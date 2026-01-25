Печка, медпункт и место отдыха: в МЧС показали, как оборудован пункт обогрева в Ярославской области. Фото

Водители могут обратиться сюда за предметами первой необходимости Источник: МЧС России по Ярославской области

До 14:00 27 января на 134 км трассы М-8 Москва — Холмогоры в Переславле-Залесском развернут пункт обогрева. Его установили еще 23 января. Такое решение было принято из-за резких похолоданий. В МЧС по Ярославской области поделились фотографиями, как выглядит пункт обогрева.

«Мобильный пункт обогрева оснащен печью-буржуйкой, автономным источником питания, местами приема пищи, оказания медицинской помощи, санитарным узлом, местами отдыха», — рассказали в МЧС по Ярославской области.

В пункты обогрева могут обратиться водители и пассажиры, оказавшиеся в заторе. Как сообщили в МЧС, здесь можно получить воду, еду и предметы первой необходимости. На месте дежурят спасатели.

«В случае необходимости будет развернут пункт в Ростовском округе, — отметили в ведомстве.