Власти придумали, как снизить цены на такси: что поменяется

Вся деятельность такси перейдет в цифровой формат Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Для такси в России планируют ввести экспериментальный правовой режим (ЭПР), на основе которого произведут перевод всех бумажных документов в электронный вид. Пассажиры от этого выиграют, потому что поездки на такси станут дешевле. Подробности об эксперименте рассказал гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

В начале власти проведут эксперимент. Для этого они создадут цифровое приложение, в котором все бумажные документы, включая путевые листы и страховки, переведут в электронный вид.

«Переход на „цифру“ не только упростит процесс оформления необходимых документов, но исключит выход на маршрут водителей без них. <…> Помимо повышения безопасности перевозок, такая мера будет способствовать уменьшению стоимости поездок», — рассказал «Известиям» Смелов.

Гендиректор ЦСР уверен, что эта мера упростит процесс оформления документов, а также увеличит контроль за техсостоянием транспорта и медосмотрами водителей. Внедрение ЭПР поможет быстрее решать страховые вопросы. Перевозчикам это поможет сэкономить около 20% расходов.

Этот проект разработали в ЦСР. Его уже поддержали Минэкономразвития и Минтранс.