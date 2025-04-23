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Дороги и транспорт Авто Власти придумали, как снизить цены на такси: что поменяется

Власти придумали, как снизить цены на такси: что поменяется

Проект уже получил поддержку Минтранса и Минэкономразвития

298
17 комментариев
Вся деятельность такси перейдет в цифровой формат | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВся деятельность такси перейдет в цифровой формат | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вся деятельность такси перейдет в цифровой формат

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Для такси в России планируют ввести экспериментальный правовой режим (ЭПР), на основе которого произведут перевод всех бумажных документов в электронный вид. Пассажиры от этого выиграют, потому что поездки на такси станут дешевле. Подробности об эксперименте рассказал гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

В начале власти проведут эксперимент. Для этого они создадут цифровое приложение, в котором все бумажные документы, включая путевые листы и страховки, переведут в электронный вид.

«Переход на „цифру“ не только упростит процесс оформления необходимых документов, но исключит выход на маршрут водителей без них. <…> Помимо повышения безопасности перевозок, такая мера будет способствовать уменьшению стоимости поездок», — рассказал «Известиям» Смелов.

Гендиректор ЦСР уверен, что эта мера упростит процесс оформления документов, а также увеличит контроль за техсостоянием транспорта и медосмотрами водителей. Внедрение ЭПР поможет быстрее решать страховые вопросы. Перевозчикам это поможет сэкономить около 20% расходов.

Этот проект разработали в ЦСР. Его уже поддержали Минэкономразвития и Минтранс.

В России уже есть 18 электронных платформ. Четыре из них касаются поездок на наземном транспорте. Об этом рассказал Владимир Волошин, директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития России. Он привел в пример одну из таких платформ — для беспилотных автомобилей.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Такси Цены Искусственный интеллект Эксперимент Электронный документооборот
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Комментарии
18
Гость
40 минут
Таксисты говорят, что Яндекс слишком хороший процент себе отстегивает с каждого заказа - вот и решение, поумерить жадность монополиста и цена снизится. А то ехать от Глобуса до Нижнего у них иногда под 400 руб. выходит. Совсем обурели.
Гость
48 минут
История показывает то, что чтобы ни придумали власти РФ, как правило направлено либо на распил бюджета, либо на отжим дополнительных денег у населения.
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