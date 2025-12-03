НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Следят за скоростью, ремнем безопасности и телефоном: на ярославских дорогах поставили комплексы «Паук»

Следят за скоростью, ремнем безопасности и телефоном: на ярославских дорогах поставили комплексы «Паук»

Публикуем места их расположения

580
В Ярославской области поставили новые камеры на дорогах | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Ярославской области поставили новые камеры на дорогах | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области поставили новые камеры на дорогах

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области заработали шесть новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Они способны отследить три вида нарушений — превышение скорости, не пристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров, разговор по мобильному телефону за рулем.

В ГИБДД Ярославской области назвали места, где появились комплексы:

  • автодорога «Любим-Отрадный»: пересечение с автодорогой «Любим-Троица»;

  • автодорога «Панино-Микляиха»: в населенном пункте Микляиха, ул. Калинина, д. 4 (1 км 477 м);

  • автодорога Р-104 «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец»: в населенном пункте Волково (256 км 843 м);

  • автодорога Р-153 «Углич — Ростов»: поворот на Демьяны (84 км 226 м);

  • автодорога «Говырино — Дмитриевское — Нагорье»: населенный пункт Сольба (48 км 954 м);

  • автодорога «Говырино — Дмитриевское — Нагорье»: населенный пункт Сидорково (59 км 803 м).

Напомним, о том, что в Ярославской области хотят разместить несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации «Паук», стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что на новую технику потратят 3,5 млрд рублей.

Определено 283 места, где должны появиться камеры. В том числе в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, на нескольких участках трассы М-8, на дороге «Золотое кольцо», в Переславском, Борисоглебском, Ростовском, Некрасовском, Мышкинском, Угличском, Первомайском, Любимском, Пошехонском, Тутаевском, Рыбинском районах.

Ранее мы публиковали адреса, где уже поставили комплексы.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Камера Нарушение ГИБДД
Комментарии
3
Гость
48 минут
Ну, теперь заживем!
Гость
23 минуты
Я только "За", большинство сидят в телефонах управляя ТС, на дорогу вообще не смотрят, это треш какой то
Читать все комментарии
Гость
