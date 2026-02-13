Будет бушевать метель: экстренное предупреждение МЧС о погоде в Ярославской области

Когда ждать метель в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вечером 13 февраля резко ухудшится погода. Сильный снег и ухудшение видимости ожидаются с 18:00 13 февраля до 18:00 14 февраля.

«Утром и днем 14 февраля в отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Днем возможен сход снега с крыш», — предупредили в МЧС по Ярославской области.

Спасатели прогнозируют повреждения линий связи, сбои в работе транспорта и возможные травмы среди населения.

«По возможности оставаться дома. Если всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы нужно быть особенно осторожным при ходьбе», — отметили в ведомстве.

Также в МЧС по Ярославской области попросили воздержаться от поездок за город, а на дороге соблюдать дистанцию. Детям не следует в такую погоду находиться на улице без взрослых.

«Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, планируя междугородние поездки, и имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — дополнили предупреждение в Министерстве региональной безопасности.