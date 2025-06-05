Город погрузился в пробки: когда в Ярославле снимут ограничения на центральных улицах

В Ярославле собрались пробки из-за дорожного ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 5 июня Ярославль погрузился в пробки. Люди жаловались, что на центральных улицах образовались гигантские заторы. Горожане опаздывали на работу и подолгу ждали общественный транспорт.

Днем ранее в городе ввели дорожные ограничения на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы) и на улице Терешковой. Там ведется дорожный ремонт.

«Участок небольшой, но собирает достаточный трафик: асфальтовое покрытие износилось, появилась колейность. Сегодня на дороге начались ремонтные работы — специалисты подрядной организации снимают верхний, то есть порядка пяти сантиметров, слой асфальта. На отфрезерованные участки единым полотном будет уложено новое покрытие», — рассказывал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Станислав Трубачёв.

Как рассказал в беседе с 76.RU директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров, работы на Республиканской планируют завершить 5 июня, ограничения хотят снять в этот же день.

«Сегодня проводится асфальтировка. Сегодня же планируют завершить работы», — рассказал Ярослав Овчаров.

Ограничения на участке улицы Терешковой от Флотского спуска до улицы Победы продлятся до 6 июня.

Дорожный ремонт — не единственная причина перекрытий в городе. Из-за проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Ярославле будет временно ограничено движение транспорта с 23:00 5 июня до 14:00 6 июня на участке улицы Победы от улицы Советской до проспекта Октября, местном проезде от дома № 20б по улице Победы до улицы Победы, местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и № 63 корп. 1 по улице Советской. Также на указанных участках с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня введут временное ограничение остановки и стоянки.

Ранее власти анонсировали масштабные работы на нескольких городских улицах. В том числе, Большой Октябрьской, Московском проспекте, проспекте Фрунзе, Яковлевском кольце, в том числе и на подъезде к Областной клинической больнице.