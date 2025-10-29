«Нечего ставить свои колымаги»: ярославцы жестко ответили противникам платных парковок в регионе

Ярославцы высказались о создании платных парковок Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Тема создания платных парковок в Ярославской области остается одной из самых обсуждаемых. Нововведения уже не за горами — власти планируют открыть оборудованную стоянку в центре Ярославля 20 декабря, а на улицах города уже появляются специальные синие разметки.

После того как дорожный активист и координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев, высказал свою точку зрения по поводу инициативы, это подняло волну обсуждений.

Публикуем мнения читателей 76.RU, выступающих как за, так и против создания платных парковок в регионе.

Гость

«Не надо нам платных парковок. Мы не хотим деньги на ветер выкидывать».

Гость

«Сделайте платную парковку на улице Орджоникидзе, может, будет порядок. Паркуются дальнобойщики, грузовики с обеих сторон. Как между ними едет автобус, я ума не приложу».

Гость

«Никто не должен платить за парковки! Всё водители уже заплатили за дороги, страховку, регистрацию, налог на транспортное средство. Так скоро за воздух, которым дышим, обяжут заплатить».

Гость

«Никто не просит вас покупать автомобиль. Ходите пешком, и платить не надо будет. У нас люди по беспределу на машинах ездят. Как хотят, где хотят. Культуры вождения нет».

Гость

«Цены слишком завышены, в центр ездим не гулять, а на работу. На машине это быстрее, так как у всех дети. А дети ходят в кружки, работающие с 18:00. И нужно успеть забрать ребёнка и отвезти. Цена за сад равна цене парковки. Цены растут на все и очень быстро, а тут ещё огромный расход, который негативно сказывается на кошельке семьи».

Гость

«Платными парковки должны быть во всем городе. И ценник нужно делать разный, чем ближе к центру, тем дороже».

Гость

«Вот мне тоже лучше заплатить, чем наворачивать круги и искать себе место».

Гость

«Это правильно. Все парковки в городе должны быть платными. Кому не нравится — есть общественный транспорт, можно пешком ходить. Уже весь город — сплошная парковка, надо это исправлять».

Sergei

«В Ярославле нет проблем с парковкой. Хочется вам, условно, потусить у фонтана около администрации? Ну, высадитесь вы не прямо около него, а на соседней улице. То есть, у нас нет такого, что часами можно ездить по центру в поисках парковочного места. А вот про то, как на „убитых“ улицах у нас делают платные парковки, Собинова, например, я повторюсь ещё раз — это как с нищих брать налог».

Ксения

«На работу в центр ездим из-за города, на транспорте порядка двух часов на это потратишь. Теперь с этой платной парковкой нет желания в центр не то, чтобы на работу, просто в субботний вечер хоть в театр, хоть в кафе приехать. Парковка для рабочих в центре обойдется в 6 тысяч, ладно, кто городской, может и на транспорт пересядет, а кто нет? Есть родственники с другого города, сказали, не будут больше в центре в гостинице останавливаться из-за этих парковок».

Гость

«Нормальное решение, по факту в центре из двух полос параллельной парковкой делают одну. Классно, наверное, ныть в комментариях на любую инициативу. Точно так же вы все ныли по транспортной реформе, но она вполне нормально работает. Нечего ставить свои колымаги чуть ли не друг на друга».

З О

«Нужны нормальные паркинги, а не платные места на дороге».

Владимир Хата

«В выходные и праздничные дни парковки должны быть бесплатные. Так в Туле сделано. А, в общем, это хлопотное дело. И со временем зачахнет. Проверено временем».

Гость

«Все правильно! Давно пора наводить порядок. Бесплатных парковок в городе быть не должно».

