них. Новый мост соединит Фрунзенский и Заволжский районы и облегчит нагрузку на маршруты, которые проходят через центр», — сообщили власти.

Также добавлено, что на объекте внедрена строгая система контроля качества, проверяется всё — от забивки свай до бетонирования стоек опор.

Все работы контролируются Источник: Ярославская область / Мах.ru

«Проверки организованы как непосредственно на площадке, так и в лаборатории», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Идет возведение первой части конструкции Источник: Ярославская область / Мах.ru

Будет построено 14 опор Источник: Ярославская область / Мах.ru

Напомним, до 1 декабря должен завершиться текущий этап строительства моста. В ходе него должны быть установлены 14 опор, которые нужны для подъездов к мосту и эстакады на правом берегу Волги. Подрядчиком стала крупнейшая мостостроительная компания России — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»).

Следующий шаг — строительства самого моста и подходов к нему со стороны Заволжского района. В апреле 2026 года был определен подрядчик на следующий этап строительства третьего моста через Волгу. Работами займется известный в России дивизион «Дороги и мосты».

Общая стоимость строительства моста составит 28,7 миллиарда рублей. Эта сумма уже полностью предусмотрена на федеральном уровне. Планируемый срок завершения всех работ — 1 декабря 2030 года.