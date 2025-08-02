«Украшены символикой клуба»: в Ярославле выпустят транспортную карту с хоккейным дизайном

В Ярославле выпустят тематические транспортные карты Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле выпустят транспортный карты с лимитированным дизайном в честь хоккейного клуба «Локомотив». Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Tg-канале, карты с логотипом клуба поступят в продажу с 4 августа.

«Они оформлены в фирменных цветах клуба и украшены его символикой. <…> Всего выпущено 3 тысячи таких карт», — отметил глава региона.

Напомним, транспортные карты продаются в кассах автовокзала, на вокзале Ярославль-Главный и в павильонах «Универсальная касса».

Адреса универсальных касс в Ярославле Источник: «Яндекс.Конструктор»

Стоимость карты — 90 рублей, она продается с нулевым балансом. Транспортной картой можно оплатить проезд в автобусах, троллейбусах, электробусах, трамваях, а также речном теплоходе.