НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

0 м/c,

 762мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Хотят построить новый храм
«Умные решения»
Как сэкономить на Новый год
Ребенок выпал из окна
Раскупили билеты на юг
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Дороги и транспорт Аналитики оценили доступность покупки автомобиля в регионах. Какое место в рейтинге заняла Ярославская область

Аналитики оценили доступность покупки автомобиля в регионах. Какое место в рейтинге заняла Ярославская область

Публикуем данные «РИА Новостей»

341
Аналитики оценили доступность покупки автомобилей в регионах России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАналитики оценили доступность покупки автомобилей в регионах России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики оценили доступность покупки автомобилей в регионах России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область заняла 50-е место из 84 в рейтинге регионов по доступности покупки автомобиля. Об этом сообщили аналитики «РИА Новостей» 8 декабря 2025 года.

По данным специалистов, только 14,7% семей в Ярославской области могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей.

«Для семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости новый автомобиль (2,9 млн рублей) в кредит, равна 3,4%», — уточняется в данных «РИА Новостей».

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 57,8% семей могут купить и содержать автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей в кредит, а 29,1% — автомобиль средней стоимости 2,9 млн рублей. На втором месте — Чукотский автономный округ, где 49,4% семей могут приобрести недорогой автомобиль за 1,3 млн рублей, а 25,2% — автомобиль средней стоимости за 2,9 млн рублей. На третьем месте — Магаданская область. Здесь 44,8% семей могут позволить себе недорогой автомобиль, а 20,2% — автомобиль средней стоимости.

На последних местах рейтинга находятся регионы Северного Кавказа. Замыкает его Республика Ингушетия, где 1,9% семей могут купить автомобиль за 1,3 млн рублей. На предпоследнем месте — Чеченская Республика, где этот показатель составил 2,3%.

Индикатор доступности определялся долей семей, которые могут ежемесячно выплачивать кредит на новый автомобиль, содержать машину и оплачивать повседневные расходы. Доля рассчитывалась на основе распределения зарплат работающих в каждом регионе.

Стоит отметить, что в 2025 году в России наблюдается значительное снижение продаж автомобилей.

«За 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 17,8% в годовом выражении, составив 1,19 миллиона единиц», — сообщили «РИА Новости».

Ранее у нас выходил материал о семье из Приморского края, которая осознанно решила пересесть с японской машины на отечественную «Ладу». Почему жители Владивостока приняли такое решение — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Покупка машины
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
48 минут
Зато подарили 300 миллиардов и никто не ответил - как с гуся вода.
Гость
46 минут
Хотите сказать, что пробки на дорогах из-за "14,7% семей в Ярославской области"?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление