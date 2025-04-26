Даже Московский проспект: улицы Ярославля масштабно перекроют для движения в День Победы

В День Победы в Ярославле перекроют движение в центре города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Центр Ярославля перекроют для движения транспорта в дни празднования Дня Победы. Соответствующие постановления мэрии уже опубликованы. Рассказываем и показываем, где будет не проехать.

Центр

Раньше всего перекроют Советскую площадь. 8 мая к ней присоединят значительную часть центральных улиц. Самое масштабное перекрытие ожидается с вечера 8 мая:

с 6:00 24 апреля до 8:00 8 мая будет закрыт проезд по Советской площади;

с 8:00 8 мая до 24:00 9 мая будет перекрыто движение на участках Волжской и Которосльной набережных, Московского проспекта, улиц Первомайской, Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовой, Революционной, Кедрова, Советской, Волкова, Трефолева, Максимова, в Советском и Народном переулках, на Волжском спуске, площади Челюскинцев, Советской площади.

с 19:00 8 мая до 24:00 9 мая дополнительно перекроют участки Красного съезда, Красной площади, улиц Суркова, Флотской, Терешковой, Некрасова, Свердлова, Пушкина, Свободы, проспекта Октября, Большой Октябрьской, Республиканской, Мукомольный переулок.

Во время торжественного возложения венков и цветов на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле в 9 мая с 07:00 до 10:00 ограничат движение и стоянку транспорта на участках улицы Угличской и проспекта Ленина.

Тверицкая набережная

Для безопасного запуска праздничного салюта 9 мая с 20:00 до 24:00 часов перекроют движение на участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста.