«Государство в обиду не даст, даст деньги»: сроки по строительству Ту-214 снова сорваны — дождемся ли самолетов

Страна в ожидании «тушек» Источник: Мария Романова / Городские медиа

За три года, что в Казани возрождают производство Ту-214, авиакомпании так и не получили ни одного нового самолета. Более того, сроки опять сдвинулись. Федеральные власти пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре. А авиакомпании… Скажем так: один заказчик уже отсудил у Казанского авиазавода миллиарды рублей за сорванную поставку.

Редакция 116.RU поговорила с экспертами о том, реалистичны ли переписанные в N-ный раз планы, сколько КАЗ зарабатывает на самолетах и будут ли заказчики еще судиться за свои лайнеры.

Вице-премьер мечтает, директор его «приземляет»

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от самолетостроителей установить конкретные сроки поставок и обновить графики по годам «исходя из текущей ситуации». Это касается и казанских Ту-214.

Ситуация со сроками и правда непонятная. Напомним, какой план поставили КАЗу. За 2024–2030 гг. предприятие должно выпустить 113 «тушек»:

в 2024 году — одно судно;

2025-м — четыре;

2026-м — семь;

2027-м — 17;

2028–2030 — по 28 штук.

Что мы имеем сейчас? КАЗ не передал ни одного нового самолета. Более того, дедлайн опять сдвинули. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил, что авиакомпании получат первые лайнеры только в 2026 году. Потому что КАЗ занят правительственными самолетами.

По Ту-214 у нас есть обязательства перед государственными заказчиками, в частности СЛО «Россия», их потребности мы выполняем в приоритетном порядке. Вадим Бадеха генеральный директор ОАК

Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозкой высшего руководства страны — президента, правительства, военных. СЛО использует в том числе казанские самолеты Ту-204 и Ту-214 (с модификациями).

Вице-премьер РФ Денис Мантуров пообещал, что скоро в России будут выпускать «хотя бы два десятка» самолетов Ту-214 ежегодно.

— Если мы говорим сегодня про двухчленный экипаж на тот же самый Ту-214, который мы планируем производить, если не десятками, то хотя бы двумя десятками к 2027–2028 году, — сказал зампред правительства.

Еще раз. Человек «с места» говорит, что в 2026 году КАЗ передаст только первый Ту-214. Федеральный чиновник твердит, что в 2027–2028 годах будет уже 20 самолетов. И эти заявления прозвучали с разницей в 2 дня.

На самом авиазаводе говорят, что смогут выполнять новые заказы только через два года. Причем силы уходят не только на сборку гражданских «тушек», но и военных.

— Поставка самолетов Ту-214 новым покупателям возможна только после 2027 года. Это связано с загруженностью завода, который изготавливает самолеты как для «Татнефти», так и выполняет сервисные работы по военным самолетам, — объяснила представитель «Туполева» в суде (о нем чуть позже).

«Откуда, понимаешь ли, два десятка?»: мнение экспертов

Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев со скепсисом отнесся к словам вице-премьера о двух десятках «тушек». У эксперта вызывают сомнения как планы по борту, так и по его «начинке». Ведь для Ту-214 еще нужно произвести двигатели, авионику.

Откуда, понимаешь ли, два десятка? Будем в 2027 году спрашивать у товарища Мантурова, где 20 обещанных машин. Мантуров сделает, но он-то делает железо, планер. А к этому планеру нужны еще тысячи комплектующих. Они готовы сделать их? Виктор Горбачев генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации

Независимый эксперт по автопрому и авиации Алексей Захаров тоже считает, что невозможно слету нарастить производство с одного самолета до 20.

— Любое производство — это инерционный процесс. Даже в советское время выпускали один-два самолета в первый год, пять штук — во второй год. Необходим разгон. То, что Ту-214 выпускался раньше, конечно, облегчает задачу, но не снимает проблему полностью, — пояснил Захаров.

Причины постоянных переносов назывались уже не раз. Самая главная проблема — нехватка специалистов. Но есть проблемы и с мощностями. Хоть Казанскому авиазаводу и выделили деньги на масштабную модернизацию, этого недостаточно.

— В Казани нет таких производственных сборочных линий, какие стоят в Комсомольске-на-Амуре, в Иркутске, в Ульяновске. Это импортное оборудование и шансы получить его — мизерные. Нам просто никто его не продаст, — добавил эксперт.

Как и Горбачев, Захаров считает, что КАЗ сильно зависит от производителей комплектующих. Готовы ли они выпускать детали в таких количествах, которые нужны Казани, — вопрос.

Сколько КАЗ зарабатывает на гособоронзаказе?

