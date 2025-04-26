НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Дороги и транспорт Даже Московский проспект: улицы Ярославля масштабно перекроют для движения в День Победы

Даже Московский проспект: улицы Ярославля масштабно перекроют для движения в День Победы

Где будет не проехать 8 и 9 мая. Схема

4 189
26 комментариев
В День Победы в Ярославле перекроют движение в центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ День Победы в Ярославле перекроют движение в центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В День Победы в Ярославле перекроют движение в центре города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Центр Ярославля перекроют для движения транспорта в дни празднования Дня Победы. Соответствующие постановления мэрии уже опубликованы. Рассказываем и показываем, где будет не проехать.

Центр

Раньше всего перекроют Советскую площадь. 8 мая к ней присоединят значительную часть центральных улиц. Самое масштабное перекрытие ожидается с вечера 8 мая:

  • с 6:00 24 апреля до 8:00 8 мая будет закрыт проезд по Советской площади;

  • с 8:00 8 мая до 24:00 9 мая будет перекрыто движение на участках Волжской и Которосльной набережных, Московского проспекта, улиц Первомайской, Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовой, Революционной, Кедрова, Советской, Волкова, Трефолева, Максимова, в Советском и Народном переулках, на Волжском спуске, площади Челюскинцев, Советской площади.

  • с 19:00 8 мая до 24:00 9 мая дополнительно перекроют участки Красного съезда, Красной площади, улиц Суркова, Флотской, Терешковой, Некрасова, Свердлова, Пушкина, Свободы, проспекта Октября, Большой Октябрьской, Республиканской, Мукомольный переулок.

Схема ограничения движения с 8 часов 8 мая | Источник: мэрия ЯрославляСхема ограничения движения с 8 часов 8 мая | Источник: мэрия Ярославля
Так выглядит схема перекрытия центра с 19 часов 8 мая | Источник: мэрия ЯрославляТак выглядит схема перекрытия центра с 19 часов 8 мая | Источник: мэрия Ярославля

Во время торжественного возложения венков и цветов на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле в 9 мая с 07:00 до 10:00 ограничат движение и стоянку транспорта на участках улицы Угличской и проспекта Ленина.

Схема перекрытия улицы Угличской | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия улицы Угличской | Источник: мэрия Ярославля
Схема перекрытия проспекта Ленина | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия проспекта Ленина | Источник: мэрия Ярославля

Тверицкая набережная

Для безопасного запуска праздничного салюта 9 мая с 20:00 до 24:00 часов перекроют движение на участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста.

Для проведения салюта перекроют Тверицкую набережную | Источник: мэрия ЯрославляДля проведения салюта перекроют Тверицкую набережную | Источник: мэрия Ярославля

Для проведения салюта перекроют Тверицкую набережную

Источник:

мэрия Ярославля

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
День Победы Перекрытие движения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
26 апреля, 21:24
В последние годы власть сделала все чтобы даже такой праздник, как 9 мая, превратить в политический балаган и шоу, чтоб зрелищ побольше...
Гость
26 апреля, 12:08
всё перекрывйте, всё равно не придём
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление