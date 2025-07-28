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Дороги и транспорт Подробности В очереди — десятки судов: на Городецком гидроузле восстановили движение после аварии

В очереди — десятки судов: на Городецком гидроузле восстановили движение после аварии

Ранее из-за ЧП отменили рейсы «Метеора» из Ярославля

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1 комментарий
В Нижегородской области устранили аварию на Городецком гидроузле | Источник: РосморречфлотВ Нижегородской области устранили аварию на Городецком гидроузле | Источник: Росморречфлот

В Нижегородской области устранили аварию на Городецком гидроузле

Источник:

Росморречфлот

Движение судов на Городецком гидроузле восстановили вечером 26 июля. Накануне прошло шлюзование буксира РТ-332. Об этом рассказали на официальной странице в соцсетях Росморречфлота.

По данным ведомства, в первый день после возобновления работы гидроузла здесь запланировали шлюзование восьми круизных теплоходов. Кроме этого, в очереди на шлюзование стояли еще 63 грузовых судна.

Напомним, судоходство по Волге в Нижегородской области остановилось после аварии утром 22 июля. На гидроузле произошло обрушение оголовка камеры шлюзов, из-за чего затопило строящуюся камеру 15А. На этом фоне были вынуждены изменить маршрут пассажирские теплоходы.

Как ранее сообщали в Ассоциации туроператоров России, через гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга до городов на средней Волге, в том числе Ярославля и Костромы. Как сообщали наши коллеги из NN.RU, в день аварии три теплохода компании «ВодоходЪ» не смогли пройти шлюзование и вернулись к причалам Нижнего Новгорода и Городца. Участникам этих круизов предлагали альтернативные маршруты без прохождения через Городецкий шлюз и варианты пересадок на другие теплоходы компании.

Кроме того, перевозчик отменил рейс Нижний Новгород — Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, запланированный на 25 июля, а также обратный рейс из Ярославля в Нижний Новгород 27 июля.

Мы показывали, что происходило в Городце после аварии.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гидроузел Авария Росморречфлот Шлюзы Судоходство по Волге
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Дожили, внуки тех, кто это построил, даже отремонтировать грамотно не могут. Им лишь бы глубоко мыслить в смартфонах.
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