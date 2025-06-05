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Дороги и транспорт Город погрузился в пробки: когда в Ярославле снимут ограничения на центральных улицах

Город погрузился в пробки: когда в Ярославле снимут ограничения на центральных улицах

Ответ дали в мэрии

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5 комментариев
В Ярославле собрались пробки из-за дорожного ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле собрались пробки из-за дорожного ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собрались пробки из-за дорожного ремонта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 5 июня Ярославль погрузился в пробки. Люди жаловались, что на центральных улицах образовались гигантские заторы. Горожане опаздывали на работу и подолгу ждали общественный транспорт.

Днем ранее в городе ввели дорожные ограничения на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы) и на улице Терешковой. Там ведется дорожный ремонт.

«Участок небольшой, но собирает достаточный трафик: асфальтовое покрытие износилось, появилась колейность. Сегодня на дороге начались ремонтные работы — специалисты подрядной организации снимают верхний, то есть порядка пяти сантиметров, слой асфальта. На отфрезерованные участки единым полотном будет уложено новое покрытие», — рассказывал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Станислав Трубачёв.

Как рассказал в беседе с 76.RU директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров, работы на Республиканской планируют завершить 5 июня, ограничения хотят снять в этот же день.

«Сегодня проводится асфальтировка. Сегодня же планируют завершить работы», — рассказал Ярослав Овчаров.

Ограничения на участке улицы Терешковой от Флотского спуска до улицы Победы продлятся до 6 июня.

Дорожный ремонт — не единственная причина перекрытий в городе. Из-за проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Ярославле будет временно ограничено движение транспорта с 23:00 5 июня до 14:00 6 июня на участке улицы Победы от улицы Советской до проспекта Октября, местном проезде от дома № 20б по улице Победы до улицы Победы, местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и № 63 корп. 1 по улице Советской. Также на указанных участках с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня введут временное ограничение остановки и стоянки.

Ранее власти анонсировали масштабные работы на нескольких городских улицах. В том числе, Большой Октябрьской, Московском проспекте, проспекте Фрунзе, Яковлевском кольце, в том числе и на подъезде к Областной клинической больнице.

Комплексно будут ремонтировать Сосновую улицу, Университетскую, Волкова, Советскую от Красной до Советской площадей и Первомайский переулок.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пробка Дорожный ремонт Перекрытия
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Комментарии
5
Гость
1 час
В 2017 году ездил в Питер, жил в центре, недалеко от Петропавловской крепости, рядом проходил проспект и шел его полный ремонт, дело в том, что его ремонтировали только по ночам, приблизительно с 9 вечера до 6 утра, а на день движение полностью открывали, в Ярославле так не умеют к сожалению...
Гость
1 час
Из города надо уезжать на период ремонтов.
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