В Ярославской области открыли движение по трассе М-8 «Холмогоры»

Восстановили движение на трассе М-8 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области открыли для проезда автомобилей трассу М-8 «Холмогоры», которую частично закрывали утром 12 декабря.

«Движение по трассе М-8 „Холмогоры“ открыто с 12:55 и осуществляется в штатном режиме», — сообщил 76.RU ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ «Упрдор „Холмогоры“ Александр Шагивалеев.

Ранее в Ярославле перекрывали Московский проспект. Из-за этого были скорректированы маршруты автобусов. В городе образовались 9-балльные пробки. К 11 часам движение по проспекту открыли.

«Общественный транспорт возвращается на свои маршруты. В настоящий момент идет восстановление графиков движения», — сообщил Организатор перевозок Ярославской области в 11:09.

Ночью 12 декабря в Ярославле также закрыли для полетов аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Ограничения пока не сняли.