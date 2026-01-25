НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Печка, медпункт и место отдыха: в МЧС показали, как оборудован пункт обогрева в Ярославской области. Фото

Установить его решили из-за погодных условий

Печка, медпункт и место отдыха: в МЧС показали, как оборудован пункт обогрева в Ярославской области. Фото

Установить его решили из-за погодных условий

401
Водители могут обратиться сюда за предметами первой необходимости | Источник: МЧС России по Ярославской области Водители могут обратиться сюда за предметами первой необходимости | Источник: МЧС России по Ярославской области

Водители могут обратиться сюда за предметами первой необходимости

Источник:

МЧС России по Ярославской области

До 14:00 27 января на 134 км трассы М-8 Москва — Холмогоры в Переславле-Залесском развернут пункт обогрева. Его установили еще 23 января. Такое решение было принято из-за резких похолоданий. В МЧС по Ярославской области поделились фотографиями, как выглядит пункт обогрева.

На месте дежурят спасатели | Источник: МЧС России по Ярославской области На месте дежурят спасатели | Источник: МЧС России по Ярославской области
В пункте обогрева установлены кровати | Источник: МЧС России по Ярославской области В пункте обогрева установлены кровати | Источник: МЧС России по Ярославской области
В пункте обогрева есть печка | Источник: МЧС России по Ярославской области В пункте обогрева есть печка | Источник: МЧС России по Ярославской области
+1
Снаружи пункт обогрева выглядит так | Источник: МЧС России по Ярославской области Снаружи пункт обогрева выглядит так | Источник: МЧС России по Ярославской области

«Мобильный пункт обогрева оснащен печью-буржуйкой, автономным источником питания, местами приема пищи, оказания медицинской помощи, санитарным узлом, местами отдыха», — рассказали в МЧС по Ярославской области.

В пункты обогрева могут обратиться водители и пассажиры, оказавшиеся в заторе. Как сообщили в МЧС, здесь можно получить воду, еду и предметы первой необходимости. На месте дежурят спасатели.

«В случае необходимости будет развернут пункт в Ростовском округе, — отметили в ведомстве.

Напомним, жителей Ярославской области предупредили о похолодании. Морозы ожидаются до 26 января, после чего синоптики обещают небольшое потепление. В случае экстренной ситуации за помощью можно обращаться по номеру 112.

14 минут
показали и убрали до следующего года!
Гость
1 час
Маленький домик, русская печка, Пол деревянный, лавка и свечка
Читать все комментарии
Гость
