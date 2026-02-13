Дороги и транспорт

Водители, будьте осторожны! В Ярославской области установили новые комплексы «Паук». Где они появились

Публикуем адреса установки дорожных камер

Где установили новые комплексы «Паук» в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Где установили новые комплексы «Паук» в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области установили новые комплексы фотовидеофиксации «Паук». Они отслеживают три вида нарушений: соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень у водителя и пассажиров и пользование мобильным телефоном за рулем. Если «Паук» зафиксирует нарушение, водителя ждет штраф.

10 комплексов установили на разных участках трассы М-8 и Р-132 «Золотое кольцо». В Госавтоинспекции Ярославской области рассказали, где именно появились дорожные камеры.

  • М-8 «Холмогоры», 243 км 430 м (поворот на н. п. Белкино);

  • Р-132 «Золотое кольцо», 20 км 616 м (н. п. Туношна-городок, 26);

  • Р-132 «Золотое кольцо», 0 км 615 м (н. п. Нагорный);

  • Р-132 «Золотое кольцо», поворот на н. п. Ярцево, 11 км 126 м;

  • Р-132 «Золотое кольцо», 39 км 194 м (н. п. Анисимово);

  • Р-132 «Золотое кольцо», 48 км 676 м (н. п. Лихообразово);

  • М-8 «Холмогоры», 175 км 590 м;

  • М-8 «Холмогоры» 178 км 665 м (н. п. Осокино);

  • автодорога «Обход г. Переславль-Залесский», 3 км 490 м;

  • Р-132 «Золотое кольцо», 1517 км 160 м (поворот на н. п. Миглино).

Напомним, о том, что в Ярославской области хотят разместить несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации «Паук», стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что на новую технику потратят 3,5 млрд рублей.

Определены 283 места, где должны появиться камеры. В том числе в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, на нескольких участках трассы М-8, на дороге «Золотое кольцо», в Переславском, Борисоглебском, Ростовском, Некрасовском, Мышкинском, Угличском, Первомайском, Любимском, Пошехонском, Тутаевском, Рыбинском районах.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Госавтоинспекция Камера фиксации нарушений ПДД
Комментарии
15
Гость
13 февраля, 20:37
Да всем плевать, Паук (цирк уехал а клоуны остались). Тут под камерами на красный едут, детей давят каждый лень, бухие за рулем или без прав.
Гость
14 февраля, 00:10
лучше бы так активно дороги чистили и в порядок приводили так активно, как пауков своих шлепают. все денег им мало
