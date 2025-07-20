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Дороги и транспорт Поезд из Костромы на юг следует с задержкой из-за ЧП в Ростовской области: подробности

Поезд из Костромы на юг следует с задержкой из-за ЧП в Ростовской области: подробности

По данным Северо-Кавказской железной дороги, изменено расписание 132 составов

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3 комментария
Поезд из Костромы в Анапу следует с задержкой из-за ЧП в Ростовской области | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUПоезд из Костромы в Анапу следует с задержкой из-за ЧП в Ростовской области | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Поезд из Костромы в Анапу следует с задержкой из-за ЧП в Ростовской области

Источник:

Анастасия Щеглова / 93.RU

Поезд № 540 Кострома — Анапа попал в число составов, следующих с задержкой из-за ЧП на перегоне в Ростовской области. Об этом сообщили в Tg-канале «ФПК. Лучше поездом!» вечером 19 июля. Аналогичная информация была продублирована в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты», — сообщили в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Как сообщают наши коллеги из 161.RU, в ночь на 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников оборвало контактную сеть. От своего графика отставали десятки поездов.

Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД запустили оперативный штаб.

«Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», — указано в сообщении.

В этом материале ищите полный список поездов, следующих с задержками.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Поезда Задержки поездов
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Комментарии
3
Гость
14 минут
Это эхо нескучной движухи... Прошу отнестись к этому с пониманием (С)
Гость
12 минут
Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно ещё потерпеть (С)
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