Интересные подробности о Ту-214 вскрылись в Арбитражном суде Татарстана. В июле этого года суд поставил точку в 9-месячном споре «Татнефти» и КАЗа. Нефтегигант заказал для своей авиакомпании «ЮВТ-Аэро» 4 «тушки» и рассчитывал получить первую пару в октябре 2025 года.

Но планы почему-то сорвались, и «ЮВТ-Аэро» осталась совсем без казанских самолетов. Авиазавод вернул «Татнефти» аванс за один борт, а из-за второго самолета пришлось судиться.

Поначалу нефтяники требовали 5,6 млрд рублей. КАЗ несколько месяцев склонял истца к мировому соглашению. «Татнефть» видела в этом оттягивание неизбежного, тем более что у самой компании рос банковский процент.

В итоге к финалу разбирательств аппетиты «Татнефти» увеличились до 8,8 млрд рублей. К основному долгу прибавились процент и неустойка. Но суд сжалился над КАЗ и постановил взыскать с завода 6,1 млрд.

Что интересного в этом процессе? Во-первых, мы теперь знаем примерную стоимость Ту-214. Это точно не меньше 5,6 млрд рублей, ведь таков был аванс.

Во-вторых, всплыли интересные цифры, касающиеся финансового состояния «Туполева». В суде представитель авиазавода пугала тем, что удовлетворение требований «Татнефти» «просто приведет к банкротству предприятия». Говорила, что завод убыточен.

По словам представителя, сейчас «Туполев» в основном занят гособоронзаказом (на 85%). Напомним, что помимо коммерческих Ту-214, КАЗ выпускает ракетоносцы Ту-160, модернизирует Ту-22М3 и обслуживает правительственные Ту-204. Но, похоже, это приносит не много денег.

— Гособоронзаказ предполагает прибыль по контракту в размере 4%, — уточнила представитель Казанского авиазавода.

Самые свежие финансовые данные АО «Туполев» — за 2021 год. Тогда, по сведениям системы «Контур.Фокус», выручка компании составила 31,5 млрд рублей. «Туполев» ушел в убыток на 1,3 млрд рублей.

4% — это много или мало для гособоронзаказа? Получается, разговоры о «жирности» госзаказов — это миф?

Это действительно мало. Прибыльность гособоронзаказа, с моей точки зрения, не выдерживает критики. Для того, чтобы развиваться, нужно иметь рентабельность хотя бы 15%. Этого нет, потому что денег нет. У нас реальная инфляция заметно выше, чем официальная статистика. Поэтому выполнение гособоронзаказа отнюдь не гарантирует финансового благополучия завода, который этот заказ выполняет. Алексей Захаров независимый эксперт по автопрому и авиации

Виктор Горбачев, согласился, что 4% прибыльности «это вообще ни о чем». Но эти деньги хотя бы гарантированы, в отличие от обычных коммерческих сделок с авиакомпаниями.

— Государственные деньги, конечно, лучше, чем коммерческие. Это гарантированные деньги. В коммерции не то заплатят, не то не заплатят. Или скажут: «Вы возьмите кредит, а мы потом вам оплатим». А кредиты сейчас сумасшедшие. Если ключевая ставка 20%, значит, кредиты идут под 30−40%, — привел аргумент Горбачев.

Захаров обратил внимание, что первые Ту-214 будут выпускаться штучно, а значит, и стоимость каждого борта будет высокой.

— При столь малой серийности производства себестоимость высока. Даже если вы держите на заводе 8 тысяч человек, а завод в год делает два самолета, то понятно, что эти самолеты с таким же успехом можно было отливать целиком из золота, — пошутил Захаров.

Авиакомпании будут судиться за потраченные на Ту-214 деньги?

Иск «Татнефти», пожалуй, можно назвать первым разом, когда заказчик отсудил у КАЗа деньги за сорванную поставку Ту-214. Раз уж эксперты сомневаются, что авиазавод успеет передать самолеты остальным авиакомпаниям, то можно ли ждать новых судов?

— Скорее всего, государство не даст завод в обиду. Никто не позволит банкротить такое огромное предприятие. И дело даже не в том, что оно выполняет гособоронзаказ, а чисто с социальной точки зрения. Так ли, сяк ли, но проблему решат, — полагает Захаров.

Эксперт отметил, что для него судебный спор «Татнефти» стал неожиданностью. Казалось, что компания и предприятие должны заранее обговорить возможный срыв сроков.

Горбачев не исключает, что авиакомпании пойдут судиться за свои Ту-214. Но КАЗу не стоит этого опасаться с финансовой точки зрения, считает наш собеседник.