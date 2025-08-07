НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 752мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,38
EUR 92,66
Врач пострадал в ДТП
Новый микрорайон
Платные парковки
Афиша на выходные
Земля под застройку
Лавка в виде тысячерублевки
Реконструкция мусорного полигона
Еще один ресторан-дебаркадер
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Дороги и транспорт В Ярославской области отремонтируют мост за 180 миллионов

В Ярославской области отремонтируют мост за 180 миллионов

Рассказываем подробности проекта

488
3 комментария
Сразу 11 исков подала в суд прокуратура на мэрию Ярославля&nbsp; | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСразу 11 исков подала в суд прокуратура на мэрию Ярославля&nbsp; | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Сразу 11 исков подала в суд прокуратура на мэрию Ярославля 
Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области займутся капитальным ремонтом подходов и моста через реку Устье в поселке Борисоглебский. Судя по сайту госзакупок, на работы потратят 184 миллиона 727 тысяч 915 рублей, источник финансирования — бюджет региона. Подрядчик — ООО «УМПРЭО» — определился только 5 августа 2025 года.

Ремонт необходимо закончить до 1 сентября 2026 года. Датой окончания исполнения контракта указано 30 декабря 2026 года.

ООО «УМПРЭО» — находится в Угличе. Генеральным директором является Константин Юрьевич Алексеев. Согласно сервису «Контур.Фокус», на конец 2024 года выручка компании составила 208,7 млн рублей, а чистая прибыль — 2,9 млн.

В 2021 году бывшего депутата Ярославской областной думы, директора и учредителя угличской фирмы «УМПРЭО» Юрия Пучкова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Аналогичное решение было принято и в отношении тогдашнего главного инженера компании Арарата Оганесяна. Дело в том, что в 2015 году компания выиграла конкурс на организацию объездной дороги и строительство моста через реку Улейму в Угличском районе. Заказчиком работ выступало ГКУ ЯО «Ярдорслужба». В рамках заключенного контракта на время строительства основного моста предусматривалось сооружение временной переправы и подъездов к ней. Между тем было выявлено несоответствие выполненных работ проектной документации, установлено, что временные объекты не возводились.

На сооружения, которые, как признал суд, не возводились, было выделено 11 миллионов рублей. Куда делись эти деньги, непонятно. Сами обвиняемые вину не признали и говорили, что всё по контракту исполнили.

Чем займутся в 2025 году:

  • организацией движения на период производства работ;

  • подготовительными работами;

  • снятием растительного слоя грунта;

  • ремонтом опор;

  • ремонтом проезжей части;

  • организацией сети водоотведения;

  • благоустройством территории.

Что будут делать в 2026 году:

  • разрабатывать элементы мостового перехода;

  • организовывать сопряжение моста с насыпью;

  • организацией переустройства сетей связи;

  • регуляционные сооружения;

  • лестничные сходы;

  • архитектурную подсветку моста;

  • обустройство дороги;

  • переустройство сетей электроснабжения и освещения.

Кроме того, с 15 апреля 2026 года по 1 июня 2026 запланирован технологический перерыв на нерестовый период.

Нерестовый период — это время года, когда рыбы и некоторые земноводные размножаются, откладывая икру и производя потомство.

Напомним, в 2020 году в поселке Борисоглебский обрушился пешеходный мост, установленный примерно за 20 миллионов рублей. Конструкция сложилась пополам и рухнула в воду. Он простоял около пяти лет — его торжественно открыли в 2015 году. После обрушения тогдашний глава высказался, кто виноват в том, что конструкция сложилась и добавил, что мост вообще не надо было трогать.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Мост Капитальный ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Когда не знаешь о чем пишешь, но главное скандал. Ремонтируют автомобильный мост, а тот который сложился был пешеходным.
Гость
1 час
Это ж надо было дождаться, что бы бедный мост рухнул! Наверное, опять виноват Совок, который строил людям мосты, школы, больницы. А теперь пришли особо одаренные балаганщики
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление