Теплоходы застряли на Волге. Что происходит в Городце, где произошла авария на шлюзах — фоторепортаж

Из-за аварии на гидроузле судам пришлось менять маршруты Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Теплоходы, курсирующие по Волге через Нижегородскую область, застряли в Городце после аварии, которая случилась во вторник, 22 июля. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, на местном шлюзе обрушился оголовок камеры, из-за чего затопило строящуюся камеру 15А.

Из-за произошедшего движение судов по этому участку Волги временно остановили, в том числе и для круизов. В частности, компания-перевозчик «Водолет» отменила рейсы «Метеоров» из Ярославля в Нижний Новгород на 25 и 27 июля.

Теплоходам пришлось менять маршрут, некоторых туристов отправили до ближайших городов на автобусах и авто. Что происходит сейчас на Городецком гидроузле — в фоторепортаже NN.RU.

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Как заявляют туроператоры, закрытый для судов участок является востребованным — через него проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга до городов на средней Волге.

В Городце такие суда останавливаются на пристани Галанино. За 22 июля там планировали пройти по меньшей мере 10 круизных теплоходов. Пассажиров перенаправляли другим видом транспорта, в том числе и наземным. У пристани стояли суда «Александр Суворов» и «Мстислав Ростопович». Пассажиров на берегу и поблизости не было, однако штатные сотрудники заносили вещи и чемоданы на судно. Также работники сказали нам, что круизы отменять не планируют, они пройдут по измененным маршрутам.

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На удивление, некоторые жители оказалась не в курсе произошедшего. Говорят — всему виной проблемы с интернетом.

Часть круизов изменили свои маршруты после аварии Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На один из теплоходов сотрудники теплохода стали грузить чемоданы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Как сообщили в Минтрансе России, пока точных сроков возобновления судоходства на этом участке пока нет. 23 июля к месту аварии отправилась водолазная группа, которая осматривает подводную часть оголовка, чтобы оценить, насколько в итоге затянутся работы.