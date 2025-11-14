В Ярославской области откроют новый автобусный маршрут: где он пройдет

В Ярославской области пустят новый автобус Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области откроют новый автобусный маршрут. Информация об этом прозвучала 14 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

«В рамках реформы здравоохранения Большое Село присоединили к Туаевской ЦРБ. Планируется ли рейс автобуса по этому направлению. Жители очень просят, чтобы такой автобус запустили», — обратились депутаты к правительству региона.

Оказалось, что такой маршрут собираются открыть.

«Маршрут Большое-Село — Тутаев запланирован на следующий год. Он включен в маршрутную сеть в рамках модернизации», — прокомментировал представитель ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский.

Напомним, в правительстве Ярославской области сообщили, какие предельные тарифы будут действовать в городах и округах Ярославской области в 2026 году. Предельные тарифы — это планка, до которой теоретически может вырасти плата пассажиров за проезд. В Ярославской области предельные тарифы составят 42 рубля, в Рыбинске — 40 рублей.