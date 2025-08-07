В Ярославской области отремонтируют мост за 180 миллионов

В Ярославской области займутся капитальным ремонтом подходов и моста через реку Устье в поселке Борисоглебский. Судя по сайту госзакупок, на работы потратят 184 миллиона 727 тысяч 915 рублей, источник финансирования — бюджет региона. Подрядчик — ООО «УМПРЭО» — определился только 5 августа 2025 года.
Ремонт необходимо закончить до 1 сентября 2026 года. Датой окончания исполнения контракта указано 30 декабря 2026 года.
ООО «УМПРЭО» — находится в Угличе. Генеральным директором является Константин Юрьевич Алексеев. Согласно сервису «Контур.Фокус», на конец 2024 года выручка компании составила 208,7 млн рублей, а чистая прибыль — 2,9 млн.
В 2021 году бывшего депутата Ярославской областной думы, директора и учредителя угличской фирмы «УМПРЭО» Юрия Пучкова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Аналогичное решение было принято и в отношении тогдашнего главного инженера компании Арарата Оганесяна. Дело в том, что в 2015 году компания выиграла конкурс на организацию объездной дороги и строительство моста через реку Улейму в Угличском районе. Заказчиком работ выступало ГКУ ЯО «Ярдорслужба». В рамках заключенного контракта на время строительства основного моста предусматривалось сооружение временной переправы и подъездов к ней. Между тем было выявлено несоответствие выполненных работ проектной документации, установлено, что временные объекты не возводились.
На сооружения, которые, как признал суд, не возводились, было выделено 11 миллионов рублей. Куда делись эти деньги, непонятно. Сами обвиняемые вину не признали и говорили, что всё по контракту исполнили.
Чем займутся в 2025 году:
организацией движения на период производства работ;
подготовительными работами;
снятием растительного слоя грунта;
ремонтом опор;
ремонтом проезжей части;
организацией сети водоотведения;
благоустройством территории.
Что будут делать в 2026 году:
разрабатывать элементы мостового перехода;
организовывать сопряжение моста с насыпью;
организацией переустройства сетей связи;
регуляционные сооружения;
лестничные сходы;
архитектурную подсветку моста;
обустройство дороги;
переустройство сетей электроснабжения и освещения.
Кроме того, с 15 апреля 2026 года по 1 июня 2026 запланирован технологический перерыв на нерестовый период.
Нерестовый период — это время года, когда рыбы и некоторые земноводные размножаются, откладывая икру и производя потомство.
Напомним, в 2020 году в поселке Борисоглебский обрушился пешеходный мост, установленный примерно за 20 миллионов рублей. Конструкция сложилась пополам и рухнула в воду. Он простоял около пяти лет — его торжественно открыли в 2015 году. После обрушения тогдашний глава высказался, кто виноват в том, что конструкция сложилась и добавил, что мост вообще не надо было трогать.