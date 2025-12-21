«Мужики от депрессии покупают „Ниву“, а я — фургон»: россиянин бросил всё и путешествует в самодельном автодоме

Источник: Городские медиа

Юрий Большаев из Уфы рискнул бросить стабильность и купить микрофургон, чтобы обустроить в нем собственное жилье и сорваться в первое путешествие — сначала на спортивный фестиваль в Николе-Ленивце под Калугой, потом в Питер к друзьям, ну и под конец, конечно, обратно в Уфу, а это 5 тысяч километров!

О путешествии, о том, как обустроить дом на колесах, и о сложностях больших дорог смотрите в видео выше.

Как шутит сам Юра, «обычно мужики, чтобы выйти из депрессии, покупают „Ниву“, а у меня выбор пал на японский микрофургон».