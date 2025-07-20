По всей России задерживают поезда: что происходит

В ночь на 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово после атаки беспилотников оборвало контактную сеть. Из-за этого нарушилось расписание поездов. По информации СКЖД сейчас с опозданием следуют 75 пассажирских составов:
№ 143 Кисловодск — Москва;
№ 11 Анапа — Москва;
№ 557 Имеретинский курорт — Москва;
№ 125 Новороссийск — Москва;
№ 203 Анапа — Томск;
№ 339 Новороссийск — Нижний Новгород;
№ 225 Адлер — Мурманск;
№ 459 Адлер — Тамбов;
№ 277 Анапа — Санкт-Петербург;
№ 99 Адлер — Санкт-Петербург;
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
№ 249 Новороссийск — Москва;
№ 289 Анапа — Екатеринбург;
№ 121 Новороссийск — Санкт-Петербург;
№ 507 Новороссийск — Ижевск;
№ 525 Новороссийск — Екатеринбург;
№ 255 Анапа — Сосногорск;
№ 103 Адлер — Москва;
№ 29 Новороссийск — Москва;
№ 83 Адлер — Москва;
№ 293 Анапа — Мурманск;
№ 109 Анапа — Москва;
№ 79 Адлер — Архангельск;
№ 35 Адлер — Санкт-Петербург;
№ 101 Адлер — Москва;
№ 3 Кисловодск — Москва;
№ 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;
№ 115 Адлер — Томск;
№ 221 Анапа — Архангельск;
№ 565 Минеральные Воды — Москва;
№ 287 Новороссийск — Москва;
№ 309 Адлер — Воркута;
№ 303 Сухум — Москва;
№ 61 Нальчик — Москва;
№ 567 Анапа — Москва;
№ 477 Адлер — Челябинск;
№ 43 Имеретинский курорт — Москва;
№ 259 Анапа — Санкт-Петербург;
№ 359 Адлер — Калининград;
№ 245 Ейск — Санкт-Петербург;
№ 381 Грозный — Москва;
№ 513 Анапа — Тамбов;
№ 471 Адлер — Москва;
№ 19 Ростов-на-Дону — Москва;
№ 286 Мурманск — Адлер;
№ 272 Самара — Анапа;
№ 104 Москва — Адлер;
№ 260 Санкт-Петербург — Анапа;
№ 294 Мурманск — Анапа;
№ 188 Архангельск — Новороссийск;
№ 100 Санкт-Петербург — Адлер;
№ 152 Москва — Анапа;
№ 540 Кострома — Анапа;
№ 566 Москва — Минеральные Воды;
№ 568 Москва — Анапа;
№ 136 Санкт-Петербург — Махачкала;
№ 102 Москва — Адлер;
№ 340 Нижний Новгород — Новороссийск;
№ 246 Санкт-Петербург — Ейск;
№ 144 Москва — Кисловодск;
№ 234 Москва — Новороссийск;
№ 114 Москва — Краснодар;
№ 480 Санкт-Петербург — Сухум;
№ 310 Воркута — Адлер;
№ 288 Москва — Новороссийск;
№ 382 Москва — Грозный;
№ 116 Томск — Адлер;
№ 472 Москва — Адлер;
№ 204 Томск — Анапа;
№ 360 Калининград — Адлер;
№ 304 Москва — Сухум;
№ 460 Тамбов — Адлер;
№ 44 Москва — Имеретинский курорт;
№ 62 Москва — Нальчик;
№ 558 Москва — Имеретинский курорт.
Кроме того, более 20 пассажирских поездов по направлению в Крым и с полуострова задерживается от часа до 11 часов. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Накануне утром пришлось остановить 50 поездов. Днем движение открыли, поезда следуют на электротяге, работы на сетях продолжаются.
Одни поезда простояли шесть часов, другие — десять. Наши коллеги из 161.RU публиковали комментарии наших читателей, которые попали в железнодорожный коллапс.