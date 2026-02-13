Дороги и транспорт Пробки 9 баллов: причина затора в Ярославле

Жители жалуются, что движение затруднено весь день

В Ярославле случилось шесть ДТП

Вечером, 13 февраля, Ярославль сковали 9-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс Карты» в городе случилось шесть ДТП.

Движение затруднено на Московском проспекте, улице Победы и проспекте Толбухина. Также автомобилисты встали на перекрестке при въезде в город. Затор образовался в обе стороны на улице Калинина. Быстро проехать не получится и у Богоявленской площади.

Менее загруженными в центре остаются улицы Свердлова и Свободы. С Большой Октябрьской улицы можно спокойно пересечь Которосль по Толбухинскому мосту. Здесь движение также остается свободным.

Напомним, днем, 13 февраля, в МЧС по Ярославской области сообщили об ухудшении погоды. На Ярославль обрушилась метель, дороги покрылись льдом и снегом. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При необходимости можно обратиться по телефону экстренных служб: 112 — Единый номер вызова экстренных служб, 01 (101) — Единый телефон пожарных и спасателей.

Мы ведем прямую трансляцию с последствиями снегопада. Посмотреть ее можно здесь.

Екатерина Тарыгина
1
1
0
0
0
Комментарии
15
Гость
13 февраля, 22:38
Жители жалуются..и что??? Власти плевать давным-давно на обычных смертных!
Гость
13 февраля, 19:09
Причина всего одна и она Система
