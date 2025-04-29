В Ярославской области перекроют два участка М-8 «Холмогоры». Когда введут ограничения

В Ярославской области 9 мая перекроют трассу М-8 «Холмогоры» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области в мае ограничат проезд по двум участкам трассы М-8 «Холмогоры». Об этом предупредили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«9 мая с 09:00 до 14:00 часов вводится временное перекрытие движения на двух участках дороги М-8 „Холмогоры“ в центре Переславля-Залесского. <…> Данные меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения и организации праздничных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Какие участки М-8 перекроют:

от дома № 1 по улице Советской до дома № 8 по улице Ростовской;

от дома № 1 по улице Ростовской до пересечения с улицами Урицкого и Маяковского.

В Переславле ограничат проезд по трассе М-8 «Холмогоры» Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com











На въезде в Переславль будут установлены два больших информационных стенда, еще два небольших стенда установят в черте города.

«Горожане и гости города смогут воспользоваться объездными путями через окружную автомобильную дорогу Е-115 или улицы Дорожную, Красный Текстильщик, Менделеева», — пояснили в министерстве.

Как уточнили в администрации Переславля-Залесского, частично также будет перекрыт центр города:

с 08:00 до 21:00 от пересечения улицы Кузнецова и улицы Комсомольская до Народной площади;

с 08:00 до 21:30 от пересечения улиц Ростовская и Плещеевская до пересечения улиц Плещеевской и Конной;

с 09:00 до 13:00 от улицы Советской дом 5 до улицы Ростовской дом 14.