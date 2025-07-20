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Происшествия По всей России задерживают поезда: что происходит

По всей России задерживают поезда: что происходит

В Ростовской области оборвалась контактная сеть

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Нарушено расписание 75 поездов | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНарушено расписание 75 поездов | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Нарушено расписание 75 поездов

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

В ночь на 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово после атаки беспилотников оборвало контактную сеть. Из-за этого нарушилось расписание поездов. По информации СКЖД сейчас с опозданием следуют 75 пассажирских составов:

  • № 143 Кисловодск — Москва;

  • № 11 Анапа — Москва;

  • № 557 Имеретинский курорт — Москва;

  • № 125 Новороссийск — Москва;

  • № 203 Анапа — Томск;

  • № 339 Новороссийск — Нижний Новгород;

  • № 225 Адлер — Мурманск;

  • № 459 Адлер — Тамбов;

  • № 277 Анапа — Санкт-Петербург;

  • № 99 Адлер — Санкт-Петербург;

  • № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;

  • № 249 Новороссийск — Москва;

  • № 289 Анапа — Екатеринбург;

  • № 121 Новороссийск — Санкт-Петербург;

  • № 507 Новороссийск — Ижевск;

  • № 525 Новороссийск — Екатеринбург;

  • № 255 Анапа — Сосногорск;

  • № 103 Адлер — Москва;

  • № 29 Новороссийск — Москва;

  • № 83 Адлер — Москва;

  • № 293 Анапа — Мурманск;

  • № 109 Анапа — Москва;

  • № 79 Адлер — Архангельск;

  • № 35 Адлер — Санкт-Петербург;

  • № 101 Адлер — Москва;

  • № 3 Кисловодск — Москва;

  • № 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;

  • № 115 Адлер — Томск;

  • № 221 Анапа — Архангельск;

  • № 565 Минеральные Воды — Москва;

  • № 287 Новороссийск — Москва;

  • № 309 Адлер — Воркута;

  • № 303 Сухум — Москва;

  • № 61 Нальчик — Москва;

  • № 567 Анапа — Москва;

  • № 477 Адлер — Челябинск;

  • № 43 Имеретинский курорт — Москва;

  • № 259 Анапа — Санкт-Петербург;

  • № 359 Адлер — Калининград;

  • № 245 Ейск — Санкт-Петербург;

  • № 381 Грозный — Москва;

  • № 513 Анапа — Тамбов;

  • № 471 Адлер — Москва;

  • № 19 Ростов-на-Дону — Москва;

  • № 286 Мурманск — Адлер;

  • № 272 Самара — Анапа;

  • № 104 Москва — Адлер;

  • № 260 Санкт-Петербург — Анапа;

  • № 294 Мурманск — Анапа;

  • № 188 Архангельск — Новороссийск;

  • № 100 Санкт-Петербург — Адлер;

  • № 152 Москва — Анапа;

  • № 540 Кострома — Анапа;

  • № 566 Москва — Минеральные Воды;

  • № 568 Москва — Анапа;

  • № 136 Санкт-Петербург — Махачкала;

  • № 102 Москва — Адлер;

  • № 340 Нижний Новгород — Новороссийск;

  • № 246 Санкт-Петербург — Ейск;

  • № 144 Москва — Кисловодск;

  • № 234 Москва — Новороссийск;

  • № 114 Москва — Краснодар;

  • № 480 Санкт-Петербург — Сухум;

  • № 310 Воркута — Адлер;

  • № 288 Москва — Новороссийск;

  • № 382 Москва — Грозный;

  • № 116 Томск — Адлер;

  • № 472 Москва — Адлер;

  • № 204 Томск — Анапа;

  • № 360 Калининград — Адлер;

  • № 304 Москва — Сухум;

  • № 460 Тамбов — Адлер;

  • № 44 Москва — Имеретинский курорт;

  • № 62 Москва — Нальчик;

  • № 558 Москва — Имеретинский курорт.

Кроме того, более 20 пассажирских поездов по направлению в Крым и с полуострова задерживается от часа до 11 часов. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Накануне утром пришлось остановить 50 поездов. Днем движение открыли, поезда следуют на электротяге, работы на сетях продолжаются.

Одни поезда простояли шесть часов, другие — десять. Наши коллеги из 161.RU публиковали комментарии наших читателей, которые попали в железнодорожный коллапс.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Поезда БПЛА Задержали поезд Коллапс РЖД
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