НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Самое время купить квартиру
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Зима Будет бушевать метель: экстренное предупреждение МЧС о погоде в Ярославской области

Будет бушевать метель: экстренное предупреждение МЧС о погоде в Ярославской области

Когда ждать ветра и снегопада

3 921
Когда ждать метель в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда ждать метель в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда ждать метель в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вечером 13 февраля резко ухудшится погода. Сильный снег и ухудшение видимости ожидаются с 18:00 13 февраля до 18:00 14 февраля.

«Утром и днем 14 февраля в отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Днем возможен сход снега с крыш», — предупредили в МЧС по Ярославской области.

Спасатели прогнозируют повреждения линий связи, сбои в работе транспорта и возможные травмы среди населения.

«По возможности оставаться дома. Если всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы нужно быть особенно осторожным при ходьбе», — отметили в ведомстве.

Также в МЧС по Ярославской области попросили воздержаться от поездок за город, а на дороге соблюдать дистанцию. Детям не следует в такую погоду находиться на улице без взрослых.

«Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, планируя междугородние поездки, и имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — дополнили предупреждение в Министерстве региональной безопасности.

При необходимости можно обратиться по телефону экстренных служб: 112 — Единый номер вызова экстренных служб, 01 (101) — Единый телефон пожарных и спасателей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
МЧС Экстренное предупреждение Метель
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
13 февраля, 17:51
Как надоела зима! Теперь еще месяц впереди темпеоатурных качелей - то оттепель, то снова подморозит. И грязная снежная каша надолго. Снега много выпало, долго таять буду
Гость
13 февраля, 17:35
У природы нет плохой погоды... каждая погода благодать.. Только одного не понимаю.. почему сегодня это не видать?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем