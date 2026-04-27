НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 753мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Убийства россиян в Таиланде
Истории из пионерского лагеря
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Пугающая подсветка монастыря
Перестроят аэропорт в Туношне
Фанатка Брагина
Ярославль в кино: узнаете места?
Дороги и транспорт Центр Ярославля перекроют на неделю. Рассказываем, где будет не проехать

Центр Ярославля перекроют на неделю. Рассказываем, где будет не проехать

На каких улицах ограничат движение

3 790
В Ярославле временно ограничат движение | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUВ Ярославле временно ограничат движение | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле временно ограничат движение

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

Центральные улицы Ярославля перекроют на неделю. Как сообщили в мэрии, такие меры приняли из-за проведения эногастрономического фестиваля «Винные ярмарки России» (18+).

«С 20:00 27 апреля до 24:00 3 мая на Советской площади, участках улиц Кирова и Нахимсона, площади Челюскинцев вводится временное ограничение движения транспортных средств», — сообщили власти.

Первый в регионе национальный эногастрономический фестиваль (18+) пройдет с 29 апреля по 2 мая. Проект организует Роскачество. В 2026 году Ярославская область вошла в девять регионов-победителей конкурсного отбора.

Въезд за Советскую площадь перекроют | Источник: мэрия ЯрославляВъезд за Советскую площадь перекроют | Источник: мэрия Ярославля

Въезд за Советскую площадь перекроют

Источник:

мэрия Ярославля

Помимо этого, 28 апреля перекроют участок дороги в Советском переулке. С 08:00 до 11:00 в этот день проехать не получится от дома № 5 по Советскому переулку до Волжской набережной.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении съемок фильма», — объяснили причину перекрытия дороги в мэрии города.

В Ярославле перекроют дороги из-за съемок фильма | Источник: мэрия ЯрославляВ Ярославле перекроют дороги из-за съемок фильма | Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле перекроют дороги из-за съемок фильма

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее в Ленинском районе Ярославля горожане заметили караван киношных вагончиков. Съемочная группа припарковалась у здания на улице Республиканской 17 марта. По данным 76.RU, в городе проходили съемки фильма «Алекс Лютый. Золото войны» (16+) с Антоном Хабаровым в главной роли. Это четвертая часть исторического детектива.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Закрытие проезда Временное ограничение Мэрия Съемка
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
27 апреля, 13:37
Вот он здоровый образ жизни, в центре города пойку открыть под видом ярмарки))) это теперь так называется ярмарка вина , а мне кажется это ярмарка алкашей и анонимных алкоголиков) ((
Гость
27 апреля, 13:35
А сколько ящиков с вином раздадут??!! 🤔за чей счет будет работать банкет??!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем