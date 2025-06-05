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Дороги и транспорт «Тут засада полная»: центр Ярославля встал в лютую пробку. Что произошло

«Тут засада полная»: центр Ярославля встал в лютую пробку. Что произошло

Кадры из затора

1 958
17 комментариев
Центр Ярославля встал в пробку | Источник: читатель 76.RU, «Яндекс. карты»Центр Ярославля встал в пробку | Источник: читатель 76.RU, «Яндекс. карты»

Центр Ярославля встал в пробку

Источник:

читатель 76.RU, «Яндекс. карты»

Центр Ярославля утром 5 июня встал в жуткую пробку. На «Яндекс. Картах» бордовым горят улицы Первомайская, Терешковой, часть Советской, Победы, Республиканской, проспекта Октября.

«От Волковского театра все стоит! Машины еле тащатся. На Советской засада полная. От Красной площади до Октябрьской ехала 15 минут. Дальше все свободно. Вышла из дома как обычно, а на работу опоздала, — рассказала читательница 76.RU.

Красным на «Яндекс. Картах» горит весь центр Ярославля | Источник: читатель 76.RU

Красным на «Яндекс. Картах» горит весь центр Ярославля

Транспорт еле едет | Источник: читатель 76.RU

Транспорт еле едет

Те, кто добирается на работу через центр, опаздывают | Источник: читатель 76.RU

Те, кто добирается на работу через центр, опаздывают

Движение затруднено на нескольких участках | Источник: читатель 76.RU

Движение затруднено на нескольких участках

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Красным на «Яндекс. Картах» горит весь центр Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

Судя по «Яндекс. Картам», причиной заторов стали дорожные работы. О них предупреждали в мэрии города. Ремонты идут на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.

На Республиканской 4 июня сняли старый асфальт. Здесь будет уложено новое покрытие.

«На время проведения ремонта участок будет перекрыт для движения автомобилей. Это необходимая мера для работы дорожных служб на нешироких улицах и участках с большим автомобильным трафиком», — сообщали в мэрии.

Также ограничение движения 5 и 6 июня вводиться на улице Терешковой.

Кроме того, как сообщают ярославцы, на Советской улице между Красной площадью и улице Республиканской стоит сломанный троллейбус, что тоже затрудняет движение потока.

Между тем, из-за проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Ярославле будет временно ограничено движение транспорта с 23:00 5 июня до 14:00 6 июня на участке улицы Победы (от улицы Советской до проспекта Октября), местном проезде от дома № 20Б по улице Победы до улицы Победы, местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и № 63 корп. 1 по улице Советской. Также на указанных участках с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня введут временное ограничение остановки и стоянки.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пробка Ремонт дорог
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Комментарии
17
Гость
1 час
Просто в Ярославле нет дублирующих улиц, а те, что есть, заставлены припаркованными авто. Стоить одну улицу прикрыть и всё, армагедец.
Гость
1 час
дорожные работы умные организаторы проводят ночью. а вы как народ на работу. вообще на вас надо жителям подавать на кампенсацию ушерба за опоздание. всем городом. тогда ночные смены вам встанут дешевле.
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