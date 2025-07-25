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Происшествия Фоторепортаж Теплоходы застряли на Волге. Что происходит в Городце, где произошла авария на шлюзах — фоторепортаж

Теплоходы застряли на Волге. Что происходит в Городце, где произошла авария на шлюзах — фоторепортаж

Движение судов на участке реки временно остановили

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2 комментария
Из-за аварии на гидроузле судам пришлось менять маршруты | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИз-за аварии на гидроузле судам пришлось менять маршруты | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Из-за аварии на гидроузле судам пришлось менять маршруты

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Теплоходы, курсирующие по Волге через Нижегородскую область, застряли в Городце после аварии, которая случилась во вторник, 22 июля. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, на местном шлюзе обрушился оголовок камеры, из-за чего затопило строящуюся камеру 15А.

Из-за произошедшего движение судов по этому участку Волги временно остановили, в том числе и для круизов. В частности, компания-перевозчик «Водолет» отменила рейсы «Метеоров» из Ярославля в Нижний Новгород на 25 и 27 июля.

Теплоходам пришлось менять маршрут, некоторых туристов отправили до ближайших городов на автобусах и авто. Что происходит сейчас на Городецком гидроузле — в фоторепортаже NN.RU.

Теплоходы сменили маршрут из-за аварии на гидроузле | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUТеплоходы сменили маршрут из-за аварии на гидроузле | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
На площадке, где произошла авария, находятся в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНа площадке, где произошла авария, находятся в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
На окружающей гидроузел местности авария не отразилась | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНа окружающей гидроузел местности авария не отразилась | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
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На гидроузле ранее начались ремонтные работы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНа гидроузле ранее начались ремонтные работы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Как заявляют туроператоры, закрытый для судов участок является востребованным — через него проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга до городов на средней Волге.

В Городце такие суда останавливаются на пристани Галанино. За 22 июля там планировали пройти по меньшей мере 10 круизных теплоходов. Пассажиров перенаправляли другим видом транспорта, в том числе и наземным. У пристани стояли суда «Александр Суворов» и «Мстислав Ростопович». Пассажиров на берегу и поблизости не было, однако штатные сотрудники заносили вещи и чемоданы на судно. Также работники сказали нам, что круизы отменять не планируют, они пройдут по измененным маршрутам.

Часть судов вынуждены были изменить расписание | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЧасть судов вынуждены были изменить расписание | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
На месте нам сказали, что круизы будут проходить по измененным маршрутам | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНа месте нам сказали, что круизы будут проходить по измененным маршрутам | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
23 июля на пристани в Городце находились два судна | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU23 июля на пристани в Городце находились два судна | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
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В Городце 23 июля были пришвартованы два теплохода | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВ Городце 23 июля были пришвартованы два теплохода | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
У пристани сотрудники теплоходов грузили чемоданы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUУ пристани сотрудники теплоходов грузили чемоданы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На удивление, некоторые жители оказалась не в курсе произошедшего. Говорят — всему виной проблемы с интернетом.

Часть круизов изменили свои маршруты после аварии | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЧасть круизов изменили свои маршруты после аварии | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Часть круизов изменили свои маршруты после аварии

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

На один из теплоходов сотрудники теплохода стали грузить чемоданы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНа один из теплоходов сотрудники теплохода стали грузить чемоданы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На один из теплоходов сотрудники теплохода стали грузить чемоданы

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Как сообщили в Минтрансе России, пока точных сроков возобновления судоходства на этом участке пока нет. 23 июля к месту аварии отправилась водолазная группа, которая осматривает подводную часть оголовка, чтобы оценить, насколько в итоге затянутся работы.

По данным ведомства, на площадке, где произошла авария, находятся в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Последние будут демонтировать аварийную конструкцию, которая мешает проходу судов.

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Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Авария Городец Гидроузел Волга Судоходство по Волге Речные круизы
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Комментарии
2
Инженер1
2 часа
Виной интернет, ютуб и иноагенты, как всегда в Стране Д..
Гость
1 час
Как это красиво звучит - поменяют маршруты. Чего там менять? Не проехать через это место и все дела. Встала Волга.
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