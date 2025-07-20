Поезд из Костромы на юг следует с задержкой из-за ЧП в Ростовской области: подробности

Поезд из Костромы в Анапу следует с задержкой из-за ЧП в Ростовской области Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Поезд № 540 Кострома — Анапа попал в число составов, следующих с задержкой из-за ЧП на перегоне в Ростовской области. Об этом сообщили в Tg-канале «ФПК. Лучше поездом!» вечером 19 июля. Аналогичная информация была продублирована в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты», — сообщили в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Как сообщают наши коллеги из 161.RU, в ночь на 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников оборвало контактную сеть. От своего графика отставали десятки поездов.

Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД запустили оперативный штаб.

«Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», — указано в сообщении.