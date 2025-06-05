«Тут засада полная»: центр Ярославля встал в лютую пробку. Что произошло

Центр Ярославля утром 5 июня встал в жуткую пробку. На «Яндекс. Картах» бордовым горят улицы Первомайская, Терешковой, часть Советской, Победы, Республиканской, проспекта Октября.
«От Волковского театра все стоит! Машины еле тащатся. На Советской засада полная. От Красной площади до Октябрьской ехала 15 минут. Дальше все свободно. Вышла из дома как обычно, а на работу опоздала, — рассказала читательница 76.RU.
Судя по «Яндекс. Картам», причиной заторов стали дорожные работы. О них предупреждали в мэрии города. Ремонты идут на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.
На Республиканской 4 июня сняли старый асфальт. Здесь будет уложено новое покрытие.
«На время проведения ремонта участок будет перекрыт для движения автомобилей. Это необходимая мера для работы дорожных служб на нешироких улицах и участках с большим автомобильным трафиком», — сообщали в мэрии.
Также ограничение движения 5 и 6 июня вводиться на улице Терешковой.
Кроме того, как сообщают ярославцы, на Советской улице между Красной площадью и улице Республиканской стоит сломанный троллейбус, что тоже затрудняет движение потока.
Между тем, из-за проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Ярославле будет временно ограничено движение транспорта с 23:00 5 июня до 14:00 6 июня на участке улицы Победы (от улицы Советской до проспекта Октября), местном проезде от дома № 20Б по улице Победы до улицы Победы, местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и № 63 корп. 1 по улице Советской. Также на указанных участках с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня введут временное ограничение остановки и стоянки.