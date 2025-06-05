«Тут засада полная»: центр Ярославля встал в лютую пробку. Что произошло

Центр Ярославля встал в пробку Источник: читатель 76.RU, «Яндекс. карты»











Центр Ярославля утром 5 июня встал в жуткую пробку. На «Яндекс. Картах» бордовым горят улицы Первомайская, Терешковой, часть Советской, Победы, Республиканской, проспекта Октября.

«От Волковского театра все стоит! Машины еле тащатся. На Советской засада полная. От Красной площади до Октябрьской ехала 15 минут. Дальше все свободно. Вышла из дома как обычно, а на работу опоздала, — рассказала читательница 76.RU.

Красным на «Яндекс. Картах» горит весь центр Ярославля Транспорт еле едет Те, кто добирается на работу через центр, опаздывают Движение затруднено на нескольких участках 1 из 4 Красным на «Яндекс. Картах» горит весь центр Ярославля Источник: читатель 76.RU

Судя по «Яндекс. Картам», причиной заторов стали дорожные работы. О них предупреждали в мэрии города. Ремонты идут на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.

На Республиканской 4 июня сняли старый асфальт. Здесь будет уложено новое покрытие.

«На время проведения ремонта участок будет перекрыт для движения автомобилей. Это необходимая мера для работы дорожных служб на нешироких улицах и участках с большим автомобильным трафиком», — сообщали в мэрии.

Также ограничение движения 5 и 6 июня вводиться на улице Терешковой.

Кроме того, как сообщают ярославцы, на Советской улице между Красной площадью и улице Республиканской стоит сломанный троллейбус, что тоже затрудняет движение потока.