Для водителей хотят ужесточить правила: за еще один вид нарушений будет грозить тюрьма

Хулиганство на дороге может привести к серьезным последствиям Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за хулиганство на дороге со стороны водителя или направленное против него. Законопроект подготовила группа депутатов с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Изменения хотят внести в статью 213 УК РФ «Хулиганство». Законопроектом предлагается внести в статью определение признаков нового состава преступления — совершение хулиганства водителем или в отношении него.

В пояснительной записке указано, что во время вождения взаимодействие участников дорожного движения происходит в условиях повышенной концентрации нервной энергии и стресса. Акт вандализма или агрессивное поведение может привести к нарушениям ПДД, авариям и даже гибели людей.

«Это давно назревшее решение — введение дополнительных отягчающих обстоятельств в статью 213 Уголовного кодекса „Хулиганство“. Предлагаемые меры позволят значительно усилить ответственность для тех, кто провоцирует разборки на дороге и различных видах транспорта. А это прямая угроза безопасности для водителей, пассажиров и пешеходов», — рассказал ТАСС Нилов.

По мнению депутата, введение уголовной ответственности за хулиганство позволит обезопасить ситуацию на дорогах и исключить угрозы жизни и здоровью граждан.