Месяц с открытия платных парковок в Ярославской области: каков итог их работы

В Ярославской области платные парковки работают с 25 декабря Источник: Артем Бауман / 76.RU

Власти Ярославской области подвели итоги работы платных парковок в течение первого месяца с их открытия, которое состоялось 25 декабря 2025 года.

«В Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском плата за стоянку транспорта была внесена 141 тысячу раз. В областной бюджет поступило 20,1 млн рублей», — сообщили в правительстве региона.

Чаще платными парковками пользовались в Ярославле — 116 тысяч раз. На втором месте Рыбинск, где зафиксировано 9130 оплат, на третьем Переславль-Залесский с 8805 оплатами. В Угличе и Ростове Великом количество оплат составило 6513 и 968 соответственно.

«К настоящему времени автомобилисты региона получили около 1740 льготных и 630 резидентных разрешений и приобрели 1400 абонементов», — добавил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

При этом власти отметили, что с 25 декабря по 25 января с помощью стационарных и мобильных средств контроля было зафиксировано более 10 тысяч нарушений правил оплаты парковки. Штрафы составляют 2500 рублей для физических лиц, 5 тысяч рублей — для должностных лиц и 10 тысяч рублей — для юридических лиц.

С подробной информацией о работе единого парковочного пространства можно ознакомиться в мобильном приложении «Япарковка» и на интернет-портале​.