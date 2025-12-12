НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области открыли движение по трассе М-8 «Холмогоры»

В Ярославской области открыли движение по трассе М-8 «Холмогоры»

Что об этом известно

335
Восстановили движение на трассе М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВосстановили движение на трассе М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Восстановили движение на трассе М-8

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области открыли для проезда автомобилей трассу М-8 «Холмогоры», которую частично закрывали утром 12 декабря.

«Движение по трассе М-8 „Холмогоры“ открыто с 12:55 и осуществляется в штатном режиме», — сообщил 76.RU ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ «Упрдор „Холмогоры“ Александр Шагивалеев.

Ранее в Ярославле перекрывали Московский проспект. Из-за этого были скорректированы маршруты автобусов. В городе образовались 9-балльные пробки. К 11 часам движение по проспекту открыли.

«Общественный транспорт возвращается на свои маршруты. В настоящий момент идет восстановление графиков движения», — сообщил Организатор перевозок Ярославской области в 11:09.

Ночью 12 декабря в Ярославле также закрыли для полетов аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Ограничения пока не сняли.

Все оперативные новости о происшествиях в городе 12 декабря рассказываем в онлайн-трансляции.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Трасса M-8 Холмогоры
Гость
4 минуты
Закройте ее уже обратно! На сколько снизится смертность от ДТП.

