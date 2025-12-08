Аналитики оценили доступность покупки автомобиля в регионах. Какое место в рейтинге заняла Ярославская область

Аналитики оценили доступность покупки автомобилей в регионах России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область заняла 50-е место из 84 в рейтинге регионов по доступности покупки автомобиля. Об этом сообщили аналитики «РИА Новостей» 8 декабря 2025 года.

По данным специалистов, только 14,7% семей в Ярославской области могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей.

«Для семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости новый автомобиль (2,9 млн рублей) в кредит, равна 3,4%», — уточняется в данных «РИА Новостей».

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 57,8% семей могут купить и содержать автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей в кредит, а 29,1% — автомобиль средней стоимости 2,9 млн рублей. На втором месте — Чукотский автономный округ, где 49,4% семей могут приобрести недорогой автомобиль за 1,3 млн рублей, а 25,2% — автомобиль средней стоимости за 2,9 млн рублей. На третьем месте — Магаданская область. Здесь 44,8% семей могут позволить себе недорогой автомобиль, а 20,2% — автомобиль средней стоимости.

На последних местах рейтинга находятся регионы Северного Кавказа. Замыкает его Республика Ингушетия, где 1,9% семей могут купить автомобиль за 1,3 млн рублей. На предпоследнем месте — Чеченская Республика, где этот показатель составил 2,3%.

Индикатор доступности определялся долей семей, которые могут ежемесячно выплачивать кредит на новый автомобиль, содержать машину и оплачивать повседневные расходы. Доля рассчитывалась на основе распределения зарплат работающих в каждом регионе.

Стоит отметить, что в 2025 году в России наблюдается значительное снижение продаж автомобилей.

«За 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 17,8% в годовом выражении, составив 1,19 миллиона единиц», — сообщили «РИА Новости».