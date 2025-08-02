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Дороги и транспорт «Украшены символикой клуба»: в Ярославле выпустят транспортную карту с хоккейным дизайном

«Украшены символикой клуба»: в Ярославле выпустят транспортную карту с хоккейным дизайном

Она появится в продаже с 4 августа

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В Ярославле выпустят тематические транспортные карты | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле выпустят тематические транспортные карты | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле выпустят тематические транспортные карты

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле выпустят транспортный карты с лимитированным дизайном в честь хоккейного клуба «Локомотив». Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Tg-канале, карты с логотипом клуба поступят в продажу с 4 августа.

«Они оформлены в фирменных цветах клуба и украшены его символикой. <…> Всего выпущено 3 тысячи таких карт», — отметил глава региона.

Напомним, транспортные карты продаются в кассах автовокзала, на вокзале Ярославль-Главный и в павильонах «Универсальная касса».

Адреса универсальных касс в Ярославле

Источник:
«Яндекс.Конструктор»

Стоимость карты — 90 рублей, она продается с нулевым балансом. Транспортной картой можно оплатить проезд в автобусах, троллейбусах, электробусах, трамваях, а также речном теплоходе.

Напомним, 3 августа в Ярославле пройдет чествование «Локомотива», который весной 2025 года выиграл Кубок Гагарина. В городе запланированы концерты, работа фан-зоны с развлечениями. Для подготовки и проведения мероприятия введут дорожные ограничения. Ранее мы публиковали полную программу.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Хоккей Транспортная карта Проездной билет Общественный транспорт
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