НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

2 м/c,

сев.

 752мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Пробка на трассе
ПСБ: главные события года
Изменения в ОМС
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Дороги и транспорт Платные парковки Месяц с открытия платных парковок в Ярославской области: каков итог их работы

Месяц с открытия платных парковок в Ярославской области: каков итог их работы

Власти озвучили результаты

552
В Ярославской области платные парковки работают с 25 декабря | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области платные парковки работают с 25 декабря | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области платные парковки работают с 25 декабря

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Власти Ярославской области подвели итоги работы платных парковок в течение первого месяца с их открытия, которое состоялось 25 декабря 2025 года.

«В Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском плата за стоянку транспорта была внесена 141 тысячу раз. В областной бюджет поступило 20,1 млн рублей», — сообщили в правительстве региона.

Чаще платными парковками пользовались в Ярославле — 116 тысяч раз. На втором месте Рыбинск, где зафиксировано 9130 оплат, на третьем Переславль-Залесский с 8805 оплатами. В Угличе и Ростове Великом количество оплат составило 6513 и 968 соответственно.

«К настоящему времени автомобилисты региона получили около 1740 льготных и 630 резидентных разрешений и приобрели 1400 абонементов», — добавил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

При этом власти отметили, что с 25 декабря по 25 января с помощью стационарных и мобильных средств контроля было зафиксировано более 10 тысяч нарушений правил оплаты парковки. Штрафы составляют 2500 рублей для физических лиц, 5 тысяч рублей — для должностных лиц и 10 тысяч рублей — для юридических лиц.

С подробной информацией о работе единого парковочного пространства можно ознакомиться в мобильном приложении «Япарковка» и на интернет-портале.

Напомним, в первый день работы платных парковок в Ярославле большинство мест на них пустовало. При этом машинами оказались заполнены улицы, дворы и даже парки в округе

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Парковка Финансы
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
1 час
Смотреть только на приход от парковок тупо. Извините, непродуктивно. Стоит смотреть на комплексные показатели, в том числе на падение турпотока и недополученную прибыль (считай и налоги тоже) заведений, в которые не приехали люди. А у нас как всегда, бравые рапорты на пустом месте.
Гость
1 час
Встречный вопрос: А кого и на сколько оштрафовали за отсутствие должной уборки зон платных парковок ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Рекомендуем