Для водителей хотят ужесточить правила: за еще один вид нарушений будет грозить тюрьма

Для водителей хотят ужесточить правила: за еще один вид нарушений будет грозить тюрьма

С помощью уголовной ответственности хотят сократить число ДТП

Хулиганство на дороге может привести к серьезным последствиям

Хулиганство на дороге может привести к серьезным последствиям

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за хулиганство на дороге со стороны водителя или направленное против него. Законопроект подготовила группа депутатов с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Изменения хотят внести в статью 213 УК РФ «Хулиганство». Законопроектом предлагается внести в статью определение признаков нового состава преступления — совершение хулиганства водителем или в отношении него.

В пояснительной записке указано, что во время вождения взаимодействие участников дорожного движения происходит в условиях повышенной концентрации нервной энергии и стресса. Акт вандализма или агрессивное поведение может привести к нарушениям ПДД, авариям и даже гибели людей.

«Это давно назревшее решение — введение дополнительных отягчающих обстоятельств в статью 213 Уголовного кодекса „Хулиганство“. Предлагаемые меры позволят значительно усилить ответственность для тех, кто провоцирует разборки на дороге и различных видах транспорта. А это прямая угроза безопасности для водителей, пассажиров и пешеходов», — рассказал ТАСС Нилов.

По мнению депутата, введение уголовной ответственности за хулиганство позволит обезопасить ситуацию на дорогах и исключить угрозы жизни и здоровью граждан.

Согласно УК РФ, за хулиганство предусмотрен штраф от 300 тысяч рублей или исправительные либо принудительные работы. Также возможно лишение свободы.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Водитель Автомобиль Уголовная ответственность Хулиганство
