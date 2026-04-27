Центр Ярославля перекроют на неделю. Рассказываем, где будет не проехать

В Ярославле временно ограничат движение Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Центральные улицы Ярославля перекроют на неделю. Как сообщили в мэрии, такие меры приняли из-за проведения эногастрономического фестиваля «Винные ярмарки России» (18+).

«С 20:00 27 апреля до 24:00 3 мая на Советской площади, участках улиц Кирова и Нахимсона, площади Челюскинцев вводится временное ограничение движения транспортных средств», — сообщили власти.

Первый в регионе национальный эногастрономический фестиваль (18+) пройдет с 29 апреля по 2 мая. Проект организует Роскачество. В 2026 году Ярославская область вошла в девять регионов-победителей конкурсного отбора.

Въезд за Советскую площадь перекроют Источник: мэрия Ярославля

Помимо этого, 28 апреля перекроют участок дороги в Советском переулке. С 08:00 до 11:00 в этот день проехать не получится от дома № 5 по Советскому переулку до Волжской набережной.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении съемок фильма», — объяснили причину перекрытия дороги в мэрии города.

В Ярославле перекроют дороги из-за съемок фильма Источник: мэрия Ярославля