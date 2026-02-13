Водители, будьте осторожны! В Ярославской области установили новые комплексы «Паук». Где они появились

В Ярославской области установили новые комплексы фотовидеофиксации «Паук». Они отслеживают три вида нарушений: соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень у водителя и пассажиров и пользование мобильным телефоном за рулем. Если «Паук» зафиксирует нарушение, водителя ждет штраф.

10 комплексов установили на разных участках трассы М-8 и Р-132 «Золотое кольцо». В Госавтоинспекции Ярославской области рассказали, где именно появились дорожные камеры.

М-8 «Холмогоры», 243 км 430 м (поворот на н. п. Белкино);

Р-132 «Золотое кольцо», 20 км 616 м (н. п. Туношна-городок, 26);

Р-132 «Золотое кольцо», 0 км 615 м (н. п. Нагорный);

Р-132 «Золотое кольцо», поворот на н. п. Ярцево, 11 км 126 м;

Р-132 «Золотое кольцо», 39 км 194 м (н. п. Анисимово);

Р-132 «Золотое кольцо», 48 км 676 м (н. п. Лихообразово);

М-8 «Холмогоры», 175 км 590 м;

М-8 «Холмогоры» 178 км 665 м (н. п. Осокино);

автодорога «Обход г. Переславль-Залесский», 3 км 490 м;

Р-132 «Золотое кольцо», 1517 км 160 м (поворот на н. п. Миглино).

Напомним, о том, что в Ярославской области хотят разместить несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации «Паук», стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что на новую технику потратят 3,5 млрд рублей.